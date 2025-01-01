MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CScrollOnThumbDragProcess
- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
OnThumbDragProcess
컨트롤 "ThumbDragProcess" 이벤트의 가상 핸들러.
|
virtual bool OnThumbDragProcess(
Parameters
x
[in] 마우스 커서의 현재 X 좌표.
y
[in] 마우스 커서의 현재 Y 좌표.
Return Value
이벤트가 처리되면 true, 아니면 false.
Note
"ThumbDragProcess"는 스크롤 바 컨트롤(엄지 버튼)이 움직일 때 발생합니다.