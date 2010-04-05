OrderBlock Zones MT5
- インディケータ
- Burak Baltaci
- バージョン: 1.30
概要
OrderBlock Zoneは、市場における機関投資家の取引領域（オーダーブロック）を自動的に検出・可視化する、高度なMetaTrader 4インジケーターです。大手プレイヤー（銀行、ヘッジファンド）が残した痕跡を追跡し、潜在的なサポートレベルとレジスタンスレベルを特定します。
主な機能
自動オーダーブロック検出
フラクタルベースの分析：36 期間（カスタマイズ可能）のフラクタル分析により、強力な転換点を特定
ブル＆ベアゾーン：緑色の矢印は上昇、赤色の矢印は下降のオーダーブロックを示します
巻き込みパターンサポート：巻き込みローソク足パターンを認識し、より強力なシグナルを生成
ビジュアルツール
自動レベルライン：各オーダーブロックの上限および下限ライン
カラーゾーン：ブル（緑）とベア（赤）のゾーンが明確に区別
巻き込みハイライト：巻き込みパターンを青/オレンジの四角形で強調表示
すっきりしたインターフェース：グリッドは自動的に閉じ、グラフは最適化された表示のために左にスライド
カスタマイズ可能なパラメータ
フラクタル周期：感度を調整（デフォルト：36）
線の長さ：OrderBlock レベルがどこまで伸びるかを決定
カラーオプション：ブル/ベアの色をカスタマイズ可能
線のスタイル：太さやスタイル（破線、実線など）を調整可能
警告システム（オプション）
音声警告
ポップアップ通知
プッシュ通知（モバイル）
Eメール警告
スマートゾーン管理
自動クリア：破られた、または無効になったオーダーブロックは自動的に削除されます
タッチ検出：価格がゾーンに触れると、線が太くなり、警告を発します
動的更新：市場の動きに応じて、ゾーンはリアルタイムで更新されます
誰に適している？
デイトレーダー：日中の強力なサポート/レジスタンスレベル
スイングトレーダー：中/長期のエントリー/エグジットポイント
スマートマネートラッカー：機関投資家の取引を追跡したい方
プライスアクショントレーダー：クリーンなチャート分析を好む方
使用シナリオ
シナリオ 1 - 押し目買い：価格がブルオーダーブロックに戻った場合、このゾーンは潜在的な買い機会を提供します。
シナリオ 2 - ブレイク確認：重要なオーダーブロックがブレイクした場合、トレンド変化のシグナルとなる可能性があります。
シナリオ 3 - リスク管理：ストップロスレベルをオーダーブロックの外側に設定することで、より安全なポジションを確保できます。