Crypto_Forex MT5 用インジケーター「Doji Reversal pattern」





- インジケーター「Doji Reversal pattern」は純粋なプライスアクション取引です。再描画なし、遅延なし。

- インジケーターは、Doji キャンドルがパターンの中央にあり、最後のキャンドルがブレイクアウト キャンドルであるチャートで Doji Reversal パターンを検出します。

- 強気 Doji Reversal パターン - チャートに青い矢印のシグナル (画像を参照)。

- 弱気 Doji Reversal パターン - チャートに赤い矢印のシグナル (画像を参照)。

- PC、モバイル、および電子メール アラート付き。

- インジケーター「Doji Reversal pattern」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。





これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。