The Golden Way
- エキスパート
- Lin Lin Ma
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 28 10月 2025
- アクティベーション: 10
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。
設定情報
- 通貨ペア：XAUUSD
- 時間軸：M5 タイムフレーム
- 初期預け金：500USD 以上を推奨
- レバレッジ：1:100 ～ 1:1000
- アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント
正確にバックテストを行う方法
- 最低 500USD の預け金を選択します。
- M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。
- 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。
- 「テスト開始」をクリックします。
ご使用方法
- 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝いします。
- 設定に基づいて EA（自動取引アシスタント）をチャートに追加します。
- 自動取引を開始するだけで、これだけ簡単です。
※ 遅延を低減し、24 時間取引を実現するため、VPS（仮想専用サーバー）の使用を推奨します。
特徴
- The Golden Way は先進的かつ効率的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーを統合することで、様々な市場行情に柔軟に対応します。
- 従来の単一戦略の EA に比べ、柔軟性が大幅に向上し、異なる市場環境下でも収益性を効果的に向上させ、ドローダウン（減損）を抑制します。
- カーブフィッティング（データへの過学習）なし、データの偽装なし。
- テスト結果が安定しており、クォーテーション品質は 90% 以上に達します。
何か疑問がある場合、MQL5 フォーラムでお問い合わせください。