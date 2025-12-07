TrendBite v1.5 - プロフェッショナルトレンド追跡インジケーター

開発者: 8aLt4

バージョン: 1.5

プラットフォーム: MetaTrader 4





概要

TrendBite v1.5 は、市場のトレンドの変化を検知し、投資家に明確な売買シグナルを提供するために設計された、高度なテクニカル分析インジケーターです。ボリンジャーバンドのアルゴリズムに基づいて、トレンドの転換を正確に捉えるこのツールは、初心者にも経験豊富なトレーダーにも最適です。





主な機能

トレンドの検知

自動トレンド分析：市場の上昇トレンドと下降トレンドを瞬時に検出

ボリンジャーバンドベース：信頼性の高い数学的モデルに基づく計算システム

視覚的な明瞭さ：緑（上昇）と黄色（下降）のヒストグラムバーでトレンド状況を明確に表示

売買シグナル

緑色の矢印（↑）：買い機会を示します

赤色の矢印（↓）：売り機会を示します

明確な視覚化：トレンドラインにより、ポジションの方向を簡単に追跡できます

ヒストグラム表示：トレンドの強さを視覚的に評価可能

警告システム

音声警告：新しいシグナルが発生すると自動的に通知

Eメールサポート：重要なシグナルをEメールで受信する機能

詳細情報：各アラートに価格レベルと取引提案を表示

ユーザーフレンドリーなインターフェース

自動グリッド非表示：グラフをより見やすく表示するために、グリッドは自動的に非表示になります

カスタマイズ可能なジグザグ：トレンドラインを自由に表示/非表示にできます









パラメータ

SignalPeriod (デフォルト: 15)

シグナル計算期間

値が高いほど = シグナルは少なくなるが信頼性が高くなる

値が低いほど = シグナルは多くなるが感度が高くなる

ArrowPeriod (デフォルト: 2)

矢印の感度レベル

ボリンジャーバンドの幅に影響する

ShowZigZag (デフォルト: false)

トレンドラインを表示/非表示

true = 白色のトレンドラインが表示

false = 矢印とヒストグラムのみが表示

AlertON (デフォルト: true)

音声アラートをオン/オフ

新しいシグナルが到着すると通知を受け取ります

Email (デフォルト: false)

Eメール通知をオン/オフにする

MetaTrader で E メール設定を行う必要がある









📖 使用方法

1. 買い戦略

緑色の矢印が表示されたとき → 買いチャンス

緑色のヒストグラムが増加しているとき → 上昇トレンドが強まっている

白のトレンドライン（ZigZag がオンの場合）が上向き → トレンドは継続中

2. 売り戦略

赤の矢印が表示されたら → 売りチャンス

赤のヒストグラムが増加している → 下降トレンドが強まっている

白のトレンドライン（ZigZag が開いている場合）が下降傾向にある場合 → トレンドは継続中

3. リスク管理

常にストップロスを使用してください

他の指標でシグナルを確認してください

過度な変動期には注意してください

リスク/報酬の比率を 1:2 以上にしてください

使用上のヒント

最適な時間枠：H1、H4、デイリーチャートに最適化

対応市場：外国為替、仮想通貨、株式、商品市場で使用可能

デモ口座：ライブ取引を開始する前に、デモ口座でテストしてください

バックテスト：過去のデータでパフォーマンスを確認してください





重要な注意事項

この指標は 100% の正確性を保証するものではありません。

すべてのシグナルが利益をもたらすとは限らず、損失は当然のこととして受け入れる必要があります。

リスク管理は常に最優先事項であるべきです。

市場ニュースや経済データを考慮に入れる必要があります

ご自身の取引戦略と組み合わせてご利用ください

















メリット

セットアップと使用が簡単

すっきりとしたプロフェッショナルな外観

リアルタイムのシグナル生成

柔軟なパラメータ設定

システムリソースの使用量が少ない

すべてのMetaTrader 4ブローカーと互換性があります







