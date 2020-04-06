Exp TickSniper Vladislav Andruschenko 3.97 (30) エキスパート

Exp-TickSniper は、各通貨ペアのパラメーターを個別に自動的に選択する高速ティックスカルパーです。 EAは、ほぼ10年間のEAプログラミングで得られた経験に基づいて開発されました。 EAは、スマートトレーリングストップを使用し、現在の通貨ペアデータ、その相場、仕様、スプレッドに基づいて短期取引を実行します。 平均化戦略は、信号検出アルゴリズムによって引き起こされる損失を防ぐために使用されます。 オープンポジションが特定の損失を被った場合、ポジションを平均化する機能がトリガーされます。 極端な場合、TickSniperによって開かれたポジションにはストップロスが伴います。自動取引システムが最小利益を得ることができない場合、ポジションはストップロスによって1つずつクローズされます。 システムは、有利なストップロスとテイクプロフィットレベル、平均ポジションの距離、トレーリングストップ距離などを自動的に定義します。 EAは、通貨ペアの仕様、現在の価格、および戦略の一部であるその他の要因から、これらのパラメーターに関するデータを取得します。 MetaTrader 5のフルバージョン