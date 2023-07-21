FX Power MT4 NG

4.95

FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現

概要
FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、FX Power で賢く取引をしましょう。


1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか

通貨と金のリアルタイム強弱分析
FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。
• どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。

マルチタイムフレームの包括的なビュー
• 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。
• スキャルピングからスイングトレードまで、FX Power は必要なデータを提供します。

デルタダイナミクスによる反転とトレンド
• 極端なデルタ値は反転のチャンスを示すことが多く、緩やかな変化はトレンドの継続を確認します。
• デルタ分析を使用して、強い通貨と弱い通貨を識別し、トレンドに基づくシンプルな取引を実現しましょう。


2. Stein Investments でさらに詳しく

Stein Investments では以下を提供しています：

• 様々な市場条件に対応した高度なツールとインジケーター。

• 学習を加速するためのチュートリアル、ビデオ、ガイド。

• 戦略やアイデアを共有できる専用チャットを通じたコミュニティサポート。

当社の Stein Investments ページ を訪れて、FX Power を最大限に活用するための最新情報、ヒント、リソースをご覧ください。


3. FX Power の使用を開始するには

FX Power をチャートに追加
• MetaTrader を開き、FX Power を任意のチャート（通貨ペアまたは金）にドラッグします。
FX Power はすぐにリアルタイムの強度データの分析を開始し、追加の設定は必要ありません。

タイムフレームをカスタマイズ
• 短期の取引には短いタイムフレーム、長期の取引には長いタイムフレームを選択します。
• 表示を調整して必要な情報に集中できるようにしましょう。


4. FX Power の仕組み（簡単な説明）

通貨と金に特化
FX Power は主要通貨と金の強度分析に特化しています。インデックスや商品、暗号通貨の分析には、専用ツール IX Power をご覧ください。

正確なデルタ分析
• 2つの通貨の強度の違いをデルタ値で追跡します。デルタの急激な変化は反転の可能性を示し、一貫したトレンドは継続を意味します。
• この機能により、自信を持って精度の高い取引機会を特定できます。

あなたの取引戦略に適応
• トレンド追随型または反転型のどちらの取引スタイルでも、FX Power は効果的な取引を実行するためのデータを提供します。
• 強い通貨と弱い通貨の組み合わせは、最も成功の可能性が高い取引を提供します。


5. FX Power の実用的な使用方法

トレンドを追う
• 強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、マーケットトレンドに合わせます。
• 明確な強度データを活用することで、ペア選択がより簡単で論理的になります。

反転を予測
• 極端なデルタ値を監視して、トレンドの勢いが失われるタイミングを特定します。
• 反転に備え、市場のセンチメント変化を活用しましょう。

リスク管理を最適化
• 複数タイムフレームでの強度分析を使用して、矛盾するトレンドを持つ取引を回避します。
• 明確な方向性のあるペアに集中し、エントリーに自信を持ちましょう。

市場のボラティリティに対応
• デルタの変化は特定のペアのボラティリティを明らかにします。取引サイズとストップロスのレベルを調整して、効果的にリスクを管理しましょう。


6. FX Power インジケーター設定

取引の好みに合わせて FX Power をカスタマイズ：

カスタムタイムフレーム
• 最大3つのタイムフレームを同時に分析し、短期、中期、長期トレンドについての洞察を得られます。

デルタしきい値アラート
• 重要なデルタ変化のアラートを設定し、突然の市場変動に迅速に対応します。

グラフィックカスタマイズ
• 色、ラインスタイル、表示オプションを調整して、ツールをカスタマイズし、チャートデザインに統合します。


7. 追加情報とサポート

FX Power FAQ: 詳細情報やヒントについては、FX Power FAQ ページ をご覧ください。

コミュニティチャット: 排他的なグループに参加し、戦略を共有し、質問をし、他のFX Power ユーザーから学びましょう。

サポート: 質問や支援が必要ですか？お問い合わせください。いつでもお手伝いします。


あなたの通貨取引を次のレベルへ
信頼できるデータを活用: 強い通貨と弱い通貨を正確に識別します。
自信を持って取引: デルタ分析を使用してトレンドを確認し、反転を特定します。
Stein Investments コミュニティに参加: ツール、ガイド、トレーダーのネットワークにアクセスして、取引体験を向上させます。


お待ちしません！ 今日、FX Power をインストールして、通貨強度分析の真の可能性を引き出しましょう。


良い取引を！
Daniel & Alain

レビュー 21
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.10.24 11:03 
 

Another outstanding indicator by Daniel! In this category, it’s the best I’ve seen. Well done!

sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

Adrian White
128
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

おすすめのプロダクト
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
インディケータ
Gann Box インジケーターは、トレーダーが市場の重要なレベルを特定し、活用するのを支援するために設計された強力で多機能なツールです。このインジケーターを使用すると、チャート上に長方形を描くことができ、それが自動的に 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 の戦略的レベルを持つ複数のゾーンに分割されます。価格がこれらのレベルのいずれかに達すると、アラートがトリガーされ、トレーディングの意思決定に貴重な支援を提供します。描いたゾーンに対する市場の動きを即座に把握できます。ゾーンをトレースするには、単純な長方形を描いて名前を GannBox に変更するだけです。 このインジケーターは、 サポートとレジスタンス の概念を使用するトレーダー、 サプライとデマンド 、 ICTテクニック 、または**公正価値ギャップ（FVG）**の専門家など、すべてのタイプのトレーダー向けに設計されています。 デイトレーダー、スイングトレーダー、またはポジショントレーダーであろうと、 Gann Box は市場の動きをより良く理解し予測する手助けをし、反応性とパフォーマンスを向上させます。 MT5バージョ
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
インディケータ
Oscillator helps determine the direction of the market Shows the direction of the price movement and is painted in the appropriate color. Allows you to conduct trend and counter trend trading It works on all timeframes, on any currency pairs, metals and cryptocurrency Can be used when working with binary options Distinctive features Does not redraw; Simple and clear settings; It works on all timeframes and on all symbols; Suitable for trading currencies, metals, options and cryptocurrency (Bitco
Trend Strength Pro
Andri Maulana
インディケータ
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Renko Star
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Renko Starは、練行チャートを取引するように設計されたMT4矢印タイプのインジケーターです。このインジケーターには、勝率や獲得ポイントなどの役立つ情報をトレーダーに伝えるバックテストダッシュボードがあり、ATR x乗算のtpとslも提供されます。バーオープンまたはイントラバーのシグナルであり、シグナルが与えられた正確な価格を示す黄色のマークが付いています。このインジケーターの使用方法は、インジケーターが示す矢印に従って買いまたは売りを開始し、tpを設定することです。インジケーターによって与えられる sl や sl も、インジケーターの設定をいじってみると結果が良くなったり最悪になったりするため、信頼できるダッシュボードで良い結果が得られるまでインジケーター設定を変更する必要があります。 このインジケーターは再ペイントまたはバックペイントを行いません パラメーター ： atr tp : atrに基づくtp値 atr sl : atrに基づくsl値 atr期間 星期 スターフィルター History : バックテストする履歴の量 スプレッド : 計算にスプレッドを使用したバッ
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
インディケータ
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
インディケータ
PTW NON REPAINT TRADING SYSTEM + HISTOGRAM Non-Repainting ,   Non-Redrawing   and   Non-Lagging  Trading System. Does the following: - Gives Accurate Entry and Exit Points - Scalping, Day and Swing Trading  - 95% Accuracy  - Targets, where to take profits. - Shows Trends, Support and resistance levels - Works on All Brokers - Works on All Currencies, CFDs and Stocks - It does not place trades for you, it only shows you what trades to place. - It works on All Timeframes - It is for Trend or ran
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
インディケータ
「Binary Smart Eye」MT4インジケーターは、バイナリーオプションと外国為替市場の両方で取引シグナルを提供するために設計されており、M1からW1までの広範囲な時間枠で動作します。トレンドレベル、インテリジェントな移動平均、最適化された取引期間を組み合わせた独自の戦略を採用し、潜在的なエントリーポイントを特定します。 主な機能の内訳は以下のとおりです。 マルチタイムフレーム分析: インジケーターの多様性により、トレーダーはさまざまな時間枠で利用でき、M1でのスキャルピングからW1での長期トレンドフォローまで、さまざまな取引スタイルに対応します。 独自の戦略: 「Binary Smart Eye」の核となるのは、以下を利用する独自の戦略です。 トレンドレベル: これらのレベルは、優勢な市場トレンドと潜在的な反転ポイントを特定するのに役立ちます。 インテリジェントな移動平均: 市場のボラティリティに適応し、正確なトレンド方向を提供するカスタマイズされた移動平均です。 スマート取引期間: インジケーターは、特定の時間期間に基づいてシグナル生成を最適化し、最適な市場状況を捉えること
WBP Chart Signals
Vincent Jose Proenca
インディケータ
日本語 – WBPチャートシグナル – マルチタイムフレーム買い/売り圧力インジケーター 概要: WBP Chart Signals は、出来高・スプレッド・価格アクションを総合的に分析し、市場の買い／売り圧力を測定する高度なインジケーターです。マルチタイムフレーム確認を備えた精度の高いシグナルを求めるトレーダーに最適です。 主な特徴: Weighted Buy Pressure (WBP): VWAP、MA200、出来高強度、流動性、モメンタムを組み合わせた独自アルゴリズム マルチタイムフレーム分析: 上位足での自動確認 リアルタイム・マルチシンボルスキャナー: 最大6つの主要通貨ペアを同時監視 高精度フィルタリング: 7つの確認フィルター（ダイバージェンス、出来高、トレンド、HTF） プロフェッショナルダッシュボード: リアルタイムでWBP値と上位足分析を表示 機関投資家レベルの計算: 対数スケール出来高、VWAP加重、確信度ファクター シグナルシステム: BUY: 強い買い > 75、適度な買い > 65 SELL: 強い売り < 25、適度な売り < 35 インジケーターウィ
TSScreenBowTie
Salvatore Labriola
インディケータ
Expert for trading with the BowTie strategy. Intelligent algorithm for scalper and intraday traders. Multi time frame and multi currency panel.   The benefits you get: Easy-to-use panel that alerts you to crossings of moving averages, like strategy, on each currency. Possibility to choose your favorite crosses. Possibility to choose to activate only the preferred time frames. Never redesigns, does not retreat, never recalculates. Works on forex and CFD, timeframe from M5 to D1. Integrated pop-up
Trade Stats
Johannes Schoeman
インディケータ
Does your trading consist of Multiple EA's, Multiple time frames an no clear indication of how each individual strategy or time frame is performing, then this indicator will help. Assign the EA Magic number to this indicator and track it's performance on the chart by selecting on chart the period, today, week, month year or all history to view. Easy visual colour changing header to display the performance of the EA for the respective periods.    Minimize the panel to reduce chart clutter. Add yo
Trend Oracle
Nadiya Mirosh
インディケータ
Trend Oracle trend indicator, shows entry signals. Displays both entry points and the trend itself. Shows statistically calculated moments for entering the market with arrows. When using the indicator, it is possible to optimally distribute the risk coefficient. The indicator can be used for both short-term pipsing and long-term trading. Uses all one parameter for settings. Length - the number of bars to calculate the indicator. When choosing a parameter, it is necessary to visually similarize s
Accurate Gold
Willie Lim
インディケータ
Accurate Gold インジケーターは、経験レベルに関係なく直感的で使いやすいユーザーフレンドリーなツールです。このインジケーターは、ゴールド市場のM5タイムフレームで正確なシグナルを探しているトレーダーを対象に設計されています。このインジケーターは、価格の動きと出来高ダイナミクスを分析するために高度な数学的アルゴリズムを使用し、正確な買いと売りのシグナルを生成します。このインジケーターの特長的な要素、リペイントしない性質を含め、トレーダーには市場の逆転の可能性に対する貴重な洞察を提供し、情報を元にした意思決定を可能にします。チャート上での視覚的な表示、聞こえるアラート、およびプッシュ通知により、ユーザーエクスペリエンスが向上し、正確性と信頼性を求めるゴールドトレーダーのツールキットに貴重な追加となります。 $ XX - 期間限定で、最初の5人 のサポーターは XX ドルで提供されています。 ( %   売り切れ) $88 - ローンチ価格は88ドルです 。  $88 + X ($100) – 価格は3回の購入ごとに$100ずつ増加します。 MT4の信号 はこち
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
エキスパート
Based on my original trading strategy, it appears that this EA is programmed to use technical analysis to identify an inside candle pattern in the current candle and wait for a breakout in either direction. If the price breaks out higher, the EA will place a buy order, and if it breaks out lower, the EA will place a sell order. The take profit and stop loss levels are set at 50 pips each. Additionally, using a martingale strategy, which involves increasing the lot size after a losing trade, ca
FREE
Pips Stalker
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Pips Stalkerはロングショートアロータイプのインジケーターで、あらゆるレベルのトレーダーがより良い意思決定を行えるようにサポートします。インジケーターはリペイントされず、RSIを主なシグナルロジックとして用い、一度矢印が出されるとリペイントやバックペイントはなく、矢印の遅延もありません。 PIPS STALKER ARROWの特徴 : スタッツパネル は、全体の勝率%や連続の最大勝敗トレード数などの有用な統計、その他有用な情報を表示するユニークな情報ダッシュボードです。 TPとSL、組み込みのマネーマネジメント 指標は各矢印でTPとSLのオブジェクトを示し、トレーダーはマネーとリスク管理を組み込み、SLはATRに基づいて、TPは現在のATR SL価値に基づくリスク対リターン比率に基づいています。 再塗装不要、高い調整可能性 インジケーターはシグナル品質向上のオプションを豊富に提供しており、わずかな期間調整だけでどのペアでも機能します。パネルはトレーダーに現在の設定や期間が利益を上げているかどうかを示します。推奨期間枠:M1。 再調整開始資本金:100ドル。 推奨アカ
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
インディケータ
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
Binary Crater
Roman Lomaev
インディケータ
バイナリー クレーターは、バイナリー オプション取引専用に設計された MetaTrader 4 の強力で多用途なインジケーターです。どの時間枠でもどの通貨ペアでも効果的に機能するため、トレーダーにとって非常に柔軟なツールとなります。 主な特徴: トレンド分析: このインジケーターは市場の現在のトレンドを自動的に判断するため、トレーダーがトレンドの方向に沿って取引を開始できるようになり、取引が成功する可能性が高まります。 シグナルの発行: このインジケーターは、取引へのエントリーの可能性を示すバッファー矢印を生成します。上矢印は買いシグナルを示し、下矢印は売りシグナルを示します。 1 キャンドル満期: このインジケーターは、シグナルを 1 つのキャンドル満期に使用できるため、短期取引に最適です。 汎用性: このインジケーターはあらゆる時間枠と通貨ペアに適用できるため、さまざまな戦略や好みを持つトレーダーにとって役立ちます。 使いやすさ: このインジケーターはインストールと使用が簡単で、あらゆるレベルのトレーダーが利用できます。 あらゆる利点があるにもかかわらず、バイナリー
Trades Time Manager
Omar Alkassar
ユーティリティ
革新的な Trades Time Manager を使用して、取引ルーチンを簡単に管理できます。この強力なツールは、指定された時間に注文執行を自動化し、取引アプローチを変革します。 購入から注文の設定まで、すべて手動介入なしで、さまざまな取引アクションのためのパーソナライズされたタスク リストを作成します。 Trades Time Manager のインストールと入力ガイド EA に関する通知を受け取りたい場合は、MT4/MT5 ターミナルに URL を追加してください (スクリーンショットを参照)。 MT4のバージョン     https://www.mql5.com/en/market/product/103716 MT5のバージョン     https://www.mql5.com/en/market/product/103715 手動監視に別れを告げ、合理化された効率を採用します。直感的なインターフェイスにより、シンボル、約定時間、価格、ストップロス (SL)、テイクプロフィット (TP) ポイント、ロットサイズなどの正確なパラメーターを設定できます。 このツールの柔軟性は、市
EMA Dashboard
Chantal Sala
1 (1)
インディケータ
Ema Dashboard is an innovative dashboard that allows you to monitor Moving Average on multiples symbols and different timeframes. This dashboard allows you to analyze information on 28 pairs on an unique chart. Its functionality includes analysis of All Time Frames. This configuration allows you to identify the Long Term Trend with extreme ease. This panel allows you to take very important directional movements. A click on button opens a new chart (symbol and timeframe). Graphic Object Symbol l
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
ユーティリティ
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Quantum Signum
Maryna Shulzhenko
エキスパート
**Quantum Signal** is a professional Expert Advisor engineered for fully automated trading on Forex and cryptocurrency markets. Crafted to meet MQL5 Market standards, it combines cutting-edge algorithms, flexible risk controls and an intuitive settings interface to deliver consistent profits and minimal drawdown. A minimum deposit of **10 000 USD** unlocks trading on most major and minor currency pairs as well as crypto symbols. --- ## Overview & Purpose * Automates trade entries and exits u
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
インディケータ
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
RVI Arrows
Anton Iudakov
インディケータ
The indicator displays signals on the chart of the classic RVI indicator with an alert. The indicator signals after confirmation of the strategy at the opening of a new bar. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In the settings, you can select the following strategies: The main line crosses the signal line The main line crosses the zero level In the settings, you can change the period of the classic RVI indicator. I also recommend to look at my other developments in the market: ht
FREE
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
インディケータ
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
MOM Standard and Hidden Divergences
Christopher Kryza
インディケータ
The Momentum Standard/Hidden Divergence indicator will plot the momentum, and will also identify and plot standard (regular) divergences between the indicator and the price action, OR it can be set to identify and plot hidden (reverse) divergences between the indicator and the price action. The divergences themselves are implemented as lines (default green for bullish divergence and red for bearish divergence) drawn in the indicator pane. If activated via the Inputs dialog, alerts will be genera
RFX Forex Strength Meter
Rasoul Mojtahedzadeh
5 (1)
インディケータ
RFX Forex Strength Meter is a powerful tool to trade 8 major currencies in the Forex market, U.S. Dollar ( USD ) European Euro ( EUR ) British Pound ( GBP ) Swiss Franc ( CHF ) Japanese Yen ( JPY ) Australian Dollar ( AUD ) Canadian Dollar ( CAD ) New Zealand Dollar ( NZD ) The indicator calculates the strength of each major currency using a unique and accurate formula starting at the beginning of each trading day of your broker. Any trading strategy in the Forex market can be greatly improved b
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
インディケータ
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
Top Down Premium Indicator
Elias Mtwenge
インディケータ
TOP DOWN PREMIUM INDICATOR (mt4 version) Introduction The TOP DOWN PREMIUM INDICATOR is the King of Top-Down Analysis Tools for MT4 traders. It gives you the ability to analyze the market across all major timeframes — from as small as hourly data up to yearly projections — with unparalleled accuracy and clarity. This indicator allows traders to forecast, label, and visualize market structure from short-term intraday moves to long-term yearly cycles . With its built-in multi-timeframe forecast
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
エキスパート
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
インディケータ
Fibonacci Currency Strength Meter (FCSM) Early Access Sale!! This new product is still in the process of adding new features and settings. For early bird buyers. The Price will be 50% Sale. In a few weeks, the product will be done. Go Grab your copy while it's still cheap. More details will be added soon. Things to be added. Alert Levels Mobile and Email Alert From it's name, Fibonacci Currency Strength Meter is a combination of Fibonacci levels and Currency Strength Meter. The plot of Fibona
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
インディケータ
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
インディケータ
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
インディケータ
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
インディケータ
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
インディケータ
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
インディケータ
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Shogun Trade
Yuki Miyake
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレン
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
インディケータ
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
インディケータ
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
インディケータ
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
インディケータ
「 Dynamic Scalper System 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレンド方向
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
インディケータ
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
インディケータ
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
インディケータ
The SuperTrend AI indicator is a novel take on bridging the gap between the K-means clustering machine learning method & technical indicators. In this case, we apply K-Means clustering to the famous SuperTrend indicator.   USAGE Users can interpret the SuperTrend AI trailing stop similarly to the regular SuperTrend indicator. Using higher minimum/maximum factors will return longer-term signals. (image 1) The displayed performance metrics displayed on each signal allow for a deeper interpretat
作者のその他のプロダクト
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
ユーティリティ
Smart Stop Scanner – マルチアセット対応の市場構造型ストップロス分析システム 概要 Smart Stop Scanner は、複数の市場にわたるストップロス構造をプロフェッショナル品質で監視するために設計されたツールです。 実際の市場構造、重要なブレイクアウト、価格アクションロジックに基づいて最も意味のあるストップゾーンを自動的に検出し、 高精細（DPI対応）で見やすい統一パネルに表示します。 Forex、ゴールド、インデックス、メタル、暗号資産など幅広い市場に対応しています。 ストップレベルの算出方法 従来型のインジケーターや任意の計算式は使用していません。 代わりに、 ブレイクアウト、より高い高値、より低い安値 といった実際の市場構造イベントを検出します。 ストップレベルはこれらの構造ポイントから直接生成されるため、より自然で信頼性が高く、 実際の市場動向に即したストップ設定が可能になります。 主なハイライト • 高精度のマルチアセット対応 Forex、メタル、ゴールド、インデックス、暗号資産など、幅広い銘柄をサポートし、桁数やティックサイズを自動処
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Smart Stop Manager – プロレベルの精度でストップロスを自動実行 概要 Smart Stop Manager は Smart Stop ラインナップの「実行レイヤー」であり、複数ポジションを持つトレーダーのために構築された、構造化された信頼性の高い完全自動ストップロス管理システムです。すべての保有中ポジションを継続的に監視し、Smart Stop のマーケットストラクチャー・ロジックを用いて最適なストップレベルを計算し、明確で透明性のあるルールに従ってストップを自動更新します。 単一の銘柄から複数銘柄のポートフォリオ全体まで、Smart Stop Manager は各トレードに規律、安定性、そして完全なリスク可視化をもたらします。感情的判断を排除し、手作業を大幅に削減し、すべてのストップが常に市場構造に基づいた論理的なプロセスに従うことを保証します。 ハイライト マーケットストラクチャーに基づく自動ストップ配置 • Smart Stop ロジックに基づき、各オープンポジションへ最適なストップロスを自動適用します。 ポートフォリオ全体を一目で把握 • 銘柄、方向
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
インディケータ
FX Dynamic: カスタマイズ可能なATR分析でボラティリティとトレンドを把握 概要 FX Dynamic は平均的な真のレンジ（ATR）の計算を活用して、日次および日中ボラティリティに関する卓越した情報をトレーダーに提供する強力なツールです。80%、100%、130%などのボラティリティ閾値を設定することで、通常の範囲を超えた際にすぐに警告を受け取ったり、有望な利益機会を素早く捉えられます。 FX Dynamic はブローカーのタイムゾーンに合わせて調整でき、安定したボラティリティ測定を維持しながら、リアルタイム分析のためにMetaTraderとシームレスに連携します。 1. なぜFX Dynamicがトレーダーにとって非常に有益か リアルタイムのATRインサイト • 日次・日中のボラティリティをひと目で把握。価格がATRの80%、100%、130%などに達したときに警告を受け取り、重要な水準にあるかどうかを確認できます。 • ボラティリティが完全に爆発する前に潜在的な反転やブレイクアウトを先取り可能。 幅広いマーケットへの適用 • 外国為替、コモディティ、株価指数な
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
ユーティリティ
Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない 概要 Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。 1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由 オールインワンの市場監視 • Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。 • 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。 戦略に合わせたアラート構成 • ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラート
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
エキスパート
SIEA PRO NGのパワーを解き放て：スマートな次世代トレーディングEA SIEA PRO NGは単なるアップグレードではありません。最先端のテクノロジーを駆使して開発され、5年間にわたる独自の実数値データに裏打ちされたSIEA PRO NGは、これまで以上に賢く、速く、効果的なトレードを支援するように設計されています。経験豊富なトレーダーの方でも、自動売買システムに慣れていない方でも、このEAは信頼できる精度とパフォーマンスを提供します。 SIEA PRO NGを選ぶ理由 実証済みの平均回帰戦略 ：長年の市場データに裏打ちされた最良の機会のみを取引。 リアルボリュームインサイトに基づく 比類なき精度を実現する5年間のユニークなリアルボリュームデータを搭載。 リスク管理 ：すべての取引には固定ストップロスとテイクプロフィットが含まれており、規律正しく計算されたリスクを保証します。 効率的な取引 ：平均取引時間は48時間未満で、アクティブなトレーダーに最適です。 危険な戦略なし ：グリッドもマーチンゲールもありません。 高度なカスタマイズ性 ：専門家によるバランスの取れたデフォ
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
インディケータ
常に利益を出し続ける5つ星FXトレーダーになりたいですか？ 購入時のスクリーンショットを送信して、専用トレーディングチャットへの個人的な招待を受ける FXトレンド は、すべての時間枠のトレンド方向、期間、強度、その結果のトレンド評価をリアルタイムで表示します。 トレンドがどの方向に動いているか、どのくらい続いているか、どのくらい強力かが一目瞭然です。 これらにより初心者、上級者およびプロのトレーダーにとって使いやすいトレンド取引システムとなって います 。 分析機能 全時間軸のリアルタイムトレンド分析 すべてのタイムフレームで同一の計算結果 時間枠を個別に設定することが可能 トレンドの計算パラメータをカスタマイズ可能 グラフィック機能 コンパクトモード、詳細モード、ダッシュボードモードをワンクリックで切り替え可能 コンパクトモードでは、基本的なトレンド情報を縮小パネルで表示します。 詳細モードでは、基礎となるシンボルの詳細なトレンド分析が可能です。 ダッシュボードモードは、すべてのメジャー銘柄やお気に入りの取引銘柄をカバーします。 パネル内でワンクリックするだけで、すべての時間枠
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
インディケータ
常に利益を出し続ける5つ星FXトレーダーになりたいですか？ 購入時のスクリーンショットを送信して、専用トレーディングチャットへの個人的な招待を受ける FXトレンド は、すべての時間枠のトレンド方向、期間、強度、その結果のトレンド評価をリアルタイムで表示します。 トレンドがどの方向に動いているか、どのくらい続いているか、どのくらい強力かが一目瞭然です。 これらにより初心者、上級者およびプロのトレーダーにとって使いやすいトレンド取引システムとなって います 。 分析機能 全時間軸のリアルタイムトレンド分析 すべてのタイムフレームで同一の計算結果 時間枠を個別に設定することが可能 トレンドの計算パラメータをカスタマイズ可能 グラフィック機能 コンパクトモード、詳細モード、ダッシュボードモードをワンクリックで切り替え可能 コンパクトモードでは、基本的なトレンド情報を縮小パネルで表示します。 詳細モードでは、基礎となるシンボルの詳細なトレンド分析が可能です。 ダッシュボードモードは、すべてのメジャー銘柄やお気に入りの取引銘柄をカバーします。 パネル内でワンクリックするだけで、すべての時間枠
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
ユーティリティ
Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない 概要 Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。 1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由 オールインワンの市場監視 • Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。 • 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。 戦略に合わせたアラート構成 • ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラート
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
ユーティリティ
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
ユーティリティ
常に利益を上げる5つ星FXトレーダーになりたいですか？ 1. シンプルな取引 システムと 2020年のメジャーストラテジーアップデートの 基本説明を読む 2. 購入時のスクリーンショットを送信して、専用取引チャットへの個人的な招待を受ける このトレードマネージャーは 、 全自動取引管理を使用したいすべての FXトレンド ユーザーにとって理想的な追加機能です。 手動で開いた取引を直ちに検出し、FXトレンドのトレンドラインに沿って自動的にストップを管理 します。 お客様のトレードは、トレードマネージャーのプロパティで設定された固定計算設定に基づいて管理されています。 適切なEAマジックナンバーを設定することで、これらのEA注文をあなたの個人的なトレンド取引スタイルに従って管理することができます。 有効な注文の自動検出 イニシャルストップの自動設定 トレーリングストップの自動化 Expert Advisorsの注文の自動検出 アクティブなExpert Advisor注文の自動管理 カウンタートレンドのトレードのためのセキュリティ・ストップロス ブレークイーブン・ストップロスの使用可
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Crosshair MT5
Daniel Stein
ユーティリティ
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
インディケータ
FX Dynamic: カスタマイズ可能なATR分析でボラティリティとトレンドを把握 概要 FX Dynamic は平均的な真のレンジ（ATR）の計算を活用して、日次および日中ボラティリティに関する卓越した情報をトレーダーに提供する強力なツールです。80%、100%、130%などのボラティリティ閾値を設定することで、通常の範囲を超えた際にすぐに警告を受け取ったり、有望な利益機会を素早く捉えられます。 FX Dynamic はブローカーのタイムゾーンに合わせて調整でき、安定したボラティリティ測定を維持しながら、リアルタイム分析のためにMetaTraderとシームレスに連携します。 1. なぜFX Dynamicがトレーダーにとって非常に有益か リアルタイムのATRインサイト • 日次・日中のボラティリティをひと目で把握。価格がATRの80%、100%、130%などに達したときに警告を受け取り、重要な水準にあるかどうかを確認できます。 • ボラティリティが完全に爆発する前に潜在的な反転やブレイクアウトを先取り可能。 幅広いマーケットへの適用 • 外国為替、コモディティ、株価指数な
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
ユーティリティ
常に利益を上げる5つ星FXトレーダーになりたいですか？ 1. シンプルな取引   システムと   2020年のメジャーストラテジーアップデートの   基本説明を読む 2.   購入時のスクリーンショットを送信して、専用取引チャットへの個人的な招待を受ける このトレードマネージャーは 、 全自動取引管理を使用したいすべての FXトレンド ユーザーにとって理想的な追加機能です。 手動で開いた取引を直ちに検出し、FXトレンドのトレンドラインに沿って自動的にストップを管理 します。 お客様のトレードは、トレードマネージャーのプロパティで設定された固定計算設定に基づいて管理されています。 適切なEAマジックナンバーを設定することで、これらのEA注文をあなたの個人的なトレンド取引スタイルに従って管理することができます。 有効な注文の自動検出 イニシャルストップの自動設定 トレーリングストップの自動化 Expert Advisorsの注文の自動検出 アクティブなExpert Advisor注文の自動管理 カウンタートレンドのトレードのためのセキュリティ・ストップロス ブレークイーブン・ストッ
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
エキスパート
Taurusでトレーディングの一貫性と自信を引き出す タウラスは、当社独自の実際の取引量データを活用した、平均回帰取引における革新と洗練の最高峰です。リスクとリターンの卓越したバランスを実現するよう設計されたタウラスは、正確かつ慎重に取引を処理しながら、ストレスのない取引体験をお約束します。 タウラスを選ぶ理由 高度な平均回帰戦略 ：独自の実数値データを基に構築されたタウラスは、比類のない精度で高確率の機会を特定します。 ストレスフリーのリスク管理 ：グリッド、マーチンゲール、リスクの高い平均化手法は一切使用しません。 28のFXペアにわたる精度 ：最高のパフォーマンスを実現するために最適化されたシンボル固有の設定を使用して、すべての主要シンボルを取引します。 固定SLでシンボルごとに1トレード ：各トレードには事前に定義されたストップロスが含まれ、規律あるリスク管理を保証します。 カスタマイズ可能なリスク ：トレードごとのリスクは完全に調整可能で、あらゆるトレーダーのスタイルとリスク許容度に適しています。 コンプライアンス対応 ：100%FIFOに対応し、機関投資家の基準を満た
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
ユーティリティ
SI Connectは、FX VolumeやSIEAの取引システムを利用するために、当社のサーバーへの接続を確立するユーティリティです。 SI Connectを使用するために端末を準備する技術的な手順 Web リクエストを許可し、[ Terminal Options ] -> [Subcategory Expert Advisors ] で許可された URL のリストに https://stein.investments を挿入してください。 ターミナルごとに1つのEAインスタンスを実行する必要がありますが、当社のデータセンターから最新のデータを取得するため、バックグラウンドで常に実行する必要があります。 ご質問がある場合は、プライベートメッセージを送信してください。
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
エキスパート
FX取引で成功するための鍵は、規律、忍耐力、そして私たちが独自に開発したリアルな取引量分析のような明確なエッジです。 これは私たちの10年間のFX取引の経験であり、これらの重要な要素はすべてStein Investments Expert Advisor（SIEA）シリーズにまとめられています。 SIEA ZENは、非常にバランスのとれたリスク・リターン比を提供し、すべての市場の状況を容易に生き抜くことができます-コロナ、ブレグジットなどの最も重大なものでさえも。 このシステムの堅牢性は、素晴らしいパフォーマンスに加えて、ユーザーにとってより重要な「安心感」をもたらします。それが、私たちが「ZEN」と呼ぶ理由です。 FAQ（よくある質問）、バックテストレポート、正しいサマータイム設定のためのヒントなど、より詳しい情報は SIEA FAQ をご覧ください。 トレーディングスタイル SIEA ZENは、USD、CAD、EUR、CHF、GBP、AUD、NZD、JPYの8つの主要通貨をベースとした28の取引ペアすべてを取引します。 当社独自の出来高分析により、市場の不均衡とその度合い
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
ユーティリティ
SI Connectは、FX VolumeやSIEAの取引システムを利用するために、当社のサーバーへの接続を確立するユーティリティです。 SI Connectを使用するために端末を準備する技術的な手順 Web リクエストを許可し、[ Terminal Options ] -> [Subcategory Expert Advisors ] で許可された URL のリストに https://stein.investments を挿入してください。 ターミナルごとに1つのEAインスタンスを実行する必要がありますが、当社のデータセンターから最新のデータを取得するため、バックグラウンドで常に実行する必要があります。 ご質問がある場合は、プライベートメッセージを送信してください。
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
エキスパート
FX取引で成功するための鍵は、規律、忍耐力、そして私たちが独自に開発したリアルな取引量分析のような明確なエッジです。 これは私たちの10年間のFX取引の経験であり、これらの重要な要素はすべてStein Investments Expert Advisor（SIEA）シリーズにまとめられています。 SIEA ZEN は、非常にバランスのとれたリスク・リターン比を提供し、すべての市場の状況を容易に生き抜くことができます-コロナ、ブレグジットなどの最も重大なものでさえも。 このシステムの堅牢性は、素晴らしいパフォーマンスに加えて、ユーザーにとってより重要な「安心感」をもたらします。それが、私たちが「ZEN」と呼ぶ理由です。 MT4では、ストラテジーテスターでマルチシンボルのストラテジーを実行することができません。現実的なリアルティックのマルチシンボルのバックテストを実行するには、 SIEA MT5 バージョンの使用をお勧めします。 FAQ（よくある質問）、バックテストレポート、正しいDST/GMT設定のためのヒントなどの詳細情報は、 SIEA FAQ をご覧ください。 トレーデ
Crosshair
Daniel Stein
ユーティリティ
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
エキスパート
SIEA PRO NGのパワーを解き放て：スマートな次世代トレーディングEA SIEA PRO NGは単なるアップグレードではありません。最先端のテクノロジーを駆使して開発され、5年間にわたる独自の実数値データに裏打ちされたSIEA PRO NGは、これまで以上に賢く、速く、効果的なトレードを支援するように設計されています。経験豊富なトレーダーの方でも、自動売買システムに慣れていない方でも、このEAは信頼できる精度とパフォーマンスを提供します。 SIEA PRO NGを選ぶ理由 実証済みの平均回帰戦略 ：長年の市場データに裏打ちされた最良の機会のみを取引。 リアルボリュームインサイトに基づく 比類なき精度を実現する5年間のユニークなリアルボリュームデータを搭載。 リスク管理 ：すべての取引には固定ストップロスとテイクプロフィットが含まれており、規律正しく計算されたリスクを保証します。 効率的な取引 ：平均取引時間は48時間未満で、アクティブなトレーダーに最適です。 危険な戦略なし ：グリッドもマーチンゲールもありません。 高度なカスタマイズ性 ：専門家によるバランスの取れたデフォ
フィルタ:
MP_mpap
569
MP_mpap 2025.10.24 11:03 
 

Another outstanding indicator by Daniel! In this category, it’s the best I’ve seen. Well done!

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.10.24 12:51
Thank you very much, Michail! I really appreciate your support and your great feedback. I’m glad to hear FX Power impressed you as well. 🙏🙂
sikaram
33
sikaram 2025.08.06 08:24 
 

I recently bought the FX Power indicator , It's good. Instant visibility, need Ascending to Descending order pairs strength, in this option is available?, if not kindly update. Kindly send all detailed usage method in additional.

stormcombat
352
stormcombat 2025.02.20 01:53 
 

I recently bought the FX Power indicator . A near perfect product. It would be excellent if you can add an option to sort the currency pair strength in order from strongest to weakest or vise versa. Would make selection way more faster and convenient. Regards

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.02.20 08:28
Thank you for your review! Sorting currency strengths from strongest to weakest is already on our to-do list and will be released soon. Stay tuned for the upcoming updates! 🚀
Adrian White
128
Adrian White 2025.02.04 16:50 
 

I have been using FX Power for many years now, it remains the go to for me. Adding Custom Alerts for this is the icing on the cake.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.02.04 17:11
Thank you, Adrian! I really appreciate your long-term trust in FX Power. Adding Custom Alerts was all about making things even easier and more efficient, so I’m glad to hear it’s the perfect addition for you! 🙏🙂
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.01.27 01:15 
 

I've been using FX Power NG for a while now, and it has become the core of my trading system. Actually, my system now serves as a backup for FX Power NG. I use 12-hour Delta for trend analysis and 1-hour Delta for entry and exit points. If my additional system (Kalman, Smoothed RCI, Support and Resistance) confirms the signal, I enter the trade. Very simple and clean.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.01.27 08:01
Thank you so much for your thoughtful review! I’m thrilled to hear that FX Power NG has become the core of your trading system. Your approach with the 12-hour and 1-hour Delta for trend analysis and precise entries/exits sounds fantastic, especially when combined with your additional tools. It’s great to know that FX Power NG is simplifying and enhancing your trading—thank you for sharing your experience and for your support! 🙏🙂
richj4best
39
richj4best 2025.01.23 08:38 
 

I purchased FX power some few days ago and since then my trade skill has exponentially increased. The fx power gives you the most accurate information and confidence to remain in the trade and make a reasonable profit. Thank you Daniel stein for this wonderful 5 star indicator

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2025.01.23 09:20
Thank you so much for your amazing review! I’m thrilled to hear how FX Power has boosted your trading skills and confidence, helping you achieve better results. Your kind words and support mean a lot to me—thank you for trusting in our work!🙏🙂
Larrydeelf
601
Larrydeelf 2024.11.12 18:54 
 

thank you for a great indicator Daniel it helps me fine more precise entries and stay in the trade a lot longer this is one of the best indicators that i have every purchase .

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.11.12 19:44
Dear Larry, thank you very much for your positive feedback. It’s highly appreciated 🙏🙂
Yusuf Hamzah
871
Yusuf Hamzah 2024.09.27 12:58 
 

Sleek User Interface and "reflective" overall presentation. It is another well-done product.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.09.27 13:03
Thank you very much, Yusuf. 🙏 Your feedback is highly appreciated 🙂
Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2024.08.24 15:21 
 

I’ve utilized a lot of currency strength meters before, but they proved to be worthless repainting indicators. Then I was later introduced to Stein’s indicators, more specifically the older version of his power indicator. I utilized it for some time, and it complemented my strategy extremely well. I’ve now upgraded to the FXPower NG, which is phenomenal, to say the least. It’s evidently clear that a lot of work has gone into improving the design and other aspects of the indicator, which I find extremely helpful. I simply can’t wait to see what other indicators Stein Investments is cooking up, as the company produces quality products at affordable prices.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.08.24 16:42
Thank you very much for this wonderful feedback 🙏 It’s highly appreciated 🙂
mgl5fjn
640
mgl5fjn 2024.07.18 15:50 
 

Hallo Danie, das ist ein super vielseitiger und präziser Volumen Indikator. Bitte füge mich zu deinem Chat hinzu. Wie kann ich eine private Nachricht schicken?

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.07.18 16:10
Hallo mql5fjn, ich habe dir eine private Nachricht via mql5 geschickt. Klick einfach auf der linken Seite deines mql5 Profils auf "Nachrichten" und dann siehst du sie.
Levi Christian
68
Levi Christian 2024.06.21 01:59 
 

The FX POWER indicator tool significantly reduces my analysis time, narrowing the landscape to focus on pairs with highest potential for profit. After 3mos. Of trading with FX POWER my accuracy has improved to 80%. Thanks Stein team & keep up the great work!

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.06.21 08:20
Dear Levi, thank you very much for your outstanding feedback. 🙏
Janya1958
1007
Janya1958 2024.05.17 15:25 
 

Selbst nach längerem Gebrauch dieses Indikators gibt es noch positive Überraschungen. Die Zeiteinstellung, die Kombination div. Timeframes, usw.....Alles in Allem ist das wirklich mal ein sehr sinnvolles und zuverlässiges Werkzeug und in jeder Hinsicht zu empfehlen!!! Daniel ist ein zuverlässiger Partner, der Fragen zu jeder Zeit beantwortet und hilft. Danke!

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.05.17 15:36
Wow, das nenne ich mal ein außergewöhnlich positives Feedback. Vielen herzlichen Dank dafür. Das bedeutet uns wirklich viel. 🙏🙂
Kabelo
121
Kabelo 2024.05.01 21:01 
 

Super accurate so far. During FOMC and news today showed clear entry opportunities no repaints like other indicators. Impressive tool

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.05.01 21:04
Dear Kabelo, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
David T
303
David T 2024.04.16 04:05 
 

I rented this for 3 months...after about a week or so I simply love it...read the tips and blogs...and I can see that it is a VERY good indicator. Can't monitor it for too long as I work full-time but the history shows some very good entries...patience is always the key...have to wait for a setup. Multi-time frame length is the best option in my opinion. Still study the finer points but after this short time of seeing it I am very impressed.

Update..just closing off my 2nd week with this indicator...simply love it...I think it is THE BEST currency strength indicator there is period. But you have to observe how price reacts and how the lines of the indicator are telling you. The secret of this indicator in my opinion is using multiple TFs. So many options available in the settings simply well done.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.04.16 15:57
Dear David, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
MatyasK2
564
MatyasK2 2024.03.02 18:06 
 

Since using this tool I finally see more profits in blue :) Very well calculated currency strength, especially the possibility to choose from many calculation timeframes. After some practising it's really possible to pick up good opportunities to trade. As a bonus you receive superb & fast support from Daniel. Thanks !

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.03.02 19:40
Dear Matyas, thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
jozec
117
jozec 2024.02.29 13:30 
 

Fx Power was a game changer for me and will recommend it to anyone that is serious about trading. It is very reliable if you know what you are doing and would advise that people apply the strategies suggested by Daniel for Fx Power, sometimes we want to re-invent the wheel which can be counterproductive.

On support, Daniel has been very supportive to me even on issues beyond Fx Power and would like to say a big thank you to him here.

Thanks Daniel and keep the good work going.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.02.29 13:40
Dear jozec, thank you so much for this wonderful feedback. It's highly appreciated. 🙏🙂
mzambrano2020
105
mzambrano2020 2024.02.15 01:55 
 

Good day Traders. Initially I bought IX Power because I have always worked mostly with indices, Nasdaq, US30, SP500, surprised with the effectiveness of that tool, I decided to buy Fx Power for everything related to forex, this is how I started trading major and minor pairs with a success rate very high. Clear, precise tools, with good documentation and excellent developer support.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.02.15 08:28
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
redneedle
492
redneedle 2023.12.23 18:22 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2024.02.15 08:36
Thank you very much for your positive feedback. 🙏
Ingo Reimann
295
Ingo Reimann 2023.12.21 16:11 
 

The best and most precise product that I have had the pleasure of getting to know in my trading career. I can recommend it to everybody. Since I started using these products, trading has also been working. The support from the developers and the community are also in a class of their own.

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2023.12.21 16:32
Dear Ingo, thank you very much for your outstanding feedback. It's highly appreciated, and we're more than happy having members like you in our trading group. 🙂
bjoern2811
419
bjoern2811 2023.11.26 17:23 
 

The indicator:

No matter what time period you trade in, it immediately gives you a precise overview of which currency is currently weak and which is strong. There are various setting options for all time frames as well as a notification when a currency experiences a strength/weakness range has been reached or when the lines of a currency pair cross, everything can be freely adjusted.

The service:

Daniel & Alan offer great support in the Telegram group, if you have any problems or questions, they answer them in no time. The members themselves also provide help and insights into their trading. In addition, there is the daily market analysis that Daniel provides.

The conclusion:

For me, FX Power NG is the best currency strength tool on the market. Add to that the great service that Daniel & Alan provide.

Thank you for everything

Daniel Stein
105873
開発者からの返信 Daniel Stein 2023.11.26 18:10
Thank you very much for this wonderful feedback. It’s highly appreciated. 🙏🙂
12
レビューに返信