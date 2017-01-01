문서화섹션
CScrollH

CScrollH은 "수평 스크롤 바" 복합 컨트롤 클래스입니다.

Description

CScrollH은 수평 스크롤 바를 생성합니다.

Declaration

   class CScrollH : public CScroll

Title

   #include <Controls\Scrolls.mqh>

상속 계층

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CScroll

                  CScrollH

아래에 제시된 코드의 결과:

ControlsScrollH

그룹별 클래스 메서드

종속 제어

 

CreateInc

스크롤바 증가 버튼을 생성합니다

CreateDec

스크롤바 감소 버튼을 생성합니다

CreateThumb

스크롤바 엄지 버튼(드래그 가능)을 생성합니다

내부 이벤트 핸들러

 

OnResize

"Resize" 내부 이벤트 핸들러

OnChangePos

"ChangePosition" 내부 이벤트 핸들러

이벤트 핸들러 드래그

 

OnThumbDragStart

"ThumbDragStart" 이벤트 핸들러

OnThumbDragProcess

"ThumbDragProcess" 이벤트 핸들러

OnThumbDragEnd

"ThumbDragEnd" 이벤트 핸들러

Position

 

CalcPos

좌표별 스크롤 막대 위치를 가져옵니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

클래스 CWnd에서 상속된 메서드

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load

클래스 CScroll로부터 상속된 메서드

Create, OnEvent, MinPos, MinPos, MaxPos, MaxPos, CurrPos, CurrPos

수평 스크롤바와 패널을 생성하는 예:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              ControlsScrollH.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "제어판 및 대화 상자. 데모 클래스 CScrollH"
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Scrolls.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| 정의                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- 틈
#define INDENT_LEFT                         (11)      // 왼쪽에서 들여쓰기(경계 너비 허용)
#define INDENT_TOP                          (11)      // 맨 위에서 들여쓰기(경계 너비 허용)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // 오른쪽에서 들여쓰기(경계 너비 허용)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // 아래쪽에서 들여쓰기(경계 너비 허용)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // X 좌표에 의한 차이
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // Y 좌표에 의한 차이
//--- 버튼용
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // X 좌표에 의한 크기
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // Y 좌표에 의한 크기
//--- 표시 영역용
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // Y 좌표에 의한 크기
//--- 그룹 컨트롤용
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // X 좌표에 의한 크기
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // Y 좌표에 의한 크기
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // Y 좌표에 의한 크기
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // Y 좌표에 의한 크기
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CControlsDialog                                            |
//| Usage: 제어 응용 프로그램의 주 대화 상자                   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
private:
   CScrollH          m_scroll_v;                     // CScrollH object
 
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- 생성
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- 차트 이벤트 핸들러
   virtual bool      OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
 
protected:
   //--- 종속 컨트롤 생성
   bool              CreateScrollsH(void);
   //--- 종속 제어 이벤트 핸들러
   void              OnScrollInc(void);
   void              OnScrollDec(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| 이벤트 처리                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
EVENT_MAP_BEGIN(CControlsDialog)
ON_EVENT(ON_SCROLL_INC,m_scroll_v,OnScrollInc)
ON_EVENT(ON_SCROLL_DEC,m_scroll_v,OnScrollDec)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
//+------------------------------------------------------------------+
//| 생성자                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 소멸자                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 생성                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- 종속 컨트롤 생성
   if(!CreateScrollsH())
      return(false);
//--- 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| CScrollsH 객체를 생성합니다                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateScrollsH(void)
  {
//--- 좌표
   int x1=INDENT_LEFT;
   int y1=INDENT_TOP;
   int x2=x1+3*BUTTON_WIDTH;
   int y2=y1+18;
//--- 생성
   if(!m_scroll_v.Create(m_chart_id,m_name+"ScrollsH",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- 스크롤바를 설정합니다
   m_scroll_v.MinPos(0);
//--- 스크롤바를 설정합니다
   m_scroll_v.MaxPos(10);
   if(!Add(m_scroll_v))
      return(false);
   Comment("Position of the scrollbar ",m_scroll_v.CurrPos());
//--- 성공
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 이벤트 핸들러                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnScrollInc(void)
  {
   Comment("Position of the scrollbar ",m_scroll_v.CurrPos());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 이벤트 핸들러                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void CControlsDialog::OnScrollDec(void)
  {
   Comment("Position of the scrollbar ",m_scroll_v.CurrPos());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 글로벌 변수                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 초기화 함수                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 응용 프로그램 대화 상자 만들기
   if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- 어플리케이션 실행
   ExtDialog.Run();
//--- 성공
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 초기화 해제 함수                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- 댓글 삭제
   Comment("");
//--- 대화 상자 소멸
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert 차트 이벤트 함수                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // 이벤트 ID  
                  const long& lparam,   // long 타입의 이벤트 매개 변수
                  const double& dparam, // double 타입의 이벤트 매개 변수
                  const string& sparam) // string 타입의 이벤트 매개 변수
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }

 