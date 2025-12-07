TrendBite MT4

3

 TrendBite v1.5 - プロフェッショナルトレンド追跡インジケーター

開発者: 8aLt4

バージョン: 1.5

プラットフォーム: MetaTrader 4


 概要

TrendBite v1.5 は、市場のトレンドの変化を検知し、投資家に明確な売買シグナルを提供するために設計された、高度なテクニカル分析インジケーターです。ボリンジャーバンドのアルゴリズムに基づいて、トレンドの転換を正確に捉えるこのツールは、初心者にも経験豊富なトレーダーにも最適です。


 主な機能

 トレンドの検知

自動トレンド分析：市場の上昇トレンドと下降トレンドを瞬時に検出

ボリンジャーバンドベース：信頼性の高い数学的モデルに基づく計算システム

視覚的な明瞭さ：緑（上昇）と黄色（下降）のヒストグラムバーでトレンド状況を明確に表示

 売買シグナル

緑色の矢印（↑）：買い機会を示します

赤色の矢印（↓）：売り機会を示します

明確な視覚化：トレンドラインにより、ポジションの方向を簡単に追跡できます

ヒストグラム表示：トレンドの強さを視覚的に評価可能

 警告システム

音声警告：新しいシグナルが発生すると自動的に通知

Eメールサポート：重要なシグナルをEメールで受信する機能

詳細情報：各アラートに価格レベルと取引提案を表示

 ユーザーフレンドリーなインターフェース

自動グリッド非表示：グラフをより見やすく表示するために、グリッドは自動的に非表示になります

カスタマイズ可能なジグザグ：トレンドラインを自由に表示/非表示にできます



 パラメータ

SignalPeriod (デフォルト: 15)

シグナル計算期間

値が高いほど = シグナルは少なくなるが信頼性が高くなる

値が低いほど = シグナルは多くなるが感度が高くなる

ArrowPeriod (デフォルト: 2)

矢印の感度レベル

ボリンジャーバンドの幅に影響する

ShowZigZag (デフォルト: false)

トレンドラインを表示/非表示

true = 白色のトレンドラインが表示

false = 矢印とヒストグラムのみが表示

AlertON (デフォルト: true)

音声アラートをオン/オフ

新しいシグナルが到着すると通知を受け取ります

Email (デフォルト: false)

Eメール通知をオン/オフにする

MetaTrader で E メール設定を行う必要がある



📖 使用方法

1. 買い戦略

 緑色の矢印が表示されたとき → 買いチャンス

 緑色のヒストグラムが増加しているとき → 上昇トレンドが強まっている

 白のトレンドライン（ZigZag がオンの場合）が上向き → トレンドは継続中

2. 売り戦略

 赤の矢印が表示されたら → 売りチャンス

 赤のヒストグラムが増加している → 下降トレンドが強まっている

 白のトレンドライン（ZigZag が開いている場合）が下降傾向にある場合 → トレンドは継続中

3. リスク管理

常にストップロスを使用してください

他の指標でシグナルを確認してください

過度な変動期には注意してください

リスク/報酬の比率を 1:2 以上にしてください

 使用上のヒント

 最適な時間枠：H1、H4、デイリーチャートに最適化

 対応市場：外国為替、仮想通貨、株式、商品市場で使用可能

 デモ口座：ライブ取引を開始する前に、デモ口座でテストしてください

 バックテスト：過去のデータでパフォーマンスを確認してください


 重要な注意事項

この指標は 100% の正確性を保証するものではありません。

すべてのシグナルが利益をもたらすとは限らず、損失は当然のこととして受け入れる必要があります。

リスク管理は常に最優先事項であるべきです。

市場ニュースや経済データを考慮に入れる必要があります

ご自身の取引戦略と組み合わせてご利用ください





 メリット

 セットアップと使用が簡単

 すっきりとしたプロフェッショナルな外観

 リアルタイムのシグナル生成

 柔軟なパラメータ設定

 システムリソースの使用量が少ない

 すべてのMetaTrader 4ブローカーと互換性があります




レビュー 2
pan898899
524
pan898899 2025.12.08 06:34 
 

优秀

おすすめのプロダクト
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
インディケータ
Renko Chart with Moving Average. Classic Renko charts idea. It is protted on main chart and Moving Average can be applied. Prices for bars are used from a lower timeframe. Parameters: BarsBack - how many bars of lower timeframe to use. If value is zero than it will use all available bars. LTF - lower timeframe. BrickSize - Renko bar in points. BullishColor - color for bull candle. BearishColor - color for bear candle. HideLineChart - if this value is true the line chart when be hidden when sele
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
インディケータ
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
インディケータ
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
インディケータ
This indicator shows the gaps on the current chart with a rectangle shape and indicates when the gap is filled by closing the shape. Gaps are considered over the shadows. Allows sending alerts by e-mail or push notifications when a gap is found. Parameters SizeGAP - Size of the gap that you want to indicate; HGcolor1 - Color of the gap in an upward movement; HGcolor2 - Color of the gap in a downward movement; HGstyle - The style of rectangle to be drawn; StartCalculationFromBar - How many candl
TwoMA Crosses
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
インディケータ
TwoMA Crosses indicator displays arrows based on whether the short term moving average crosses above or below the long term moving average. A moving average doesn't predict price direction. Instead, it defines the current direction. Despite this, investors use moving averages to filter out the noise. Traders and investors tend to use the EMA indicator, especially in a highly volatile market because it’s more sensitive to price changes than the SMA. Download for FREE  TwoMA Crosses  EA from the
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
インディケータ
Schaff Trend Cycleとは Schaff Trend Cycle（STC）は、トレンドの転換点をタイムリーに捉えるために設計されたオシレーター系インジケーターです。従来の移動平均やMACDと比較して、サイクル的な動きとモメンタムを組み合わせることで、トレンドの始まりと終わりをより明確に把握できます。 主な特徴 トレンド転換シグナルの明確化：上昇トレンドではサイクルラインが上向きに、下降トレンドでは下向きに推移します。 レンジ相場でのだましを抑制：サイクル周期を考慮した平滑化処理により、短期的なノイズを減少させます。 パラメーター調整が容易：期間や平滑化係数を変更するだけで、動作感度を初心者から上級者まで幅広く調整可能です。 計算ロジック概要 モメンタムの算出 指定期間の価格変化をもとに、短期および長期のモメンタムを計算します。 サイクル平滑化 モメンタムに対し、二重平滑化（ダブル・スムージング）を適用し、サイクル的な振動成分を抽出します。 正規化処理 0～100の範囲に正規化し、オシレーターとして表示します。 シグナル生成 水平ライン（通常は25と75）を上下に抜
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
インディケータ
ローソク足ギャップ インジケーターは、曜日ごとのローソク足ギャップを自動的に識別するため、 ギャップ取引戦略を 利用するトレーダーにとって不可欠なツールです。ギャップとは、連続する 2 日間の終値と始値の間の価格レベルの差を指します。このインジケーターは、共通、離脱、継続、枯渇の 4 種類のギャップ パターンを認識します。このインジケーターをチャートに組み込むことで、トレーダーはシグナルを検証し、取引の意思決定を強化できます。 ローソク足 GAP インジケーターの重要な特徴の 1 つは、D1 (日次) の下の任意の時間枠および任意のシンボルまたは商品に対して使用できる多用途性です。使いやすいパラメータを提供し、あらゆる経験レベルのトレーダーが利用できるようになります。このインジケーターはチャート上にギャップ パターンを迅速に描画し、迅速な分析と意思決定を可能にします。そのシンプルさにより使いやすさが向上し、簡単で効率的な取引体験が保証されます。 インジケーターのデータ表示パラメーターを使用すると、トレーダーはギャップ情報の外観をカスタマイズできます。ユーザーは、各曜日に関連付けられたテ
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
インディケータ
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
インディケータ
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 5 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Strong Trends With Magic Entries Free
FXsolutions
5 (6)
インディケータ
With this system you can spot high-probability trades in direction of strong trends. You can profit from stop hunt moves initiated by the smart money! Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718109 Please read also the blog about the usage of the indicator: Professional Trading With Strong Momentum This FREE Version of the indicator works only on EURUSD and GBPUSD. The full version of the indicator can be found here:
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
インディケータ
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
PZ Inside Bars
PZ TRADING SLU
4.2 (5)
インディケータ
Enhance your price action strategy: inside bar breakouts at your fingertips This indicator detects inside bars of several ranges, making it very easy for price action traders to spot and act on inside bar breakouts. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and understand Customizable color selections The indicator implements visual/mail/push/sound alerts The indicator does not repaint or backpaint An inside bar is a bar or series of bars which is/a
FREE
CCI in MA
Nikolaos Pantzos
4.75 (4)
インディケータ
iCC in iMA is indicator to change color in iMA if iCCI crosses level up (up trend) or crosses level down (down trend). It is a useful tool to track when the upside and the downside iCCI on iMA. You can to get source code from here . Parameters MA_Periods —Period for iMA. MA_Method — Method for iMA. CCI_Periods —Period for iCCI. CCI_ApliedPrice — Price used for iCCI. CCI_LevelsUp — Level iCCI for up trend. CCI_LevelsDN — Level iCCI for down trend. BarsCount — How many bars will show the line. R
FREE
TurboTrend
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
インディケータ
無料でありながら進んだ製品の概要 Turbo Trendは、トレーダーが市場のトレンドを特定し、それに基づいて行動するのを支援する強力なインジケーターです。高度な移動平均とボリューム分析を組み合わせて、トレンドの方向に関する明確なシグナルを提供します。Turbo Trendは、明確な色分けされたラインとローソク足のハイライトを使用して、市場の状況を3つの異なる状態に分類することで、意思決定を簡素化します： 上昇トレンド 、 下降トレンド 、および中立トレンド。 mql5コミュニティで  Koala Trading Solution チャンネル  に参加して、すべてのKoala製品に関する最新情報を確認してください。参加リンクは以下です： https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution 他の優れた無料ツールを訪問する：FVGインジケーター：  https://www.mql5.com/en/market/product/108907 Turbo Trend に基づいたEAは現在市場で利用可能です こちらで Turbo Tren
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
インディケータ
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
RenkoMaSignals
Sergey Deev
1 (2)
インディケータ
The indicator displays Renko bars on the chart, plots two moving averages by them and generates buy/sell signals based on the conditions displayed in the screenshots and described below: the buy signal is formed if the fast moving average is above the slow moving average, from 4 to 10 consecutive bullish Renko bars are displayed, followed by no more than 2 bearish and one bullish Renko bars; the sell signal is formed if the fast moving average is below the slow moving average, from 4 to 10 conse
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
インディケータ
精度メーターの紹介： 精度メーターは、戦略の勝率を決定する強力なツールであり、メタトレーダー戦略テスターのようなすべてのトレードのエントリーポイントとエグジットポイントを示します。チャート上のインジケーターとしてシンプルなストラテジーテスターを使用し、さまざまなペアとタイムフレームにアタッチして調べることができます。戦略の正確さのパーセンテージ、ストップロスとリスクを報酬要素に変更し、それがトレーディングのアイデアにどのように影響するかを確認します。 Accuracy Meterはシンプルな戦略テスターです。この製品は、戦略テスターと同じチャート上の戦略の入口と出口にアクセスするのに役立ちます。この製品を使用すると、コストを節約し、不利益なEAを構築するためにお金を無駄にすることがありません。 よくある質問 ： どのように私はこの指標に私の戦略を定義できますか？ 精度メーターには、カスタムインジケーターのパスと名前を調整できる入力設定があり、買いバッファーと売りバッファーの番号も定義できます。 以下の設定を使用できます。     カスタム指標名     バッファ番号を購入
FREE
Guppy GMMA Cross Arrows Indicator
Abir Pathak
5 (9)
インディケータ
This indicator is based on Guppy's GMMA Strategy. And shows arrows when GMMA lines cross up or down. To have this indicator and get alerts for Multiple Timeframes and multiple Pairs you can check out the demo of this GMMA Trend Scanner indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/38747 About GMMA In Brief: GMMA attempts to identify trends by combining two groups of moving averages with differing time periods: The long-term EMAs (30, 35, 40, 45, 50, and 60) the behaviors of investors that h
FREE
AIS MT4 Indicator 5 All Inclusive Set
AIRAT SAFIN
インディケータ
AIS MT4 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ATTENTION ! LIMITATION OF FREE OFFER PERIOD IS IMPLICIT ! !   ! CONFIRMATION 2024-08-20 20:00                           ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GUIDE CHAPTER 1 IMPORTANT INFORMATION <1> THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS AIS MT4 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= AIS MT4 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= AIS MT4 INDICATOR 3 =LINES= AIS M
FREE
Moving Average Timeframe
THE FWA COMPANY
インディケータ
THIS FREE INDICATOR ALLOWS YOU TO SET THE TIMEFRAME OF THE MA YOU WANT ON YOUR CHART For example, it's very useful if you want to trade the H4 200 SMA using a lower timeframe chart, to identify price reactions such as reversals, Wyckoff schematics, etc. ***Please comment, rate and share it to your friends if you like it*** ------------------------------------------------------------------------- Moving averages are popular technical indicators used to identify trends, support and resistance leve
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
インディケータ
Conquer the Markets with the Triple Threat Signal ! Tired of signals that leave you guessing? Introducing the Triple Threat Signal , the smart indicator that cuts through market noise to deliver high-probability trade setups. This isn't just another indicator; it's a complete, multi-layered system designed for traders who demand precision, confirmation, and confidence . Why You Need the Triple Threat Signal The market moves fast. You need a tool that confirms a trade from multiple angles before
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
インディケータ
Power Trend Free - the indicator shows the trend strength in the selected period. Input Parameters The indicator has three input parameters: Period - a positive number greater than one, it shows the number of candlesticks used for calculations. If you enter one or zero, there will be no error, but the indicator will not be drawn. Applied Price - the standard "Apply to:" set meaning data used for the indicator calculation: Close - Close prices; Open - Open prices; High - High prices; Low - Low p
FREE
Double Fibonacci
Fabio Mazzotta
5 (1)
ユーティリティ
Fibonacci will be designed by default based on the monthly candle but you can simultaneously view Fibonacci on a weekly candle or you can choose your two favorite timeframes. When you run this script, an input prompt will appear and the following input parameters can be configured: Input Parameters: Name Example Default Timeframe1 Monthly 43200 Timeframe2 Weekly 10080 TF1status 1 on 1 TF2status 0 off 0 candleID you can choose which candle to apply 1 Prefix1 It's is the prefix of the first object
FREE
DR IDR for all sessions
Chi Chun Ho
4.93 (15)
インディケータ
Updates 9/12/2023 - If you are looking for the Spock EA, I don't sell it anymore. DM me for more info. 24/10/2023  -  Check out my other products. Starting to roll out some EAs & indicators based on this range. Currently there is no MT5 version. I am using MT4 myself. So I will spend my time mostly to develop more extensive stats for the Stats version and maybe even an EA. But I might  develop a MT5 version. All depends on the demand. Meaning, the more people request it, the bigger the chan
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
インディケータ
PPRとEngulfing は、MetaTrader 4 (MT4)トレーディングプラットフォームの通貨チャートで「PPR」および「Engulfing」パターンを識別するために設計されたユニークなテクニカルインディケーターです。これらのパターンは、トレンドの反転や継続の可能性を示すことができ、トレーダーに市場へのエントリーとエグジットのための貴重なシグナルを提供します。 主な特徴: パターンの自動検出 : インディケーターは、PPRおよびEngulfingパターンを自動的に識別し、チャートに矢印でマークします。 視覚的シグナル : 緑色の上向き矢印は買いのポイントを示し、赤色の下向き矢印は売りのポイントを示します。 カスタマイズ可能な矢印の色 : ユーザーは、インディケーター設定を通じて、強気および弱気シグナルの矢印の色を選択できます。 モード選択 : 3つの動作モード - PPRのみ、Engulfingのみ、または両方のパターンを同時に分析します。 使用方法: チャートに追加 : インディケーターを希望する通貨ペアまたは金融商品のチャートに適用します。 シグナルを分析 : チャート上
FREE
Zigzag Pro MT4
Kaijun Wang
4 (1)
インディケータ
本指标 基于 Zigzag 基础上... 增加了: 1.增加了箭头指示,使图表更鲜明 2.增加了价格显示,使大家更清楚的看清价格. 3.增加了报警等设置,可以支持邮件发送 原指标特性: 1.基本的波段指标构型. 2.最近的2个ZIGZAG点不具有稳定性,随着行情而改变,(就是网友所说的未来函数) 3.原指标适合分析历史拐点,波段特性,对于价格波动有一定的指导性. Zigzag的使用方法一 丈量一段行情的起点和终点 （1）用ZigZag标注的折点作为起点和终点之后，行情的走势方向就被确立了（空头趋势）； （2）根据道氏理论的逻辑，行情会按照波峰浪谷的锯齿形运行，行情确立之后会走回撤行情，回撤的过程中ZigZag会再次形成折点，就是回撤点； （3）在回撤点选择机会进场，等待行情再次启动，止损可以放到回撤的高点。 一套交易系统基本的框架就建立起来了。 Zigzag的使用方法二 作为画趋势线的连接点 趋势线是很常见的技术指标，在技术分析中被广泛地使用。 但一直以来趋势线在实战中都存在一个BUG，那就是难以保证划线的一致性。 在图表上有很多的高低点，到底该连接哪一个呢？不同的书上画趋势线的方法
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
インディケータ
GTAS S-Trend is a momentum indicator that helps to determine trends using combination of MACD, RSI and moving averages. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator oscillates between -65 and +65 with a neutral zone between -25 and +25 around a 0 equilibrium line. S-Trend between -25 and +25 indicates congestion zones with a bullish bias between 0 and +25, and a bearish bias between 0 and -25.
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
インディケータ
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
インディケータ
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Renko bars builder
Navdeep Singh
4.2 (5)
インディケータ
The indicator builds a Renko chart in the sub window for the current symbol. The bars are formed from live data and the desired bar size can be set in the inputs tab. Most importantly, because the Renko chart only uses price to construct bars and ignores time, the indicator can be applied to any time frame and same results can be achieved. Recommended usage As Renko charts are famous for eliminating noise so traders can use this tool to see clear picture of the trend to help their analysis, entr
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
インディケータ
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
インディケータ
デイトレーダーマスターは、デイトレーダーのための完全なトレーディングシステムです。システムは2つのインジケーターで構成されています。 1つの指標は売買する矢印信号です。それはあなたが得る矢印インジケーターです。 2つ目のインジケーターを無料で提供します。 2番目のインジケーターは、これらの矢印と組み合わせて使用​​するために特別に設計されたトレンドインジケーターです。 インジケーターは繰り返さず、遅れないでください！ このシステムの使用は非常に簡単です。 2色の線で表示されている現在のトレンドの方向に矢印信号をたどる必要があります。青は買いの傾向です。赤い色は売りの傾向です。青い矢印は買いシグナルです。赤い矢印は売りの合図です。トレンドラインの色と一致するように、矢印の色と信号の方向が必要です。 矢印インジケーターは、主に時間間隔M5とM15での日中取引のために作成されました。ただし、技術的には、システムは他の時間間隔で使用できます。 インジケータには、PUSHメッセージ機能を備えたポップアップアラートが装備されています。 購入後、必ず私に書いてください！私はあなたにシステムとの取引の
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
インディケータ
Apollo Secret Trend は、任意のペアと時間枠でトレンドを見つけるために使用できるプロのトレンド インジケーターです。インジケーターは、取引するペアや時間枠に関係なく、市場のトレンドを検出するために使用できる主要な取引インジケーターになることができます。インジケーターで特別なパラメーターを使用することにより、シグナルを個人の取引スタイルに適応させることができます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。インジケータの信号は再描画しないでください!提供されたスクリーンショットでは、アポロ シークレット トレンド インジケーターと買われ過ぎ/売られ過ぎのオシレーター インジケーターを組み合わせて見ることができます。これは完全に無料で提供されます。 購入後、2 番目の買われすぎおよび売られすぎのオシレーター インジケーターを無料で入手するために私に連絡してください!また、システムの使用方法についても説明します。お得な特典もご用意しております！
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
作者のその他のプロダクト
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
インディケータ
概要 OrderBlock Zoneは、市場における機関投資家の取引領域（オーダーブロック）を自動的に検出・可視化する、高度なMetaTrader 4インジケーターです。大手プレイヤー（銀行、ヘッジファンド）が残した痕跡を追跡し、潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定します。 主な機能  自動オーダーブロック検出 フラクタルベースの分析：36 期間（カスタマイズ可能）のフラクタル分析により、強力な転換点を特定 ブル＆ベアゾーン：緑色の矢印は上昇、赤色の矢印は下降のオーダーブロックを示します 巻き込みパターンサポート：巻き込みローソク足パターンを認識し、より強力なシグナルを生成  ビジュアルツール 自動レベルライン：各オーダーブロックの上限および下限ライン カラーゾーン：ブル（緑）とベア（赤）のゾーンが明確に区別 巻き込みハイライト：巻き込みパターンを青/オレンジの四角形で強調表示 すっきりしたインターフェース：グリッドは自動的に閉じ、グラフは最適化された表示のために左にスライド  カスタマイズ可能なパラメータ フラクタル周期：感度を調整（デフォルト：36） 線の長さ：Ord
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
インディケータ
スイングトレードコンセプト 目的 スイングトレード向けに設計されたMT4インジケーターです。スーパートレンドロジックを用いてトレンド反転を捉え、自動フィボナッチレベルによるTPポイントを表示します。 仕組み 1. トレンド追跡 ATRベースのスーパートレンドアルゴリズムを採用。価格トレンドが転換した際にシグナルを発します。 2. シグナル生成 トレンドが上昇反転 → 緑のBUYボックス＋矢印（ローソク足下） トレンドが下降反転 → 赤のSELLボックス＋矢印（ローソク足上） 3. フィボナッチ目標値 7つのレベルを自動描画： SL: ストップロス エントリー: エントリーポイント TP 1-2-3-4: 利益確定目標値 CP: ポジション決済 全レベルは点線で表示され、価格が横に表示されます。 機能概要 自動シグナル: 買い/売りボックスと矢印 フィボナッチレベル: TP1-TP4の自動計算 ATRベース: 全通貨ペア（外国為替、金、暗号資産）で安定動作 クリーンな表示：グリッドは自動で閉じ、右側にスペースを確保 ズーム対応
フィルタ:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.24 18:57 
 

WARNING: DO NOT buy anything from this seller. It is a complete scam. I rented the 'Swing Trade Concept' and the product is absolutely useless. The support is the worst I have ever experienced on MQL5. To make matters worse, he deleted the original product and republished it specifically to wipe out my negative review. Save your money and stay away. You have been warned.

Burak Baltaci
2212
開発者からの返信 Burak Baltaci 2025.12.26 15:52
I'm responding with a video, you schizophrenic man. Stop making stupid, nonsensical comments and feel a little shame! https://www.mql5.com/tr/market/product/157648/comments#comment_58810206
pan898899
524
pan898899 2025.12.08 06:34 
 

优秀

レビューに返信