Custom Alerts：複数市場を監視し、重要なチャンスを見逃さない

概要

Custom Alerts は、複数の銘柄にまたがるトレードチャンスを一元的に監視したいトレーダーのためのダイナミックなソリューションです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power などの主要ツールと連携し、複数のチャートを切り替える手間なく、重要な市場変動を自動で通知します。ブローカーが提供するすべての資産クラスに対応しており、シンボルを入力する必要はありません。設定で資産クラスを選択するだけで、すぐにアラートを構成できます。

1. Custom Alerts がトレーダーにとって非常に有益な理由

オールインワンの市場監視

• Custom Alerts は、為替、金属、暗号資産、指数、株式（ブローカーが対応している場合）からのシグナルを収集・統合します。

• 複数のチャートを切り替える必要がなくなり、明確で一元化された通知が得られます。 戦略に合わせたアラート構成

• ボリューム急増、通貨強弱の閾値、極端な価格変動など、目的に応じたアラートを正確に設定できます。

• Stein Investments のツールと連携することで、より深い分析と洗練されたトレード戦略が可能です。 時間節約と効率化

• チャートに張り付く必要はありません。Custom Alerts が自動的に市場をスキャンし、あなたに代わって通知を行います。

2. Custom Alerts の始め方

インストールと起動

• MetaTrader プラットフォームを開き、任意のチャートに Custom Alerts をロードします。

• 常時監視には、別のチャートまたは VPS での使用を推奨します。

• Stein Investments のツールが必要となる場合がありますので、使用したい機能に応じてそれらを有効にしてください。 監視する銘柄を定義

• 通貨、金、指数、暗号資産など、監視対象とする資産クラスを選択します。シンボルを手入力する必要はありません。

3. Custom Alerts の仕組み

スマートなデータ統合

• FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power のいずれかを使用している場合、シグナルを自動的に読み取り、すべての選択された資産クラスにわたって統合されたアラートを生成します。 リアルタイムのアラートエンジン

• 市場をリアルタイムでスキャンし、条件が一致すると即座にポップアップ、音声、メールで通知します。

4. 主な活用例

マルチマーケットのセットアップ検出

• 単一のチャートであらゆる市場を監視可能。

• EURUSD、金、DAX、BTC など複数銘柄を追跡するトレーダーに最適です。 戦略ベースのアラート

• 通貨の強弱トレンド、ボリュームの変化、または複合条件に基づいてロジックを構成します。 いつでも情報を把握

• ターミナルから離れていてもアラートを受け取れるため、重要なチャンスを見逃しません。

5. モジュール式セットアップ — 必要なものだけを使用

Custom Alerts は、FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power のいずれかのインジケーターをデータソースとして利用します。

• ただし、使用するアラート条件に関連するインジケーターのみのライセンスがあれば十分です。

• たとえば、ボリュームやボラティリティのみを監視したい場合、FX Volume または FX Dynamic のみを有効化すれば済みます。

• 柔軟なライセンス構成により、戦略に応じたコスト最適化が可能です。

設定不要のソリューションをお探しですか？

Custom Alerts AIO バージョンをご覧ください — すべての必要なインジケーターが内部に組み込まれたオールインワン版です。

• アラート生成に最適化されており（チャート描画なし）、インストール後すぐに使用できます。

• 追加ライセンスは不要です — インストールするだけで、すべての資産クラスを監視可能です。

6. サポートとリソース

市場監視を次のレベルに引き上げましょう。

今すぐ Custom Alerts をインストールして、すべての市場を一括でリアルタイム監視し、自分の戦略に合わせて最大限に活用してください。

敬具

Daniel & Alain