Create

새 CScroll 컨트롤을 생성합니다.

virtual bool Create(

const long chart,

const string name,

const int subwin,

const int x1,

const int y1,

const int x2,

const int y2

)

Parameters

chart

[in] 컨트롤이 생성되는 차트의 ID.

name

[in] 컨트롤의 고유 이름.

subwin

[in] 컨트롤이 생성되는 차트의 하위창.

x1

[in] 왼쪽 위 모서리의 X 좌표.

y1

[in] 왼쪽 위 모서리의 Y 좌표.

x2

[in] 오른쪽 아래 모서리의 X 좌표.

y2

[in] 오른쪽 아래 모서리의 Y 좌표.

Return Value

성공시 true, 아니면 false.