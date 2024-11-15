Trade Manager DashPlus

5

DashPlus は、MetaTrader 5プラットフォーム上での取引効率と効果を向上させるために設計された高度なトレード管理ツールです。リスク計算、注文管理、高度なグリッドシステム、チャートベースのツール、パフォーマンス分析など、包括的な機能を提供します。

主な機能

1. リカバリーグリッド

逆境の市場環境下で取引を管理するための平均化および柔軟なグリッドシステムを実装します。

取引回復のための戦略的なエントリーおよびエグジットポイントを可能にします。

2. スタックグリッド

強い市場の動きの中でポジションを追加することで、有利な取引での潜在的なリターンを最大化するように設計されています。

トレンド市場で利益を得られるよう、勝ち取引を拡大します。

3. 損益（P&L）ライン

チャート上に直接、潜在的な利益と損失のシナリオを視覚的に表示します。

設定を調整し、P&Lラインをドラッグして、実行前にさまざまな取引結果を評価します。

4. バスケットモード

同じシンボルでの複数ポジションの管理を簡素化し、それらを単一の集約ポジションにまとめます。

平均価格に基づいて、ストップロスやテイクプロフィットなどの注文修正の適用や監視を容易にします。

5. チャート上のニュース

予定されている経済ニュースイベントを取引チャートに統合します。

市場のボラティリティに影響を与える可能性のある今後のイベントについて情報を提供し、より良い取引計画を支援します。

6. アラート

時間または価格に基づいたアラートを設定し、MT5内で通知を表示するか、MT5アプリを介してモバイルデバイスに送信します。

重要な価格レベルや取引セッションを監視するのに便利です。

7. パフォーマンス統計

取引パフォーマンスの詳細な分析を提供し、インタラクティブなバランスグラフを含みます。

最も効果的な取引戦略やシンボル、またそうでないものを特定するのに役立つ包括的な指標を提供します。

追加機能

  • ユーザーフレンドリーなインターフェース：直感的なグラフィカルインターフェースと包括的な取引コントロールを提供。
  • ドラッグ＆ドロップ注文：チャート上で直接マーケットおよび指値注文をドラッグ＆ドロップで設定。
  • 取引履歴の視覚化：利益ラベルを詳細に表示しながらチャート上で履歴取引を表示。
  • リモートトレード管理：DashPlus経由でモバイルデバイスから入力した取引を管理。
  • 自動ロットサイズ計算機：複数のリスク管理モードでロットサイズを自動計算。
  • 自動損益分岐点およびトレーリングストップ：オープンポジションを管理するための損益分岐点とトレーリングストップを事前に設定。
  • 自動クローズ機能：利益または損失の閾値に基づいてポジションを自動的にクローズ、個々のシンボルまたは全シンボルに適用可能。
  • 日次最大損失保護：全体的なリスクエクスポージャーを管理するために日次損失制限を設定。
  • 部分クローズおよびトレード反転：市場状況に応じてポジションを部分クローズまたはトレード反転するオプション。
  • リスクリワード比率設定：取引戦略に合わせてリスクリワード比率を設定。
  • クイックスクリーンショット：ワンクリックでチャートのスクリーンショットをキャプチャして保存。
  • リアルタイムデータ表示：スプレッド、平均真の範囲（ATR）、浮動P&L、およびキャンドルのカウントダウンタイマーをチャート上でライブ表示。

サポートとリソース

カスタマーサポート：MQLのすべての製品に対する迅速なオンラインサポート。

教育資料：無料のビデオチュートリアルやコースにアクセスして、DashPlusを最大限に活用するサポート。

取引リソース：無料の取引戦略と設定ファイル。

コミュニティへの参加：ユーザーとの交流、サポート、アイデアの共有のためにアクティブなコミュニティに参加。

よくある質問

Q: 無料のトライアルは利用できますか？

A: はい、無料トライアルにアクセスする方法については直接お問い合わせください。

Q: DashPlusを使用するためにVPS（仮想専用サーバー）が必要ですか？

A: 夜間にポジションを保持する場合は、継続的な運用を確保するためにVPSが推奨されます。

Q: DashPlusの教育リソースはありますか？

A: はい、無料のコースやチュートリアルが利用可能です。詳細についてはお問い合わせください。

Q: DashPlusに追加機能を提案できますか？

A: もちろんです。DashPlusの機能とユーザー体験を向上させる提案を歓迎します。


ご注意：このアプリケーションは、ストラテジーテスターでは動作しません。


レビュー 13
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.12.19 11:58 
 

good

Habbibi
35
Habbibi 2025.01.31 18:01 
 

Honestly, this is actually the best thing I've bought off the MQL marketplace, & I'm pretty sure the results will reflect the performance of this EA DashPlus was the missing piece for me, it converted LOSSES into WINNERS, I didn't think it was possible to do something like this until a friend referred me to this Algo I Highly recommend you purchase Dashplus as its been a game changer for me, & it WILL be a gamechanger for you Looking forward to see the further updates dashplus gives frequently! Ive posted the result image in the comment section

Jordan N
23
Jordan N 2025.01.19 23:32 
 

This MT5 script has completely changed the way I trade. It’s made closing trades so much faster, and when you’re in the middle of a volatile market, speed really is the game. I can execute orders quicker than ever, and that alone has made a huge difference in my results. What I really love is the ability to set conditional closes. It gives me so much flexibility to tailor things to my strategies, and it works exactly how I need it to. Compared to other tools I’ve tried, this one just feels more solid and reliable. It doesn’t freeze, it doesn’t lag—it just works every time, and that’s rare. When I ran into an issue early on, the customer support blew me away. I reached out, and they immediately asked for logs and actually took the time to dig into the problem. They resolved it quickly, and their communication was top-notch. That kind of support gives you confidence that they care about their product and their users. Some people might think it’s expensive, but honestly, if you don’t see the value in this, you’re probably not trading seriously. You’ll lose way more money from poor execution than what this script costs. For me, it’s been worth every cent, and I’d recommend it to anyone who wants to up their game. I can’t imagine trading without it now—it’s just that good.

