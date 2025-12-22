Blox
- エキスパート
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ
私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、TMA（トライアングル移動平均）とCGロジックに基づいた
**完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。
本EAは、高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理を目的として設計されており、
**すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。
最適なパフォーマンスを得るため、スプレッドが10ポイント未満のECN口座での使用を推奨します。
これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。
チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、
プロレベルの自動売買を体験できます。
主な特徴
-
**全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応5 min SET FILE
-
指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略
-
価格に追従するスマートな指値注文管理
-
逆張り（リバース）モード対応
-
自動ロット管理（Auto Lot）搭載
-
時間フィルターおよび移動平均フィルター
-
連続取引回数の制限機能
-
ポジション用の高度なトレーリングストップ
-
低スプレッドECNブローカー向けに最適化
入力パラメータの説明
メイン設定
ReverseSystem
-
TRUEに設定すると、買い／売りシグナルが反転します
-
市場環境への適応や検証に有効です
MaxConsecutiveTrades
-
同一方向の最大連続取引回数を制限します
-
不利な相場でのドローダウンを抑制します
指値注文設定
PendingDistance
-
現在価格から指値注文までの距離（pips）
TrailPending
-
有効にすると、価格が離れた際に指値注文が自動追従します
-
常に最適なエントリー距離を維持します
時間設定
UseTimeFilter
-
指定した時間帯のみ取引を行うかどうかを設定します
StartTime / EndTime
-
ブローカーのサーバー時間に基づく取引時間
-
流動性の低い時間帯や重要ニュースの回避に有効
資金管理
UseAutoLot
-
口座残高に基づいてロットサイズを自動計算します
AutoLotBalance
-
Auto Lot計算に使用される残高ステップ
AutoLotStep
-
残高ステップごとに増加するロットサイズ
Lots
-
固定ロット（Auto Lot無効時に使用）
トレード設定
StopLoss
-
固定ストップロス（pips、0 = 使用しない）
TakeProfit
-
固定テイクプロフィット（pips、0 = 使用しない）
TrailingStart
-
トレーリングストップが開始される利益（pips）
TrailingDist
-
トレーリングストップの距離（pips）
Slippage
-
許容される最大スリッページ
MagicNumber
-
EAの注文を識別するためのユニーク番号
フィルター
UseMAFilter
-
移動平均によるトレンドフィルターを有効化
MA_Period
-
移動平均の期間
インジケーター設定（TMA）
HalfLength
-
TMAの主要な平滑化期間
Price
-
計算に使用する価格タイプ
BandsDeviations
-
TMAバンド幅（ボラティリティ感度）
Interpolate
-
インジケーター値を平滑化し、より滑らかな表示にします
推奨事項
-
ECN口座の使用
-
スプレッド 10ポイント未満
-
安定稼働のため VPS推奨
-
実口座の前にデモ口座でテストしてください
まとめ
このExpert Advisorは、規律・安定性・完全自動化を求めるトレーダーのために設計されています。
感情に左右されることなく取引が可能です。
起動し、最適化し、あとはシステムに任せましょう。
Bought yesterday. Seems very promising. Market conditions these days are not the best. As Dominik I put the EA to work on a Vantage ECN RAW account and it makes profit during asian session (5 trades. 3 wins and 2 loses). This morning I put the EA to work on a Roboforex ECN account, but in this case it makes 5 trades (3 wins and 2 loses) but account it´s 3% down, so not the same results. I´m going to put the EA to work on a IC Markets RAW account. At the moment 5 stars