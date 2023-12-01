IX Power MT4

4.82

IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見

概要
IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。


1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由

複数市場での強弱分析
IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。
• US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。

幅広い市場に適応
• 外為取引では、FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。
IX Power は基礎市場のデータにのみ焦点を当て、非外為市場やシンプルな外為分析に最適です。

リアルタイム適応
• 適応アルゴリズムを使用して、IX Power は市場データの変化に即座に対応し、最新の情報を提供します。
• リアルタイムで市場動向を追跡し、現在の条件に合わせた戦略を維持できます。

あらゆるチャートで動作
• 外為、指数、商品、暗号資産のいずれを取引する場合でも、IX Power は全てのシンボルでスムーズに機能します。
• 集中した計算と直感的なインターフェースにより、どのトレーダーにとっても不可欠なツールとなります。


2. Stein Investments で詳細を発見

Stein Investments では以下を提供しています：

• さまざまな市場向けに設計された高度なツールとインジケーター。

• チュートリアル、ビデオ、ガイドで学習を加速します。

• 戦略とアイデアを共有できる専用チャットへのアクセスを含むコミュニティサポート。

Stein Investments ページ を訪れて、最新の更新情報、ヒント、リソースをご覧ください。IX Power を最大限に活用しましょう。


3. IX Power の使い方

IX Power をチャートに追加
• MetaTrader を開き、希望するシンボル（外為、指数、商品、暗号資産）を表す任意のチャートに IX Power をドラッグします。
IX Power はすぐにリアルタイム市場データを分析し始め、追加設定の必要なく強弱を表示します。

複数インスタンスを組み合わせて拡張分析
• 必要に応じて、IX Power の複数のインスタンスを実行および組み合わせることで、異なる期間を同時に分析できます。
• この柔軟性により、短期、中期、長期の傾向を監視したり、戦略に合わせた任意の組み合わせが可能になります。


4. IX Power の仕組み（簡単な説明）

複数市場向けに特化
IX PowerFX Power と同じ強力なアルゴリズムを使用していますが、指数、商品、暗号資産、外為市場の分析に最適化されています。
FX Power が全ての通貨ペアを考慮して高精度の外為分析を提供する一方、IX Power は基礎シンボルのデータにのみ基づいており、非外為市場に最適です。

市場データへの即応
• 市場条件の変化にリアルタイムで対応することで、IX Power は分析の正確性と関連性を保証します。
• 特にボラティリティの高い市場（ビットコイン、WTI 原油、通貨ペアなど）で非常に役立ちます。


5. IX Power の実用的な用途

強い市場と弱い市場を特定
• 強くなっている指数、商品、通貨ペアと、弱まっている市場を見つけます。
• この情報を活用して成功の可能性が高い市場でポジションを取ります。

リスク管理の向上
• 複数期間の強弱を分析して矛盾するトレンドを持つ資産の取引を回避します。
• 明確な方向性を持つ資産に集中して、自信を持って取引します。

ボラティリティへの適応
• 強弱の変化を利用して特定市場のボラティリティを評価し、取引サイズとストップロスレベルを調整してリスクを効果的に管理します。


6. IX Power インジケーター設定

IX Power をカスタマイズして取引スタイルに合わせます：

カスタム時間枠
• 複数インスタンスを実行して、複数の時間枠をリアルタイムで分析し、包括的な市場洞察を得ます。

グラフィックカスタマイズ
• 色、線スタイル、表示オプションを調整して、ツールをチャートデザインに統合します。


7. その他の情報とサポート

コミュニティチャット：専用グループに参加して、戦略を共有し、質問をしたり、他の IX Power ユーザーから学びます。

サポート：質問やヘルプが必要な場合は、お問い合わせください。お手伝いします。


取引を次のレベルに引き上げる準備はできていますか？
信頼できる洞察を活用：強い市場と弱い市場を正確に特定します。
自信を持って取引：さまざまなツールの市場動向を明確に理解します。
Stein Investments コミュニティに参加：ツール、ガイド、トレーダーネットワークにアクセスして、取引体験を向上させます。


今すぐインストール！ IX Power を使用して、市場強弱分析の可能性を引き出しましょう。


良い取引を！
Daniel & Alain

レビュー 12
Roberto BR
396
Roberto BR 2025.11.30 12:09 
 

I also purchased this indicator from Daniel, and it too has proven to be very reliable. I highly recommend it to everyone. This indicator, combined with other Daniel indicators, creates a truly exceptional trading system.

eemoilig
615
eemoilig 2025.05.11 05:23 
 

Good day Daniel, thank you for this wonderful trading tool and your responsive support. It is the core of my trading strategy and I use it as a trade entry and confirmation tool. It has improved my confidence and profitability in trading the US and German stock indexes, Gold and Silver. You are a rockstar. Keep up the good work👍🙂 kind regards Andrew G

Kabelo
121
Kabelo 2025.03.10 12:18 
 

Absolute Precise Indicator, when combined with FX Power for confirmation and FX Volume to identify the best currencies to trade each day, creates an exceptionally strong trading strategy—almost unbeatable.

おすすめのプロダクト
SignalQuality
Armand Andras Kormany
インディケータ
Signal Quality Dashboard – Trade Like a Pro Tired of the BS and unreliable signals? It’s time to break free from mediocre systems. The Signal Quality Dashboard is built exclusively for renegade traders who demand real, actionable data. This isn’t your average trading robot—it's a no-nonsense, MQL5-powered solution that combines RSI, MACD, Bollinger Bands, ADX, Volume, and Price Action into one ultra-intelligent dashboard. What It Does: • Real-Time Signal Scoring: It crunches multiple indicator
Supply and Demand Zones MT4
Peter Mueller
4.5 (2)
インディケータ
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. The best   FREE Trade Manager . If you want to create your own Hedging or Grid strategies without any coding make sure to check out the   ManHedger Key Features: Automatic Zone Detect
FREE
Spread Record Analyzer
Toshio Ishimoto
ユーティリティ
このインジケータは、スプレッドを３種類のフォーマットでCSVファイルに出力できるユーティリティです。 スプレッドがトレード結果に大きく影響を与えるようなスキャルピングの場合、あなたが利用するFX業者のスプレッドの仕様は、意識しなければならない重要な点です。スプレッドは時間帯によって大きく値が変化しますので、FX業者が公式に発表しているスプレッドの平均値は、あまり参考になりません。FX業者ごとのスプレッドの仕様を、ユーザー自ら調査することはとても大切なことです。このインジケーターは、そのようなユーザーのお役に立ちます。 CSVファイルの説明 CSVファイルは、( ./MQL4/Files/ )のフォルダに作成されます。ただし、テスターを使ったテストの場合には、( ./tester/files/ ) のフォルダに作成されます。CSVファイルのフォーマットの仕様は、スクリーンショットを参照してください。 CSV_file1 : スプレッドはtickごとに出力します。"YYYY/MM/DD", "HH:MI:SS", "Spread(pips)" CSV_file2 : Bar単位ごとのスプ
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
インディケータ
Gold Venamax   - これは最高の株式テクニカル指標です。 指標アルゴリズムは資産の価格変動を分析し、ボラティリティと潜在的なエントリーゾーンを反映します。 インジケーターの機能: これは、快適で収益性の高い取引のためのマジックとトレンド矢印の 2 つのブロックを備えたスーパー インジケーターです。 チャート上にブロックを切り替えるための赤いボタンが表示されます。 マジックはインジケーター設定で設定されているため、異なるブロックを表示する 2 つのチャートにインジケーターをインストールできます。 Gold Venamax は、異なる矢印バッファー (GV と SD) を備えた 2 つのチャートに配置できます。 これを行うには、設定で異なる Magic を選択する必要があります。たとえば、あるマジック = 999、別のマジック = 666 を選択します。次に、チャート上の赤いボタンで矢印バッファを選択できます。 インジケーター設定の各矢印バッファー (GV および SD) には、快適で収益性の高い取引のための個別の矢印フィルターがあります (UseFiltrGV = tru
Supply and Demand Monster MT4
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
インディケータ
Supply and demand zones are at the heart of   supply and demand trading . These zones are areas that show  liquidity at a specific price.  The supply zone is also called the distribution zone, while the demand zone is called the accumulation zone.   Our indicator automatically draw supply and demand zones in Metatrader 5. It give opportunity to understand trading zone and avoiding risk.
Currency Strength Meter MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (1)
インディケータ
Knowledge of the strength and weakness of each currency is vital for every forex trader. Our   Currency Strength Meter indicator   measures the strength of eight major currencies (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) by using the Relative Strength Index indicator, also known as RSI. The Currency Strength Meter indicator shows you, simply and quickly, when a currency is oversold, overbought, or in "normal area". This way, you can identify which currency is the strongest and the weakest. Our
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4用インジケーター「WPRと2つの移動平均線」、リペイント機能なし。 - WPR自体はスキャルピングに最適なオシレーターの1つです。 - 「WPRと2つの移動平均線」インジケーターを使用すると、WPRオシレーターの高速移動平均線と低速移動平均線を確認できます。 - このインジケーターを使用すると、価格調整を早期に把握できます。 - このインジケーターはパラメータで簡単に設定でき、どの時間枠でも使用できます。 - 買いと売りのエントリー条件は画像で確認できます。 - 買いシグナルの条件を検討します。 (1) - 高速移動平均線が低速移動平均線を上向きにクロスし、WPR値が-50を下回っている場合：買いトレードを開きます。 (2) - WPR値が-20を超える買われすぎゾーンにある場合：買いトレードを終了します。 (3) - 売りトレードの場合はその逆です。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、こちらから入手できます: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller これは、このMQL5ウェブサ
MTF candle indicator Utam
Klein Gyula
インディケータ
Szia! Egy indikátorral. Több idő gyertyájának kirajzoltatása egy charton. Különböző színek rendelhetők a long és short gyertyákhoz. Vonal vastagsága állítható. A gyertya kitöltése engedélyezhető. Hello! With an indicator. Drawing multiple time candles on a chart. Different colors can be ordered for long and short candles. Line thickness can be adjusted. Filling the candle can be allowed. Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-9bequnAw-g&amp ;ab_channel=GyulaKlein
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
インディケータ
Arrow Micro Scalper は、スキャルピングと短期取引用に設計されたインジケーターで、あらゆるチャートや金融商品 (通貨、仮想通貨、株式、金属) に統合されています。 彼女は仕事で波動分析とトレンド方向フィルターを使用しています。 M1 から H4 までのタイムフレームでの使用が推奨されます。 インジケーターの操作方法。 インジケーターには設定を変更するための 2 つの外部パラメーターが含まれており、残りはデフォルトですでに構成されています。 大きな矢印はトレンド方向の変化を示し、青い矢印は下降トレンドの始まりを、ピンクの矢印は上昇トレンドの始まりを示します。 「 Only trending direction 」パラメータは、内部トレンドを使用するモードを有効または無効にし、独自のトレンドを使用するか、トレンドを使用せずに作業する機会を提供します。また、トレンド矢印とシグナルのみのトレンド矢印の表示を有効または無効にします。 小さなシグナル矢印、インジケーターの最も重要なオブジェクト、ピンクは「買い」トランザクション、青は「売り」トランザクション。 「 Smooth
REX complete 3in1
Christophe Godart
インディケータ
This is the complete REX package. It consists of the lite, pro and ULTRA version.  Perfect for beginners and intermediates. REX complete is 100% non repaint. The strategy is based on a mix of different strategies, statistics, including pivot points, oscillators and patterns.  As the trading idea consists of a variety of some classic indicators like Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI and Stochastic, it is clear that the fundamental indicators have being u
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Comparison
Andriy Sydoruk
インディケータ
The Comparison indicator can be used as an independent trading system. It is based on the idea that some currency pairs follow each other. The indicator allows you to simultaneously display another chart on the chart of one currency pair, which allows you to anticipate some movements and quite accurately determine the beginning of trends. The principle of trading by indicator signals is also simple: a currency pair, the chart of which is above, should be sold, and the one below, should be boug
ForexGumpXL
Andrey Kozak
5 (1)
インディケータ
ForexGumpXLは、外国為替ガンプインジケーターラインの新世代です。より正確に、より速く、セットアップはそれほど複雑では、すべての新しい表示ForexGumpXLについてです。新しいバージョンのインジケータでは、本当に新しいアルゴリズムのアルゴリズムを適用しました。今、彼は確率の高い現在の市場のボラティリティの指標には、それらに対応するために継続して逆転に虚偽の価格を予測することが可能であるかを決定するために適応アルゴリズムによっても価格反転のための市場を分析し、だけでなく。 ForexGumpXLは市場の騒音にほとんど反応しなくなりました。今度は、指標が、確率の高い価格がその動きの方向を変えるときに、信号を与える。 ForexGumpXLとの取引方法： それはとても簡単です。 1つのForexGumpXL指標でトレーディングのみを構築することができます。あなたが注文を開いたときにインジケータが表示されます、そして、私たちは、いつ、どのようにそれらを閉じるために、あなたを教えてあげましょう。だから、あなたは買って、お使いのコンピュータにForexGumpXLをインストールし、E
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
Signal Strength Meter
Naim El Hajj
4 (5)
インディケータ
The Signal Strength Meter is a Multi-Currency, Dual Timeframe Interactive Indicator, which calculates the strength of buy and sell signals, and displays a score for each symbol on a display board. Get a 7-Day Free Trial Version:  Click  Here  (Full Access to The Indicator for 7 Days) Check Video Below For Complete Demonstration, and User Manual here . Key Features: Allows you to see multiple currency signals from one chart Analyses the signals from more than a dozen classic indicators Identif
Trend Ray
Andriy Sydoruk
インディケータ
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
インディケータ
RaysFX Supertrend Bar RaysFX Supertrend Bar è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4. Utilizza l'indice di canale delle materie prime (CCI) per generare segnali di trading. L'indicatore mostra dei puntini in una finestra separata sotto il grafico principale per indicare i segnali di trading. Caratteristiche principali: Calcola il CCI per diversi periodi temporali. Visualizza puntini per indicare i segnali di trading. Permette all'utente di modificare i periodi temporali e la distanza tra
Shark Deal Book
Philip Pankaj Suthagar
4 (3)
インディケータ
Term  "shark"  in the business world denotes a high volume investor who just made a good investment in a highly Potential business deal.So, sharks are the ones who make the market move. In our case, if an American shark bought a Japanese company, he/she has to convert American dollars into Japanese yen to make the deal. So, the demand for the Japanese yen will increase sharply. Thus USD/JPY will go short rapidly if the deal was from the shark. Another example, In the case of forex, if fed increa
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
インディケータ
MetaTrader 4 の Koala Supply Demand Indicator をご紹介します (他のトレーダーがあなたの経験から恩恵を受けられるように、肯定的なものでも否定的なものでも、レビューやフィードバックを共有することをお勧めします)。 Koala Supply Demandインジケーターへようこそ。このインジケーターは連続したサプライとデマンドゾーンを特定するために設計されています。このインジケーターはトレーダーが市場をゾーンエリアとして表示できるようにし、いくつかの強力なゾーンがどのように価格を尊重しているかを見るのに役立ちます。このインジケーターはまた、ゾーン内で形成されたときに価格アクションのシグナルを表示することもできます。 Koala Trading Solutionチャンネル で最新のKoala製品に関する最新情報を入手するために、mql5コミュニティに参加してください。参加リンクは以下です： https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution https://www.mql5.com/en/bl
FREE
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
エキスパート
The Most advanced and comprehensive EA to trade Trend Reversals/Pullbacks It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. The   “Reversal Monster EA”   trades Reversal/Pullbacks when the current price of the pair pullback to a predefined horizontal level or trendline on the currency chart. The opening of the position can be immediate after pullback to the drawn trendline or after closing the candle below/above
FREE
Volume Confirm Trend Zone
Suriya Thammalungka
インディケータ
Volume Confirm Trend Zone is the indicator for filtering sideways and confirm trend to help your system trading. Indicator can use every currency pairs, every time frame, and every broker. You can see trend zone when color to change in volume indicator. Features When the color changes to the blue: Buy Zone is a strong trend. When the color changes to the red: Sell Zone is a strong trend.
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
ユーティリティ
Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
TradeHistoryMapper EA
Dora Nafwa Mwabini
エキスパート
TradeHistoryMapperでトレーディングの優位性を可視化 成功しているトレーダーなら誰もが知っています。過去の取引履歴こそが、将来の利益の鍵を握っているのです。 TradeHistoryMapperは、アカウント履歴を強力なビジュアルマップに変換します。どこで勝ち、どこで負け、そしてどのように改善すべきかを正確に示します。 すべての取引をチャート上で直接確認できるなら、延々と続くアカウント履歴タブを苦労して探す必要はありません。 1. 勝ちと負けの取引を、分かりやすい色分けで瞬時に表示 2. 複数の銘柄と時間枠のパフォーマンスを分析 3. 決済済みと未決済の取引の両方を追跡し、包括的な分析を実現 4. エントリーとエグジットのパターンを一目で把握 5. 簡単な設定 – アタッチして実行するだけで、履歴が鮮明に表示 自分の取引習慣を理解しようとしている初心者でも、より詳細な分析を求める上級トレーダーでも、TradeHistoryMapperは、何が効果的で何が効果的でないかを把握し、自信を持って戦略を改善できるようサポートします。 推測はもう終わり。マッピングを始
Ultimate arrows prognosis
Lukas Coubal
インディケータ
Introduction Ultimate Arrows Prognosis is a unique indicator, in which the signals are actually rendered without delay! This fact, unlike other indicators, allows traders to respond to the current market situation and achieve to high quality and efficient analyzes. This indicator does not redraw and never changes the previous signals! And so, you know, that every signals, which is possible to see in history, will this unique indicator show exactly the same in the future. With this indicator,
Gold Trend 4
Sergei Linskii
インディケータ
Gold Trend   - これは優れた株価テクニカル指標です。指標のアルゴリズムは、資産の値動きを分析し、ボラティリティと潜在的なエントリーゾーンを反映しています。 最高の指標シグナル： - 売りの場合 = 赤のヒストグラム + 赤のショートポインター + 同じ方向に黄色のシグナル矢印 + 赤色のトレンド方向矢印。 - 買いの場合 = 青のヒストグラム + 青のロングポインター + 同じ方向の水色のシグナル矢印 + 青色のトレンド方向矢印。 インジケータの利点 1. このインディケータは、高い精度でシグナルを発信します。 2. 確定した矢印シグナルは、トレンドが変化したときにのみ再描画されます。 3. どのブローカーのMetaTrader 4取引プラットフォームでも取引できます。 4. あらゆる資産（通貨、金属、暗号通貨、株式、指数など）を取引できます。 5. M15-H1タイムフレーム（中期取引）で取引するのがよい。 6. 各トレーダーがインディケータを自分用に簡単にカスタマイズできるよう、インディケータ設定で個々のパラメータ（TF、色など）を変更できます。 7.
Visual Vortex Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Unleash the Power of Market Dynamics with the Vortex Indicator! The Visual Vortex Indicator is your advanced tool for decoding market trends, reversals, and momentum shifts. Priced at $65, this indicator provides a comprehensive view of market behavior, but it’s designed for you to fine-tune and optimize it according to your unique trading strategy. What Makes It Unique? The Vortex Indicator is based on a strategy that identifies directional movements and trend strength by analyzing key price d
GeoWprPro
Georgij Komarov
インディケータ
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Multi Touch Zone
Nasir Khan
インディケータ
Whatever you are expert class Forex trader or not, you must know how to make correlation analysis between different timeframes of the same symbol, and furthermore between different symbol. Now, open one or several symbols with different timeframes, apply this smart multi-timeframe mapping tool, drag and move the vertical anchor line to the destination bar position. Then you will see the correlation of Forex market clearly. Supports multiple timeframes synchronization and multiple symbols synchro
HAWA Gold
Waseem Ejaz
インディケータ
HAWA GOLD Advanced trading indicator with realistic pre-defined entry and exit levels with almost 80% win rate.  The system focuses only  Small and Steady Profits . It uses fixed stop loss for every signal to keep money management in place.  As compare to other available indicators in market, HAWA gold has unique feature of displaying total profit and loss in terms of points where 1PIP=10points and Minimum profit is 10 pips. Its smart and advanced algorithm detects trend and trend strength usin
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
インディケータ
Deal Trading SPT (Super Trend) is an indicator, shows the market trend direction, entry position, take profit level, stop loss level and trend strength. Utility Help to further filter and develop strategy to trade Market overview on the chart Stop loss and take profit calculation with market volatility Resistance and support for trialing stop No repaint after the finished bar Works in any timeframe and financial instrument, including forex, CFD and crypto etc. Message pop-up, notification with
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
インディケータ
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
インディケータ
デイトレーダーマスターは、デイトレーダーのための完全なトレーディングシステムです。システムは2つのインジケーターで構成されています。 1つの指標は売買する矢印信号です。それはあなたが得る矢印インジケーターです。 2つ目のインジケーターを無料で提供します。 2番目のインジケーターは、これらの矢印と組み合わせて使用​​するために特別に設計されたトレンドインジケーターです。 インジケーターは繰り返さず、遅れないでください！ このシステムの使用は非常に簡単です。 2色の線で表示されている現在のトレンドの方向に矢印信号をたどる必要があります。青は買いの傾向です。赤い色は売りの傾向です。青い矢印は買いシグナルです。赤い矢印は売りの合図です。トレンドラインの色と一致するように、矢印の色と信号の方向が必要です。 矢印インジケーターは、主に時間間隔M5とM15での日中取引のために作成されました。ただし、技術的には、システムは他の時間間隔で使用できます。 インジケータには、PUSHメッセージ機能を備えたポップアップアラートが装備されています。 購入後、必ず私に書いてください！私はあなたにシステムとの取引の
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
インディケータ
Apollo Secret Trend は、任意のペアと時間枠でトレンドを見つけるために使用できるプロのトレンド インジケーターです。インジケーターは、取引するペアや時間枠に関係なく、市場のトレンドを検出するために使用できる主要な取引インジケーターになることができます。インジケーターで特別なパラメーターを使用することにより、シグナルを個人の取引スタイルに適応させることができます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。インジケータの信号は再描画しないでください!提供されたスクリーンショットでは、アポロ シークレット トレンド インジケーターと買われ過ぎ/売られ過ぎのオシレーター インジケーターを組み合わせて見ることができます。これは完全に無料で提供されます。 購入後、2 番目の買われすぎおよび売られすぎのオシレーター インジケーターを無料で入手するために私に連絡してください!また、システムの使用方法についても説明します。お得な特典もご用意しております！
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
インディケータ
推測をやめて、統計的優位性を持って取引を始めましょう 株価指数はFXとは異なる動きをします。決まったセッションがあり、オーバーナイトでギャップが発生し、予測可能な統計パターンに従います。このインジケーターは、DAX、S&P 500、ダウ・ジョーンズなどの指数を自信を持って取引するために必要な確率データを提供します。 何が違うのか ほとんどのインジケーターは何が起こったかを示します。このインジケーターは次に何が起こる可能性が高いかを示します。毎取引日、インジケーターは100日間のヒストリカルデータに対して現在のセットアップを分析します。類似のギャップ、類似のオープニングポジションを持つ日を見つけ、価格が主要なレベルに到達した頻度を正確に計算します。ギャップが埋まるか、昨日の高値がテストされるかの推測はもう必要ありません。実際のデータに基づいた正確なパーセンテージが得られます。 すべての入力パラメータを説明した完全なマニュアルはこちら： https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 優れたセットアップを見つけるための戦略ガイドはこちら： https:/
作者のその他のプロダクト
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
ユーティリティ
Smart Stop Scanner – マルチアセット対応の市場構造型ストップロス分析システム 概要 Smart Stop Scanner は、複数の市場にわたるストップロス構造をプロフェッショナル品質で監視するために設計されたツールです。 実際の市場構造、重要なブレイクアウト、価格アクションロジックに基づいて最も意味のあるストップゾーンを自動的に検出し、 高精細（DPI対応）で見やすい統一パネルに表示します。 Forex、ゴールド、インデックス、メタル、暗号資産など幅広い市場に対応しています。 ストップレベルの算出方法 従来型のインジケーターや任意の計算式は使用していません。 代わりに、 ブレイクアウト、より高い高値、より低い安値 といった実際の市場構造イベントを検出します。 ストップレベルはこれらの構造ポイントから直接生成されるため、より自然で信頼性が高く、 実際の市場動向に即したストップ設定が可能になります。 主なハイライト • 高精度のマルチアセット対応 Forex、メタル、ゴールド、インデックス、暗号資産など、幅広い銘柄をサポートし、桁数やティックサイズを自動処
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行 概要 Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。 単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。 ハイライト マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置 • Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。 ポートフォリオ全体を一目で把握 • 銘柄、方向
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
インディケータ
FX Dynamic: カスタマイズ可能なATR分析でボラティリティとトレンドを把握 概要 FX Dynamic は平均的な真のレンジ（ATR）の計算を活用して、日次および日中ボラティリティに関する卓越した情報をトレーダーに提供する強力なツールです。80%、100%、130%などのボラティリティ閾値を設定することで、通常の範囲を超えた際にすぐに警告を受け取ったり、有望な利益機会を素早く捉えられます。 FX Dynamic はブローカーのタイムゾーンに合わせて調整でき、安定したボラティリティ測定を維持しながら、リアルタイム分析のためにMetaTraderとシームレスに連携します。 1. なぜFX Dynamicがトレーダーにとって非常に有益か リアルタイムのATRインサイト • 日次・日中のボラティリティをひと目で把握。価格がATRの80%、100%、130%などに達したときに警告を受け取り、重要な水準にあるかどうかを確認できます。 • ボラティリティが完全に爆発する前に潜在的な反転やブレイクアウトを先取り可能。 幅広いマーケットへの適用 • 外国為替、コモディティ、株価指数な
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
ユーティリティ
Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない 概要 Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。 1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由 オールインワンの市場監視 • Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。 • 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。 戦略に合わせたアラート構成 • ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラート
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
エキスパート
SIEA PRO NGのパワーを解き放て：スマートな次世代トレーディングEA SIEA PRO NGは単なるアップグレードではありません。最先端のテクノロジーを駆使して開発され、5年間にわたる独自の実数値データに裏打ちされたSIEA PRO NGは、これまで以上に賢く、速く、効果的なトレードを支援するように設計されています。経験豊富なトレーダーの方でも、自動売買システムに慣れていない方でも、このEAは信頼できる精度とパフォーマンスを提供します。 SIEA PRO NGを選ぶ理由 実証済みの平均回帰戦略 ：長年の市場データに裏打ちされた最良の機会のみを取引。 リアルボリュームインサイトに基づく 比類なき精度を実現する5年間のユニークなリアルボリュームデータを搭載。 リスク管理 ：すべての取引には固定ストップロスとテイクプロフィットが含まれており、規律正しく計算されたリスクを保証します。 効率的な取引 ：平均取引時間は48時間未満で、アクティブなトレーダーに最適です。 危険な戦略なし ：グリッドもマーチンゲールもありません。 高度なカスタマイズ性 ：専門家によるバランスの取れたデフォ
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
インディケータ
常に利益を出し続ける5つ星FXトレーダーになりたいですか？ 購入時のスクリーンショットを送信して、専用トレーディングチャットへの個人的な招待を受ける FXトレンド は、すべての時間枠のトレンド方向、期間、強度、その結果のトレンド評価をリアルタイムで表示します。 トレンドがどの方向に動いているか、どのくらい続いているか、どのくらい強力かが一目瞭然です。 これらにより初心者、上級者およびプロのトレーダーにとって使いやすいトレンド取引システムとなって います 。 分析機能 全時間軸のリアルタイムトレンド分析 すべてのタイムフレームで同一の計算結果 時間枠を個別に設定することが可能 トレンドの計算パラメータをカスタマイズ可能 グラフィック機能 コンパクトモード、詳細モード、ダッシュボードモードをワンクリックで切り替え可能 コンパクトモードでは、基本的なトレンド情報を縮小パネルで表示します。 詳細モードでは、基礎となるシンボルの詳細なトレンド分析が可能です。 ダッシュボードモードは、すべてのメジャー銘柄やお気に入りの取引銘柄をカバーします。 パネル内でワンクリックするだけで、すべての時間枠
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
インディケータ
常に利益を出し続ける5つ星FXトレーダーになりたいですか？ 購入時のスクリーンショットを送信して、専用トレーディングチャットへの個人的な招待を受ける FXトレンド は、すべての時間枠のトレンド方向、期間、強度、その結果のトレンド評価をリアルタイムで表示します。 トレンドがどの方向に動いているか、どのくらい続いているか、どのくらい強力かが一目瞭然です。 これらにより初心者、上級者およびプロのトレーダーにとって使いやすいトレンド取引システムとなって います 。 分析機能 全時間軸のリアルタイムトレンド分析 すべてのタイムフレームで同一の計算結果 時間枠を個別に設定することが可能 トレンドの計算パラメータをカスタマイズ可能 グラフィック機能 コンパクトモード、詳細モード、ダッシュボードモードをワンクリックで切り替え可能 コンパクトモードでは、基本的なトレンド情報を縮小パネルで表示します。 詳細モードでは、基礎となるシンボルの詳細なトレンド分析が可能です。 ダッシュボードモードは、すべてのメジャー銘柄やお気に入りの取引銘柄をカバーします。 パネル内でワンクリックするだけで、すべての時間枠
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
ユーティリティ
Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない 概要 Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。 1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由 オールインワンの市場監視 • Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。 • 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。 戦略に合わせたアラート構成 • ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラート
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
ユーティリティ
常に利益を上げる5つ星FXトレーダーになりたいですか？ 1. シンプルな取引 システムと 2020年のメジャーストラテジーアップデートの 基本説明を読む 2. 購入時のスクリーンショットを送信して、専用取引チャットへの個人的な招待を受ける このトレードマネージャーは 、 全自動取引管理を使用したいすべての FXトレンド ユーザーにとって理想的な追加機能です。 手動で開いた取引を直ちに検出し、FXトレンドのトレンドラインに沿って自動的にストップを管理 します。 お客様のトレードは、トレードマネージャーのプロパティで設定された固定計算設定に基づいて管理されています。 適切なEAマジックナンバーを設定することで、これらのEA注文をあなたの個人的なトレンド取引スタイルに従って管理することができます。 有効な注文の自動検出 イニシャルストップの自動設定 トレーリングストップの自動化 Expert Advisorsの注文の自動検出 アクティブなExpert Advisor注文の自動管理 カウンタートレンドのトレードのためのセキュリティ・ストップロス ブレークイーブン・ストップロスの使用可
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Crosshair MT5
Daniel Stein
ユーティリティ
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
インディケータ
FX Dynamic: カスタマイズ可能なATR分析でボラティリティとトレンドを把握 概要 FX Dynamic は平均的な真のレンジ（ATR）の計算を活用して、日次および日中ボラティリティに関する卓越した情報をトレーダーに提供する強力なツールです。80%、100%、130%などのボラティリティ閾値を設定することで、通常の範囲を超えた際にすぐに警告を受け取ったり、有望な利益機会を素早く捉えられます。 FX Dynamic はブローカーのタイムゾーンに合わせて調整でき、安定したボラティリティ測定を維持しながら、リアルタイム分析のためにMetaTraderとシームレスに連携します。 1. なぜFX Dynamicがトレーダーにとって非常に有益か リアルタイムのATRインサイト • 日次・日中のボラティリティをひと目で把握。価格がATRの80%、100%、130%などに達したときに警告を受け取り、重要な水準にあるかどうかを確認できます。 • ボラティリティが完全に爆発する前に潜在的な反転やブレイクアウトを先取り可能。 幅広いマーケットへの適用 • 外国為替、コモディティ、株価指数な
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
ユーティリティ
常に利益を上げる5つ星FXトレーダーになりたいですか？ 1. シンプルな取引   システムと   2020年のメジャーストラテジーアップデートの   基本説明を読む 2.   購入時のスクリーンショットを送信して、専用取引チャットへの個人的な招待を受ける このトレードマネージャーは 、 全自動取引管理を使用したいすべての FXトレンド ユーザーにとって理想的な追加機能です。 手動で開いた取引を直ちに検出し、FXトレンドのトレンドラインに沿って自動的にストップを管理 します。 お客様のトレードは、トレードマネージャーのプロパティで設定された固定計算設定に基づいて管理されています。 適切なEAマジックナンバーを設定することで、これらのEA注文をあなたの個人的なトレンド取引スタイルに従って管理することができます。 有効な注文の自動検出 イニシャルストップの自動設定 トレーリングストップの自動化 Expert Advisorsの注文の自動検出 アクティブなExpert Advisor注文の自動管理 カウンタートレンドのトレードのためのセキュリティ・ストップロス ブレークイーブン・ストッ
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
エキスパート
Taurusでトレーディングの一貫性と自信を引き出す タウラスは、当社独自の実際の取引量データを活用した、平均回帰取引における革新と洗練の最高峰です。リスクとリターンの卓越したバランスを実現するよう設計されたタウラスは、正確かつ慎重に取引を処理しながら、ストレスのない取引体験をお約束します。 タウラスを選ぶ理由 高度な平均回帰戦略 ：独自の実数値データを基に構築されたタウラスは、比類のない精度で高確率の機会を特定します。 ストレスフリーのリスク管理 ：グリッド、マーチンゲール、リスクの高い平均化手法は一切使用しません。 28のFXペアにわたる精度 ：最高のパフォーマンスを実現するために最適化されたシンボル固有の設定を使用して、すべての主要シンボルを取引します。 固定SLでシンボルごとに1トレード ：各トレードには事前に定義されたストップロスが含まれ、規律あるリスク管理を保証します。 カスタマイズ可能なリスク ：トレードごとのリスクは完全に調整可能で、あらゆるトレーダーのスタイルとリスク許容度に適しています。 コンプライアンス対応 ：100%FIFOに対応し、機関投資家の基準を満た
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
ユーティリティ
SI Connectは、FX VolumeやSIEAの取引システムを利用するために、当社のサーバーへの接続を確立するユーティリティです。 SI Connectを使用するために端末を準備する技術的な手順 Web リクエストを許可し、[ Terminal Options ] -> [Subcategory Expert Advisors ] で許可された URL のリストに https://stein.investments を挿入してください。 ターミナルごとに1つのEAインスタンスを実行する必要がありますが、当社のデータセンターから最新のデータを取得するため、バックグラウンドで常に実行する必要があります。 ご質問がある場合は、プライベートメッセージを送信してください。
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
エキスパート
FX取引で成功するための鍵は、規律、忍耐力、そして私たちが独自に開発したリアルな取引量分析のような明確なエッジです。 これは私たちの10年間のFX取引の経験であり、これらの重要な要素はすべてStein Investments Expert Advisor（SIEA）シリーズにまとめられています。 SIEA ZENは、非常にバランスのとれたリスク・リターン比を提供し、すべての市場の状況を容易に生き抜くことができます-コロナ、ブレグジットなどの最も重大なものでさえも。 このシステムの堅牢性は、素晴らしいパフォーマンスに加えて、ユーザーにとってより重要な「安心感」をもたらします。それが、私たちが「ZEN」と呼ぶ理由です。 FAQ（よくある質問）、バックテストレポート、正しいサマータイム設定のためのヒントなど、より詳しい情報は SIEA FAQ をご覧ください。 トレーディングスタイル SIEA ZENは、USD、CAD、EUR、CHF、GBP、AUD、NZD、JPYの8つの主要通貨をベースとした28の取引ペアすべてを取引します。 当社独自の出来高分析により、市場の不均衡とその度合い
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
ユーティリティ
SI Connectは、FX VolumeやSIEAの取引システムを利用するために、当社のサーバーへの接続を確立するユーティリティです。 SI Connectを使用するために端末を準備する技術的な手順 Web リクエストを許可し、[ Terminal Options ] -> [Subcategory Expert Advisors ] で許可された URL のリストに https://stein.investments を挿入してください。 ターミナルごとに1つのEAインスタンスを実行する必要がありますが、当社のデータセンターから最新のデータを取得するため、バックグラウンドで常に実行する必要があります。 ご質問がある場合は、プライベートメッセージを送信してください。
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
エキスパート
FX取引で成功するための鍵は、規律、忍耐力、そして私たちが独自に開発したリアルな取引量分析のような明確なエッジです。 これは私たちの10年間のFX取引の経験であり、これらの重要な要素はすべてStein Investments Expert Advisor（SIEA）シリーズにまとめられています。 SIEA ZEN は、非常にバランスのとれたリスク・リターン比を提供し、すべての市場の状況を容易に生き抜くことができます-コロナ、ブレグジットなどの最も重大なものでさえも。 このシステムの堅牢性は、素晴らしいパフォーマンスに加えて、ユーザーにとってより重要な「安心感」をもたらします。それが、私たちが「ZEN」と呼ぶ理由です。 MT4では、ストラテジーテスターでマルチシンボルのストラテジーを実行することができません。現実的なリアルティックのマルチシンボルのバックテストを実行するには、 SIEA MT5 バージョンの使用をお勧めします。 FAQ（よくある質問）、バックテストレポート、正しいDST/GMT設定のためのヒントなどの詳細情報は、 SIEA FAQ をご覧ください。 トレーデ
Crosshair
Daniel Stein
ユーティリティ
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
エキスパート
SIEA PRO NGのパワーを解き放て：スマートな次世代トレーディングEA SIEA PRO NGは単なるアップグレードではありません。最先端のテクノロジーを駆使して開発され、5年間にわたる独自の実数値データに裏打ちされたSIEA PRO NGは、これまで以上に賢く、速く、効果的なトレードを支援するように設計されています。経験豊富なトレーダーの方でも、自動売買システムに慣れていない方でも、このEAは信頼できる精度とパフォーマンスを提供します。 SIEA PRO NGを選ぶ理由 実証済みの平均回帰戦略 ：長年の市場データに裏打ちされた最良の機会のみを取引。 リアルボリュームインサイトに基づく 比類なき精度を実現する5年間のユニークなリアルボリュームデータを搭載。 リスク管理 ：すべての取引には固定ストップロスとテイクプロフィットが含まれており、規律正しく計算されたリスクを保証します。 効率的な取引 ：平均取引時間は48時間未満で、アクティブなトレーダーに最適です。 危険な戦略なし ：グリッドもマーチンゲールもありません。 高度なカスタマイズ性 ：専門家によるバランスの取れたデフォ
フィルタ:
Roberto BR
396
Roberto BR 2025.11.30 12:09 
 

I also purchased this indicator from Daniel, and it too has proven to be very reliable. I highly recommend it to everyone. This indicator, combined with other Daniel indicators, creates a truly exceptional trading system.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.11.30 12:33
Thank you very much, Roberto.🙏
I’m glad to hear that IX Power is delivering solid results for you and that it integrates well with the rest of your setup. That’s exactly how the tools are designed to work together, and it’s great to see you getting strong value from the combination. Wishing you a profitable trading day! 🙂
eemoilig
615
eemoilig 2025.05.11 05:23 
 

Good day Daniel, thank you for this wonderful trading tool and your responsive support. It is the core of my trading strategy and I use it as a trade entry and confirmation tool. It has improved my confidence and profitability in trading the US and German stock indexes, Gold and Silver. You are a rockstar. Keep up the good work👍🙂 kind regards Andrew G

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.05.11 08:10
Hi Andrew, Thank you so much for your kind words and for taking the time to leave this review! 🙏
I’m really glad to hear that IX Power has become the core of your trading strategy and is helping you trade indices and metals with more confidence and profitability — that’s exactly what it’s designed for. Your feedback means a lot, and I’ll definitely keep pushing forward to deliver even more value.
Wishing you continued success in the markets! 🙂 Kind regards,
Daniel
Kabelo
121
Kabelo 2025.03.10 12:18 
 

Absolute Precise Indicator, when combined with FX Power for confirmation and FX Volume to identify the best currencies to trade each day, creates an exceptionally strong trading strategy—almost unbeatable.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.03.10 12:24
Thank you so much for your fantastic review! 🙏 I’m glad to hear that you’re finding the combination of IX Power, FX Power, and FX Volume so effective. It’s great to know that this setup is helping you build a strong and precise trading strategy. Wishing you continued success and many profitable trades ahead! 🙂
trakmaster
242
trakmaster 2025.03.04 04:30 
 

IX Power is, as the name suggests, all to do with power. The magnetic power of the overall trend, and the elastic band element of an instrument to sometimes divert from the overall trend. At some point there will be a snapping back action and all you have to do is ride the roller coaster or catch that wave in surfing parlance. The team at Stein Investments even added in alerts, as well as many graphical components. What can I say apart from 5 stars all the way and great support from Daniel.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.03.04 07:34
Thank you so much for your fantastic review and your spot-on description of IX Power! Your support and feedback mean a lot to us, and I’m glad to know that our tools are helping you catch those market waves successfully. If you need anything else or have further questions, just let me know. Wishing you many more profitable trades ahead! 🙏🙂
Best regards,
Daniel
kohalmiz
550
kohalmiz 2024.11.01 12:14 
 

I haver tried the offered startegies with tester...not possible to set the parameters optimized that could predict profit...

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.11.01 12:59
Your feedback seems rather hasty and unwarranted after only two days of using IX Power. Moreover, yesterday presented a few exceptionally profitable opportunities in the indices and here's just one perfect example https://www.mql5.com/en/market/product/109062#!tab=comments&page=1&comment=55001281
David T
303
David T 2024.06.28 03:10 
 

A very good indicator and truly one of the best there is here on the mql5 market and elsewhere. Very good for finding peaks and valleys and for trend trading. But know that there is not 1 single indicator which you can use so this is best use as confirmation. Daniel's other indicator Volume which I have rented is a good compliment along with his strategy and settings. Please read his blogs here.

Ingo Reimann
295
Ingo Reimann 2023.12.21 16:12 
 

The best and most precise product that I have had the pleasure of getting to know in my trading career. I can recommend it to everybody. Since I started using these products, trading has also been working. The support from the developers and the community are also in a class of their own.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2023.12.21 16:28
Dear Ingo, thank you very much for your outstanding feedback. It's highly appreciated, and we're more than happy having members like you in our trading group. 🙂
rainwalker123
3424
rainwalker123 2023.12.17 12:00 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2023.12.17 12:07
Dass sich die Linien mit der aktuellen Kerze bewegen, liegt einfach daran, dass mit jedem neuen Tick/Preisupdate neu gerechnet wird und das fällt bei den kurzfristigen 4H Analysen stärker ins Gewicht als bei langfristigen Trendanalysen auf 1W Basis. Ich hoffe, das hilft zum besseren Verständnis und du bist jederzeit willkommen, wenn du Fragen dazu hast. Beste Grüße Daniel
Phanny Ann
748
Phanny Ann 2023.12.08 16:39 
 

Stein Investment tools are second to none. If you really want to become a better trader and see the market from a different perspective with high accuracy, then add this amazing tool to your arsenal. It's innovative, simple, and will change your life as a trader.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2023.12.08 17:13
Thank you very much for this wonderful review. We are delighted and greatly appreciate it. 🙏
mzambrano2020
105
mzambrano2020 2023.12.08 00:29 
 

Good morning merchants. A few days ago I bought this indicator, I am really surprised by the precision and reliability. I have followed the user guide, the strategy indicated by the developer and I have obtained good profits.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2023.12.08 00:42
Thanks a lot for this amazing feedback. We‘re happy to read of your success.👍
man1980
1648
man1980 2023.12.06 19:10 
 

outstanding indicator

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2023.12.06 19:58
Thank you very much 🙏
thapas
942
thapas 2023.12.05 14:55 
 

the indicator works well with my strategy. it really acts an a confirmation for my trade entry. I only trade Crude Oil so it is perfect for me. Thanks Daniel

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2023.12.05 15:01
You're most welcome, and thank you very much for the positive feedback. 🙂
レビューに返信