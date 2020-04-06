The Golden Way

The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。

設定情報

  • 通貨ペア：XAUUSD
  • 時間軸：M5 タイムフレーム
  • 初期預け金：500USD 以上を推奨
  • レバレッジ：1:100 ～ 1:1000
  • アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント

正確にバックテストを行う方法

  1. 最低 500USD の預け金を選択します。
  2. M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。
  3. 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。
  4. 「テスト開始」をクリックします。

ご使用方法

  1. 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝いします。
  2. 設定に基づいて EA（自動取引アシスタント）をチャートに追加します。
  3. 自動取引を開始するだけで、これだけ簡単です。
※ 遅延を低減し、24 時間取引を実現するため、VPS（仮想専用サーバー）の使用を推奨します。

特徴

  • The Golden Way は先進的かつ効率的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーを統合することで、様々な市場行情に柔軟に対応します。
  • 従来の単一戦略の EA に比べ、柔軟性が大幅に向上し、異なる市場環境下でも収益性を効果的に向上させ、ドローダウン（減損）を抑制します。
  • カーブフィッティング（データへの過学習）なし、データの偽装なし。
  • テスト結果が安定しており、クォーテーション品質は 90% 以上に達します。
何か疑問がある場合、MQL5 フォーラムでお問い合わせください。

作者のその他のプロダクト
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.5 (10)
エキスパート
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Croesus Gold EA MT5
Lin Lin Ma
3 (1)
エキスパート
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 5 (MT5) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
MEMA TrendHunter
Lin Lin Ma
インディケータ
MEMA TrendHunter is a multifunctional dual moving average trading indicator specifically designed for the MT5 platform. It deeply integrates the synergistic advantages of the Simple Moving Average (MA) and Exponential Moving Average (EMA), helping traders quickly identify market trends and trading signals, while offering highly flexible custom configurations and multi-dimensional reminder systems.   Core Functions: One-Stop Coverage from Data Calculation to Trading Decisions   1. Dual Moving Av
FREE
TrendVigor Index
Lin Lin Ma
インディケータ
TrendVigor Index, as an RVI (Relative Vigor Index) indicator, is a technical analysis tool focusing on the intensity of price movement and trend sustainability. It measures the dynamic relationship among opening price, closing price, and full-cycle range to evaluate bull-bear vigor with 50 as the dividing line: a value above 50 indicates dominant bullish momentum, while a value below 50 signals bearish dominance. Its core functions include:   1. Trend Direction Identification: Determine the mai
FREE
Energy Flow Analyzer
Lin Lin Ma
インディケータ
OBV (On-Balance Volume) Energy Tide Indicator is a technical analysis tool based on the correlation between trading volume and price. It dynamically tracks capital flows by accumulating volume data, assisting traders in confirming the validity of price trends and potential reversal signals. It is applicable to multiple market environments such as forex, stocks, and futures.   Core Functions and Technical Features   1. Dual-Mode Volume Adaptation   - Supports two modes:  VOLUME_TICK  (tick cou
FREE
Azath MT4
Lin Lin Ma
エキスパート
Azath EA is an automated trading program designed specifically for short-term gold (XAUUSD) trading on the MT4 platform. It adopts the Martingale strategy as its core framework, leverages the high-frequency fluctuation characteristics of the gold market, captures minor intraday price movements of gold, and pursues substantial profits through high-frequency trading. For traders looking to enter the gold market, Azath EA will be your ideal choice in trading.   Basic Information   - Trading Pair:
The Golden Dancer MT4
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Dancer The Golden Dancer is specifically designed for the MetaTrader 4 (MT4) platform and focuses on the gold (XAU/USD) trading instrument. Equipped with a well-established, comprehensive High-Frequency Trading (HFT) strategy validated by the market, it generates high-precision buy and sell signals. Not only does it help you achieve profits, but it has also undergone repeated verification in real trading scenarios, making it a reliable intelligent trading companion for your gold trad
The Gold Scalper MT4
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Scalper is an intelligent system focused on momentum trading in the XAUUSD market. It aims to identify and effectively utilize short-term price explosion moments, providing traders with new profit opportunities. The core advantage of The Golden Scalper lies in its unique momentum analysis framework. Through precise measurement of price velocity, it can identify true momentum signals in the market, avoiding false signals from lagging indicators. Combined with efficient order managemen
