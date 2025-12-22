2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ

私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、TMA（トライアングル移動平均）とCGロジックに基づいた

**完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。

本EAは、高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理を目的として設計されており、

**すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。

最適なパフォーマンスを得るため、スプレッドが10ポイント未満のECN口座での使用を推奨します。

これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。

チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、

プロレベルの自動売買を体験できます。

主な特徴

**全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min SET FILE

指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略

価格に追従するスマートな指値注文管理

逆張り（リバース）モード対応

自動ロット管理（Auto Lot）搭載

時間フィルターおよび移動平均フィルター

連続取引回数の制限機能

ポジション用の高度なトレーリングストップ

低スプレッドECNブローカー向けに最適化

入力パラメータの説明

メイン設定

ReverseSystem

TRUEに設定すると、買い／売りシグナルが反転します

市場環境への適応や検証に有効です

MaxConsecutiveTrades

同一方向の最大連続取引回数を制限します

不利な相場でのドローダウンを抑制します

指値注文設定

PendingDistance

現在価格から指値注文までの距離（pips）

TrailPending

有効にすると、価格が離れた際に指値注文が自動追従します

常に最適なエントリー距離を維持します

時間設定

UseTimeFilter

指定した時間帯のみ取引を行うかどうかを設定します

StartTime / EndTime

ブローカーのサーバー時間に基づく取引時間

流動性の低い時間帯や重要ニュースの回避に有効

資金管理

UseAutoLot

口座残高に基づいてロットサイズを自動計算します

AutoLotBalance

Auto Lot計算に使用される残高ステップ

AutoLotStep

残高ステップごとに増加するロットサイズ

Lots

固定ロット（Auto Lot無効時に使用）

トレード設定

StopLoss

固定ストップロス（pips、0 = 使用しない）

TakeProfit

固定テイクプロフィット（pips、0 = 使用しない）

TrailingStart

トレーリングストップが開始される利益（pips）

TrailingDist

トレーリングストップの距離（pips）

Slippage

許容される最大スリッページ

MagicNumber

EAの注文を識別するためのユニーク番号

フィルター

UseMAFilter

移動平均によるトレンドフィルターを有効化

MA_Period

移動平均の期間

インジケーター設定（TMA）

HalfLength

TMAの主要な平滑化期間

Price

計算に使用する価格タイプ

BandsDeviations

TMAバンド幅（ボラティリティ感度）

Interpolate

インジケーター値を平滑化し、より滑らかな表示にします

推奨事項

ECN口座 の使用

スプレッド 10ポイント未満

安定稼働のため VPS推奨

実口座の前にデモ口座でテストしてください

まとめ

このExpert Advisorは、規律・安定性・完全自動化を求めるトレーダーのために設計されています。

感情に左右されることなく取引が可能です。

起動し、最適化し、あとはシステムに任せましょう。