MT5 用 Dynamic Fibonacci Grid Dashboard の最新バージョンを紹介します。

数多くの新機能を搭載したこの新しいダッシュボードは、トレード体験を一新し、市場や価格アクションをまったく新しい視点から見ることができます。複数のタイムフレームと複数のシンボルを同時に分析することで、新たな可能性を発見できます。手動トレードやポジション管理のための使いやすいインターフェース、そしてあらかじめ設定された自動売買戦略を適用するための拡張機能を備えています。さらに、DFGはストラテジーテスター内でトレーディングシミュレーターとして完全に機能し、過去データを使用してさまざまな市場環境を再現できます。ビジュアルモードで手動トレードを練習したり、高速モードで自動売買戦略をテストしたりすることが可能です。

主な特徴

• Dynamic Fibonacci Bands の概念に基づく、複数タイムフレームおよび複数シンボルの高度なテクニカル分析。

リアルタイム市場監視ダッシュボードにより、これまでにない効率性を体験できます。M1、M5、M15、H1 のチャートから得られる複雑なデータを、理解しやすいグリッドレベルへと統合しています。この独自の表示方法により、トレーダーは従来のチャートに頼ることなく、1 つの画面で最大 10 種類のシンボルの価格アクションを追跡できます。その結果、素早い意思決定と、よりクリーンで整理されたトレーディング環境が実現します。

• 必要な機能を搭載した、カスタマイズ可能で使いやすいインターフェース。

口座ステータスや情報、手動トレードやポジション管理のためのクイックボタン、自動売買戦略を制御するためのボタンを備えています。

• 半自動または完全自動ストラテジー用のプリセット作成機能。

可変グリッドを用いた複雑な順張りおよび逆張り戦略を構築できます。

• ストラテジーテスター内の機能的なトレードシミュレーター。

高速モードでシステムの動作や機能を確認したり、過去データを使って手動トレードを練習したり、さまざまな自動売買戦略やプリセットのバックテストを行ったりできます。

• 内蔵サウンドアラートシステム。

プリセットに基づいて、音声および視覚アラートとして潜在的なトレードシグナルを提供します。また、スマートフォンのモバイル端末にプッシュ通知としてシグナルを送信するオプションもあります。

• 無料の追加インジケーター — DFG Chart。

各シンボルとタイムフレームのグリッドレベルの履歴、およびあなたのトレード履歴を確認するために使用できます。

システム要件

DFG ダッシュボードは、MT5 を提供し、エキスパートアドバイザーによる自動売買を許可している任意のブローカーで使用できます。

本システムは主要通貨ペア向けに最適化されていますが、その他のシンボルでも使用可能です。事前にテストし、必要に応じて設定を調整するか、異なるグループのシンボルごとに異なるテンプレートを作成してください。

設定やシンボルによっては、一部の自動売買戦略に十分な口座残高や高いレバレッジ、さらにヘッジ可能な Non-FIFO 口座が必要となる場合があります。

技術サポートを利用できます。ご質問やセットアップに関するサポートが必要な場合はメッセージをお送りください。できるだけ早く返信いたします。