TrendBite MT4
- インディケータ
- Burak Baltaci
- バージョン: 1.50
TrendBite v1.5 - プロフェッショナルトレンド追跡インジケーター
開発者: 8aLt4
バージョン: 1.5
プラットフォーム: MetaTrader 4
概要
TrendBite v1.5 は、市場のトレンドの変化を検知し、投資家に明確な売買シグナルを提供するために設計された、高度なテクニカル分析インジケーターです。ボリンジャーバンドのアルゴリズムに基づいて、トレンドの転換を正確に捉えるこのツールは、初心者にも経験豊富なトレーダーにも最適です。
主な機能
トレンドの検知
自動トレンド分析：市場の上昇トレンドと下降トレンドを瞬時に検出
ボリンジャーバンドベース：信頼性の高い数学的モデルに基づく計算システム
視覚的な明瞭さ：緑（上昇）と黄色（下降）のヒストグラムバーでトレンド状況を明確に表示
売買シグナル
緑色の矢印（↑）：買い機会を示します
赤色の矢印（↓）：売り機会を示します
明確な視覚化：トレンドラインにより、ポジションの方向を簡単に追跡できます
ヒストグラム表示：トレンドの強さを視覚的に評価可能
警告システム
音声警告：新しいシグナルが発生すると自動的に通知
Eメールサポート：重要なシグナルをEメールで受信する機能
詳細情報：各アラートに価格レベルと取引提案を表示
ユーザーフレンドリーなインターフェース
自動グリッド非表示：グラフをより見やすく表示するために、グリッドは自動的に非表示になります
カスタマイズ可能なジグザグ：トレンドラインを自由に表示/非表示にできます
パラメータ
SignalPeriod (デフォルト: 15)
シグナル計算期間
値が高いほど = シグナルは少なくなるが信頼性が高くなる
値が低いほど = シグナルは多くなるが感度が高くなる
ArrowPeriod (デフォルト: 2)
矢印の感度レベル
ボリンジャーバンドの幅に影響する
ShowZigZag (デフォルト: false)
トレンドラインを表示/非表示
true = 白色のトレンドラインが表示
false = 矢印とヒストグラムのみが表示
AlertON (デフォルト: true)
音声アラートをオン/オフ
新しいシグナルが到着すると通知を受け取ります
Email (デフォルト: false)
Eメール通知をオン/オフにする
MetaTrader で E メール設定を行う必要がある
📖 使用方法
1. 買い戦略
緑色の矢印が表示されたとき → 買いチャンス
緑色のヒストグラムが増加しているとき → 上昇トレンドが強まっている
白のトレンドライン（ZigZag がオンの場合）が上向き → トレンドは継続中
2. 売り戦略
赤の矢印が表示されたら → 売りチャンス
赤のヒストグラムが増加している → 下降トレンドが強まっている
白のトレンドライン（ZigZag が開いている場合）が下降傾向にある場合 → トレンドは継続中
3. リスク管理
常にストップロスを使用してください
他の指標でシグナルを確認してください
過度な変動期には注意してください
リスク/報酬の比率を 1:2 以上にしてください
使用上のヒント
最適な時間枠：H1、H4、デイリーチャートに最適化
対応市場：外国為替、仮想通貨、株式、商品市場で使用可能
デモ口座：ライブ取引を開始する前に、デモ口座でテストしてください
バックテスト：過去のデータでパフォーマンスを確認してください
重要な注意事項
この指標は 100% の正確性を保証するものではありません。
すべてのシグナルが利益をもたらすとは限らず、損失は当然のこととして受け入れる必要があります。
リスク管理は常に最優先事項であるべきです。
市場ニュースや経済データを考慮に入れる必要があります
ご自身の取引戦略と組み合わせてご利用ください
メリット
セットアップと使用が簡単
すっきりとしたプロフェッショナルな外観
リアルタイムのシグナル生成
柔軟なパラメータ設定
システムリソースの使用量が少ない
すべてのMetaTrader 4ブローカーと互換性があります
