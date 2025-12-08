概要

OrderBlock Zoneは、市場における機関投資家の取引領域（オーダーブロック）を自動的に検出・可視化する、高度なMetaTrader 4インジケーターです。大手プレイヤー（銀行、ヘッジファンド）が残した痕跡を追跡し、潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定します。





主な機能

自動オーダーブロック検出

フラクタルベースの分析：36 期間（カスタマイズ可能）のフラクタル分析により、強力な転換点を特定

ブル＆ベアゾーン：緑色の矢印は上昇、赤色の矢印は下降のオーダーブロックを示します

巻き込みパターンサポート：巻き込みローソク足パターンを認識し、より強力なシグナルを生成

ビジュアルツール

自動レベルライン：各オーダーブロックの上限および下限ライン

カラーゾーン：ブル（緑）とベア（赤）のゾーンが明確に区別

巻き込みハイライト：巻き込みパターンを青/オレンジの四角形で強調表示

すっきりしたインターフェース：グリッドは自動的に閉じ、グラフは最適化された表示のために左にスライド

カスタマイズ可能なパラメータ

フラクタル周期：感度を調整（デフォルト：36）

線の長さ：OrderBlock レベルがどこまで伸びるかを決定

カラーオプション：ブル/ベアの色をカスタマイズ可能

線のスタイル：太さやスタイル（破線、実線など）を調整可能

警告システム（オプション）

音声警告

ポップアップ通知

プッシュ通知（モバイル）

Eメール警告

スマートゾーン管理

自動クリア：破られた、または無効になったオーダーブロックは自動的に削除されます

タッチ検出：価格がゾーンに触れると、線が太くなり、警告を発します

動的更新：市場の動きに応じて、ゾーンはリアルタイムで更新されます

誰に適している？

デイトレーダー：日中の強力なサポート/レジスタンスレベル

スイングトレーダー：中/長期のエントリー/エグジットポイント

スマートマネートラッカー：機関投資家の取引を追跡したい方

プライスアクショントレーダー：クリーンなチャート分析を好む方





使用シナリオ

シナリオ 1 - 押し目買い：価格がブルオーダーブロックに戻った場合、このゾーンは潜在的な買い機会を提供します。





シナリオ 2 - ブレイク確認：重要なオーダーブロックがブレイクした場合、トレンド変化のシグナルとなる可能性があります。





シナリオ 3 - リスク管理：ストップロスレベルをオーダーブロックの外側に設定することで、より安全なポジションを確保できます。







