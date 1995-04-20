Custom Alerts AIO MT4
- ユーティリティ
- Daniel Stein
- バージョン: 2.25
- アップデート済み: 19 8月 2025
- アクティベーション: 10
Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール
概要
Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。
1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか
追加ライセンス不要
• 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。
• チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。
市場を広範囲にカバー
• 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。
• シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラスを選択するだけで設定完了です。
高速かつプロフェッショナル
• テンプレートや複雑な初期設定は一切不要です。
• VPS やバックグラウンドでの常時監視に最適です。
2. 使い方
インストールと起動
• MetaTrader 上で Custom Alerts AIO を任意のチャートに追加するだけです。
• 全コンポーネントが自動的に読み込まれ、すぐにアラートが稼働します。
• ボリュームデータのリアルタイム取得には、FX Volume FAQのセクション2 に記載されている無料の SI Connect のインストールが必要です。
監視対象の選択
• 通貨、金、指数、暗号資産を選択するだけで、対象市場を定義できます。
• 株式はオプションとして、設定内の文字列入力フィールドから追加可能です。
アラート条件の設定
• ボリュームの急変、通貨強弱の閾値、価格の急変動などを条件にアラートを設定可能です。
• すべての判定ロジックはツール内に含まれており、外部インジケーターは不要です。
3. こんな方におすすめ
複数市場を同時に監視したいトレーダー
• 1つのチャート上で複数の市場を監視可能。もうチャートを切り替える必要はありません。
AI やアルゴリズム戦略を活用したい方
• カスタムアラートの生成エンジンは、AIモデルやデータ駆動型戦略との統合にも最適です。
VPSや移動中でも監視を続けたい方
• 軽量設計により、常時稼働環境にも最適です。
4. 特徴まとめ
• 追加インジケーターの購入は不要
• 為替、金、暗号資産、指数に標準対応
• 株式は任意で追加可能
• チャート描画なしで高速処理
• 設定不要で即時利用可能
• すべてのルールは Custom Alerts FAQ にて詳細解説
ビジュアルやテンプレートによるカスタマイズが必要ですか？
その場合は、従来型の Custom Alerts バージョンもご用意しています：
5. サポートとリソース
FAQ: すべてのアラート設定と活用方法を、スクリーンショット付きで解説しています。
Custom Alerts FAQ
コミュニティ: 専用トレーダーグループで戦略共有やサポートを受けられます。
サポート: インストールや設定についてのご質問にも対応いたします。
Custom Alerts AIO を導入して、マーケット監視を次のレベルへ
複数市場をリアルタイムで一括監視 — あなたの戦略に完全対応する環境を、今すぐ構築しましょう。
よろしくお願いいたします。
Daniel & Alain