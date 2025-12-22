Blox

5

2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ

私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、TMA（トライアングル移動平均）とCGロジックに基づいた
**完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。

本EAは、高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理を目的として設計されており、
**すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。

最適なパフォーマンスを得るため、スプレッドが10ポイント未満のECN口座での使用を推奨します。
これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。

チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、
プロレベルの自動売買を体験できます。

 主な特徴

  • **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応5 min  SET FILE

  • 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略

  • 価格に追従するスマートな指値注文管理

  • 逆張り（リバース）モード対応

  • 自動ロット管理（Auto Lot）搭載

  • 時間フィルターおよび移動平均フィルター

  • 連続取引回数の制限機能

  • ポジション用の高度なトレーリングストップ

  • 低スプレッドECNブローカー向けに最適化

 入力パラメータの説明

 メイン設定

ReverseSystem

  • TRUEに設定すると、買い／売りシグナルが反転します

  • 市場環境への適応や検証に有効です

MaxConsecutiveTrades

  • 同一方向の最大連続取引回数を制限します

  • 不利な相場でのドローダウンを抑制します

 指値注文設定

PendingDistance

  • 現在価格から指値注文までの距離（pips）

TrailPending

  • 有効にすると、価格が離れた際に指値注文が自動追従します

  • 常に最適なエントリー距離を維持します

時間設定

UseTimeFilter

  • 指定した時間帯のみ取引を行うかどうかを設定します

StartTime / EndTime

  • ブローカーのサーバー時間に基づく取引時間

  • 流動性の低い時間帯や重要ニュースの回避に有効

 資金管理

UseAutoLot

  • 口座残高に基づいてロットサイズを自動計算します

AutoLotBalance

  • Auto Lot計算に使用される残高ステップ

AutoLotStep

  • 残高ステップごとに増加するロットサイズ

Lots

  • 固定ロット（Auto Lot無効時に使用）

トレード設定

StopLoss

  • 固定ストップロス（pips、0 = 使用しない）

TakeProfit

  • 固定テイクプロフィット（pips、0 = 使用しない）

TrailingStart

  • トレーリングストップが開始される利益（pips）

TrailingDist

  • トレーリングストップの距離（pips）

Slippage

  • 許容される最大スリッページ

MagicNumber

  • EAの注文を識別するためのユニーク番号

 フィルター

UseMAFilter

  • 移動平均によるトレンドフィルターを有効化

MA_Period

  • 移動平均の期間

インジケーター設定（TMA）

HalfLength

  • TMAの主要な平滑化期間

Price

  • 計算に使用する価格タイプ

BandsDeviations

  • TMAバンド幅（ボラティリティ感度）

Interpolate

  • インジケーター値を平滑化し、より滑らかな表示にします

推奨事項

  • ECN口座の使用

  • スプレッド 10ポイント未満

  • 安定稼働のため VPS推奨

  • 実口座の前にデモ口座でテストしてください

 まとめ

このExpert Advisorは、規律・安定性・完全自動化を求めるトレーダーのために設計されています。
感情に左右されることなく取引が可能です。

起動し、最適化し、あとはシステムに任せましょう。


レビュー 2
zaustorron
829
zaustorron 2025.12.26 09:35 
 

Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars

DominikDorner
271
DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

おすすめのプロダクト
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
エキスパート
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
エキスパート
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
エキスパート
Dark Kakashi PRO EA is an improved Dark Kakashi FREE EA advisor (unfortunately, they deliberately knock down the ratings, so they had to release a paid version). All the functions that were requested are implemented. The code has been rewritten and many errors have been fixed, including those related to closing positions. This advisor will be further improved. One of the Yarukami Mnukakashi advisor family for gold (XAUUSD) . You can also trade Forex currency pairs. Work with a spread of up to
Dsc Hedge Average Distance GbpUsd M15 Full
Diogo Sawitzki Cansi
エキスパート
Recommended broker to use this Expert: https://tinyurl.com/5ftaha7c   Open Standart Account and request in chat FREE SWAP   Dsc Had Mt4   Expert Advisor developed by Diogo Sawitzki Cansi to operate on the active GBPUSD in the 15-minute time frame. It operates by hedging when the market moves a lot in one direction and open positions are closed at the gain limit or at the loss limit. Recommended capital: U$ 1000.00 for Lot of 0.01   Parameters EA: Password: Write only diogo.cansi as shown in ima
Infinity Break 2 MT4
Evan Pierre Clement
エキスパート
InfinityBreak v2.0 – プレミアムブレイクアウト EA スマートでストレスフリーな自動化でトレードを次のレベルへ。 InfinityBreak は主要なブレイクアウトを自動検出し、TP、SL、ロットサイズを精密に管理。 M1タイムフレーム で XAU/USD の使用を推奨。 MT5バージョン :  Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 Infinity EAs Channel :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile 価格情報 : 購入10回ごとに価格が$50増加。 最終価格：$ ? 特徴 : • ローソク足終値での完璧なエントリー、RSI + MACDで確認 • 自動TP/SL、完全カスタマイズ可能でリスク管理可能 • 超信頼性の高いシグナル：Breakout Lookback + 強力なインジケーター •
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
エキスパート
this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
エキスパート
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
エキスパート
エルメス スペシャリストは、ロボット自身の傾向と戦略を操作することを目的としたメタ トレーダー用のロボットです。 エルメス ゴールド プロを無料でインストールしてアカウントに操作してください。プライベート メッセージをください。 タイムフレームの使用に関する推奨事項: H1 エルメスはアメリカの金属であるXAUUSD（ゴールド）を扱うために開発されました。 エルメスはアサーティブ スキャルピングの長期エキスパートであるため、「リスク (設定)」の値に応じて、取引せずに 1、2、3 日間滞在することができますが、それについては心配しないで、以下をお読みください。 エントリーとスキャルピング（ショート）クローズの積極性により、低ドローダウン/またはゼロドローダウン（標準設定）に優れた能力を備えています。 アカウントに エルメス を残しておくこともできますし、別の専門家 (ロボット) を呼んで作業してもらうこともできます。問題はありません。 リスクの高い構成 (構成値が低い) を使用しないように注意してください。説明します。 ロボットの設定には次のものがあります。 リスク: こ
Silkyway
Segun Oladipo
エキスパート
Silkyway is an advanced Expert Advisor that calculates how orders flow in the market and quickly reacts to the flow when it is safe to do so. It complies strictly to the core rules of trading and has its core strength of in its ability to preserve initial capital and taking position when it is deemed safe. No toxic or margin hugging technique, like Martingale, Averaging, Gridding, Zone Recovery Strategy . The EA will always use a hard stop loss and have different early smart exit strategy to exi
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
エキスパート
Expert.   Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on   Elliott waves   and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for sett
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
エキスパート
Atena スペシャリストは、ロボット自身の傾向と戦略を操作することを目的としたメタ トレーダー用のロボットです。 Atena Gold EA を無料で入手し、アカウントにインストールして動作させてください。プライベート メッセージを送ってください。 Atena は、アメリカン メタル (GOLD、XAUUSD) をより安全に動作させるために開発されました。 Atena GOLD は長期的なロボットであり、毎週および毎月の利益が得られます。クローズするまでに時間がかかることがあっても、あまり心配する必要はありません。 Athena は買いと売りの両方の市場トレンドで動作することを忘れないでください。古い (回復) 注文がオープンしているかどうかに関係なく、資本は常に増加します:)! 以下に 1 年間のバックテストを添付します。質問がある場合、またはテストしたい場合は、Atena を 1 か月間レンタルするか、DEMO バージョンをダウンロードできます。 Athena は市場の両方向に動作し、売買、ヘッジ、ロング注文の保護、利益の獲得を行います。逆トレンドでは、注文回復手順 (マ
BuckWise
Joel Protusada
エキスパート
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
エキスパート
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
EuroNest Egg
Tsoi Chi Kin
エキスパート
EuroNest Egg EA   is a fully automated trading system, which is especially effective in trading EURUSD on the Forex Market. Several trading patterns had been integrated into EuroNest Egg EA to analyze the market trend and find the entry point.  It also integrated with a special designed market filters to protect the capital.  Price: $220 LIVE Signals: https://www.mql5.com/en/signals/1636889 Requirements Minimum balance $2000  Recommended leverage 1:200 or more Allow Web Request To allow the
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
エキスパート
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
Hiroment
Ivan Simonika
エキスパート
The Hiroment bot is suitable for everyone who was looking for a universal scalpel but cannot stop at a specific product because they notice flaws in all of them or a lack of understanding of the trading strategy. For those who are included in this category of searchers, there is good news - this bot is for you! The description below will provide only essential information, and nothing more. An example of how to conduct testing, see the screenshot! Testing recommendations. It is necessary to
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Divergence Progression
Anton Karabeinikov
エキスパート
エキスパートアドバイザー"発散進行» EAを動作させるには、コードベースセクションhttp：//wwwからインジケータをダウンロードする必要があります。 mql5. com/ru/code/32437-MQL4/Indicatorsフォルダーに配置します 推奨パラメータD1EUR/USD: TakeProfit-250;StopLoss-30;反対の信号で閉じる=false; このエキスパートアドバイザーは中期であり、D1期間の取引のみを対象としています。 EAは、ペアで作業するためによく選択されている二つの指標の発散信号に取引し、したがって、彼らは非常に便利である一つのペア内のアカウントを Expert Advisorはまた、電子メールアドレスにSMS通知を送信し、その通知を端末に表示するために提供します。 時間枠expert Advisorは、価格ノイズが多すぎるため、若いユーザーには適していません。Stop
SPYDR Pro EA
Mhmwd Hsn Mhmwd Mhmd
エキスパート
Why Choose SPYDR Pro EA?   Optimized for Indices : Perfectly tailored for trading major indices like   US 500, US 30, US 100, and DAX .   Daily Timeframe Strategy : Works exclusively on the   Daily (D1) chart , ensuring low-frequency, high-probability trades.   Advanced Risk Management : Built-in stop-loss (SL) and take-profit (TP) levels to protect your capital.   No Martingale or Grid Strategies : Safe and sustainable trading approach without risky money management techniques.   User
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Red Shark
Elie Almachaalany
エキスパート
RED SHARK EA – Smart, Ruthless, and Built to Hunt Shorts Red Shark is a sell-only trading system designed specifically for EURUSD on the H1 timeframe.   Based on a layered parabolic mesh logic with adaptive spacing and dynamic recovery, this EA thrives in bearish or ranging markets by capitalizing on micro-movements and pullbacks. Originally launched as "WiT", the core logic has been refined and reborn under a more aggressive identity: Red Shark.   It enters only SELL positions and adapts
MartinZ
Iurii Kuksov
エキスパート
これはマーチンゲールシステムに取り組んでいる普通の顧問です。 平均価格の交点に応じて注文を配置します。 ここでは、例えば、第二以降の注文の開口部後の利益と終値と言わなければなりません 販売は、ポイントで測定され、カウントされません。 つまり、ストラテジーテスターでExpert Advisorを実行する必要があります そして、特定の通貨ペアなどのために適切にその設定を準備します。 あなたによってあなたに提供される資産の ブローカー。 extern double Lots= 0.01 ; -これは、最初の買い注文と売り注文が開かれるロット価格です。 extern int TakeProfit= 400 ; -これは、注文が利益でクローズされるポイント単位の価格です。 extern int TPB= 300 ;-これは、 複数の注文の終値が次のようになるポイント単位の価格です                                   発注書のための利益を使って。 extern int TPS= 400 ;-これは、 複数の注文の終値が次のようになるポイント単位の価格です      
Darwinex Obtain Funding
Luis Mariano Vazquez Marcos
エキスパート
Obtain Funding Darwinex Un asesor experto diseñado para cuentas de Darwinex teniendo en cuenta sus reglas de drop y apalancamiento 1:10 .Diseñado especielmente para  la gestión de activos de divisas. Especializado para divisas en el eur usd por el bajo spread recomendación de métrica H1 Darwinex es una excelente plataforma y hemos creado este robot para trabajar expresamente con ella. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Gold4Money
Gurkamal Singh
エキスパート
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4moneyは、わずか2％のリスクで最大の利益を得ることができるため、非常に少ないリスクで簡単にお金を稼ぐのに役立つエキスパートです。 この戦略の設定は次のとおりです- 1）時間枠は4時間以上でなければなりません。 2）ロットサイズオプションで、アカウントの残高に応じてロットを指定します。合計資金の最大4％、最小2％を使用します。 4％以上使用できますが、これによりリスクが高まりま
Grid and MACD
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
This is a grid Expert Advisor. It has several trading strategies based on the MACD indicator. The virtual trailing stop, stop loss, take profit levels can be set pips, in the deposit currency or as a percentage of the balance. Depending on the settings, different orders may be opened for diversifying risks. Their closure can be either an oppositely directed or unidirectional basket of orders. The orders grid is adaptive, only market orders are used in it. If the price moves the distance of Order
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
エキスパート
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   3/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
エキスパート
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
エキスパート
その   オープニングレンジブレイクアウトマスター は、次のような機関投資家の取引コンセプトを活用するために設計されたプロフェッショナルなアルゴリズム取引システムです。       ICT（インナーサークルトレーダー）、スマートマネーコンセプト（SMC）、流動性ベースの戦略など 。このエキスパートアドバイザーは、以下の取引の検出と実行を自動化します。     オープニングレンジブレイクアウト（ORB）     主要な世界為替セッションでは、     ロンドン、ニューヨーク、東京、そして深夜のキルゾーン でトレーダーが   マーケットメーカーの動き、流動性ハンティング、セッション主導のボラティリティ 。 トレーダーのために構築された   時間ベースの価格アクション、注文フローダイナミクス、および機関取引手法に基づいて 、このEAは価格がブレイクしたときに体系的に取引を開始することで感情的な意思決定を排除します。     初期残高が高いか低いか   セッションの焦点は   きれいな吹き出物   調整可能なリスクパラメータを組み込むことで、     セッションの選択、ブレイクアウトの確認フィ
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
エキスパート
プロモーションを開始します! 449ドルで残りわずかです! 次の価格: 599ドル 最終価格: 999ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro はゴールド取引 EA の仲間入りですが、大きな違いが 1 つあります。それは、これが本物の取引戦略であるということです。 「実際の取引戦略」とは何を意味しますか?   おそらくお気づきかと思いますが、市場に出回っているほぼすべてのゴールド EA は単純なグリッド/マーチンゲール
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
エキスパート
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
エキスパート
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
エキスパート
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
エキスパート
Gold Throne EA – 金（XAUUSD）向け非マーチンゲールグリッド取引システム Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。 Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。 Gold Throne EAをご購入いただくと、AllPair Engineと、弊社製品でご利用いただけるお好きなEAを無料プレゼントいたします。レンタルには
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
エキスパート
Candle Power EA S&P 500向け 平均回帰型 5戦略ポートフォリオ 購入後 にご連絡ください。 マニュアル の PDF と、詳細な 解説動画 へのリンクをお送りします!!! EAは常に設定を有効にして使用してください!!! SETFILE と説明書はこちらからダウンロードしてください。 次のクラッシュが怖いですか？ Candle Power EA があれば心配は要りません。 EA は 相補的な平均回帰戦略5つ （ 5つの設定 と異なる フィルタ手法 ）を S&P 500 に対して束ねます。特に ストレス局面 での 行き過ぎ を体系的に捉え、急激な 調整 を伴う ボラティリティの高い相場局面 でその 強み を発揮します。通常の 相場局面 では EA は 市場全体 に概ね沿って稼働し、 戦術的なポートフォリオ・ヘッジ や追加の 収益源 を提供します。 マーチンゲールなし 、 グリッドなし 。 明確なドキュメント、堅牢、実用的。 15年 超の ティックデータ による長期 バックテスト実績 、 2008年 以降の S&P先物 との比較を備えています。 なぜこのEAなのか？ ク
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
エキスパート
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
エキスパート
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
エキスパート
OpenAIによるAI駆動型テクノロジー Martini AI EAは、AUDUSD、EURUSD、GBPUSD、NZDUSD、USDCHF向けに設計された高度なトレーディングエキスパートアドバイザーです。安全性、安定したリターン、そしてスケーラブルな収益性を重視しています。Martini AI EAは、最新のChatGPTテクノロジーを基盤としたニューラルネットワーク、機械学習、AIを活用した分析機能によって強化された、規律あるスキャルピング戦略を統合しています。これにより、適応的な意思決定、高精度な取引、そして卓越した取引体験が保証されます。 7,000人以上のメンバーが参加する MQL5コミュニティ に参加して、他のトレーダーと交流しましょう。最新の製品リリース、取引のヒント、そして独占的な洞察など、最新情報を入手しましょう。 MT5バージョン Martini AI EA セットアップガイドと機能 特徴 静かな夜間の外国為替時間帯に最も取引が好まれる 5分足チャートで高速スキャルピングを行うために設計されています 正確なエントリーとエグジットのために保留中の注文を使用する AI
作者のその他のプロダクト
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
ジャッカルエキスパートアドバイザー – トレーディング戦略 4ヶ月間の実稼働 購入後、全製品が永久無料で利用可能  設定ファイルをダウン ロード 金1分足 | ECN口座：全ブローカー対応 ジャッカルEAは、多層かつインテリジェントなブレイクアウト戦略に基づいており、高度なリスク管理と利益管理を組み合わせて市場のダイナミクスに適応します。 1. ブレイクアウトトラップ戦略 市場条件が確認されると、EAは同時に反対方向に2つのペンディング注文を出します： Buy Stop ：現在の価格の上に Sell Stop ：現在の価格の下に 強い方向性の動きが発生した際に、予測せず即座に市場に参入します。 2. スマートトレード管理 初期ストップロス（SL）： リスクを制限するために固定のストップロスを設定します。 トレーリングストップ： 利益が出た際にストップロスが価格に追従し、利益を確保します。 リスクフリーモード： 取引が定義された利益閾値に達すると、ストップロスをエントリーポイントの少し上に移動し、最悪の場合でも純利益で終了します。 3. リカバリー＆利益保護システム スマートクロ
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
エキスパート
LENA Scalp 高度なストップロステクノロジーと人工知能を活用したLena Expert Advisorは、革新的なトレーディング体験を提供します。 Lenaのロボットは、大きなストップロス、マーチンゲール、またはグリッドトレーディングを使用しません。代わりに、市場の状況に適応する動的なストップロスシステムを採用しています。 人工知能による分析は、戦略に基づいた市場の重要な機会を特定するのに役立ちます。 この自動化されたトレーディングソリューションは、経験豊富なトレーダーによって設計された堅実で実証済みのアプローチに基づいており、信頼性と効率性を提供します。 大きな損失制限は使用せず、アクティブ化が無効であることを検出すると、可能な限り最小限の損失で終了し、ライブ口座での取引 (これは人工知能の検出です) を終了します。 完全版を購入すると、 Hijack の無料コピーが送られます。       HiJack: https://www.mql5.com/en/market/product/133565      1ヶ月未満で150％の利益        -----------
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
Jesko EA – Jesko は、 長年にわたり検証され最適化された戦略 に基づいて構築された特別なエキスパートアドバイザー（EA）です。 すでに 実際の口座でテストされており 、一貫して 利益性と低リスク を示しています。 今回、ついに一般公開することにしました。 Signal live    ライブアカウントの4ヶ月  簡単インストール  すべてのブローカーで利用可能（ECN口座推奨）  最低入金額: 100 USD  24時間365日サポート  Jesko を一度購入すると、他の製品を無料で入手可能！ 1,5年前 バックテスト用: チャートに INCORRECT が表示されないようにしてください。 表示された場合は、設定を変更する必要があります。 オプションは True/False のみです — チャートに緑の OK が表示されるまで調整してください。これは問題ないことを意味します 入力パラメータの説明 基本設定 AccountType – 口座タイプの選択 (Normal / ECN / その他)。 RiskMode – リスク管理モードの選択 (低 / 中 / 高)。 ロ
フィルタ:
zaustorron
829
zaustorron 2025.12.26 09:35 
 

Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars

Cence Jk Oizeijoozzisa
1421
開発者からの返信 Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.12.26 09:37
Thank you, the IC has a lot of slippage, it reduces your profit, increase the float limit for the IC, change it to 50
DominikDorner
271
DominikDorner 2025.12.23 19:17 
 

Great support! Just started on a Vantage ECN account and had the first profitable trades on the evening before Christmas, which is really good. I will update my review frequently. Would be great to have set files from other currency pairs! Merry Christmas!

___

Update: I started on a Fusion Markets ECN and on a Vantage ECN acoount. I have exactly the same trades on both sides, which makes me really happy since the EA seems not to be that much Broker dependent like many others!

Cence Jk Oizeijoozzisa
1421
開発者からの返信 Cence Jk Oizeijoozzisa 2025.12.23 19:19
Hello, thank you, dear friend. It will be sent to you after the holidays. Don't worry.
レビューに返信