Phoenix Magic Number Dashboard

MetaTrader 5용 실시간 다중 EA 모니터링 대시보드. 매직 넘버를 사용하여 여러 전문가 자문(EA)을 동시에 추적하며, 각 전략별 실시간 오픈 및 클로즈된 손익을 표시합니다.





목적





통합된 감독 없이 여러 전문가 자문(EA)을 실행하면 위험, 성과 및 노출에 사각지대가 발생합니다. EA를 개별적으로 모니터링하면 시간이 낭비되고 드로다운 또는 무음 실패를 놓칠 가능성이 높아집니다.





피닉스 매직 넘버 대시보드는 계좌의 오픈 포지션과 거래 내역을 스캔하여 활성 매직 넘버를 자동으로 감지합니다. 각 EA별 실시간 손익, 통합 포트폴리오 총계, 활성/비활성 상태 표시기를 표시합니다. 자동 감지 또는 수동 설정을 통해 5~15개 EA를 지원합니다.





설치 방법





MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 대시보드는 자동 EA 감지와 함께 즉시 표시됩니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 커스텀 인디케이터입니다. 현재 계좌 데이터만 표시합니다. 모든 브로커 및 심볼과 호환됩니다.





피드백 및 리뷰





본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 5점 만점 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.





