Phoenix Candle Timer Panel

피닉스 캔들 타이머 패널 (MT5)





메타트레이더 5용 실시간 캔들 카운트다운 타이머. 현재 캔들의 정확한 잔여 시간을 표시하여 실행 타이밍과 거래 규율을 개선합니다.





목적





정확한 캔들 타이밍은 재량 거래자와 알고리즘 전략 모두에게 중요합니다. 캔들 내 진입 시점이 너무 빠르거나 늦으면 위험, 스프레드 노출 및 신호 유효성에 영향을 미칠 수 있습니다.





피닉스 캔들 타이머 패널은 브로커 서버 시간과 동기화된 명확한 카운트다운 가시성을 제공합니다. 타이머는 차트 시간대 변경에 자동으로 적응하고 실시간으로 업데이트되어 추측을 없애고 모든 시간대에서 실행 정밀도를 향상시킵니다.





설치





MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 타이머 패널이 즉시 표시되며 별도 설정 없이 사용 가능합니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 차트에서 실행해야 하는 전문가 자문(EA)입니다. 브로커 서버 시간을 사용하며 모든 심볼과 시간대에서 작동합니다.





피드백 및 리뷰





본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 5성급 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.





개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.