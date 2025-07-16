Scalp Master Pro EA

Scalp Master Pro EA: EURUSD M15 精准剥头皮和高级风险控制

Scalp Master Pro EA 专为寻求在 EURUSD M15 时间框架上实现持续绩效、结构化风险管理和高质量交易设置的交易者而设计。它结合了两种互补的策略和强大的保护功能，以支持长期稳定的结果。

双重策略框架

该 EA 包含两种集成的交易方法，可在不同市场条件下提供灵活性：

       
  • 均值回归模式 (Mean Reversion Mode): 使用布林带和 RSI 来识别价格耗尽和潜在的反转区域。此方法旨在捕捉市场回调和短期修正。
    •    
  • 趋势跟踪模式 (Trend Following Mode): 利用快/慢移动平均线交叉、RSI 确认和烛台信号来参与持续的方向性移动。
   

如果您觉得这款 EA 有帮助，请考虑留下积极的评价。感谢您的反馈。

风险管理功能

Scalp Master Pro EA 包含多项旨在支持长期资本保值的内置机制：

       
  • 动态手数调整 (Dynamic Lot Sizing): 根据定义的风险百分比和止损距离自动调整手数大小。
    •    
  • 固定手数选项 (Fixed Lot Option): 允许在首选情况下使用固定交易量进行交易。
    •    
  • 每日亏损保护 (Daily Loss Protection): 如果达到预设的亏损限制，则停止当日交易。
    •    
  • 最大保证金使用控制 (Maximum Margin Usage Control): 通过在高市场敞口时限制头寸分配，帮助保持安全的保证金水平。

更高时间框架确认

该 EA 可以参考更高时间框架的趋势（例如 M30）来验证交易方向。这有助于通过将交易与更大的市场结构对齐来提高入场准确性。

可选交易管理工具

可以启用多种优化功能来定制利润保护和退出行为：

       
  • 保本调整 (Breakeven Adjustment): 一旦达到指定的利润阈值，将止损移动到保本点。
    •    
  • 基于 ATR 的追踪止损 (ATR-Based Trailing Stop): 根据波动性动态调整追踪止损。
    •    
  • 部分止盈 (Partial Take Profit): 允许在预定义的利润水平上分批平仓。

市场过滤工具

Scalp Master Pro EA 包含用于避免不利交易条件的过滤器：

       
  • 自定义交易时间 (Custom Trading Hours): 配置允许 EA 进行交易的小时和日期。
    •    
  • 新闻过滤器（计划中）: 一项旨在避免高影响经济新闻发布的未来增强功能。
    •    
  • 点差过滤器 (Spread Filter): 当点差超过用户定义的限制时，阻止新交易。

回测摘要 (EURUSD M15)

该 EA 已在真实的交易条件下对 EURUSD M15 进行了测试：

       
  • 回测周期: 2025.01.01 – 2025.07.16
    •    
  • 初始存款: 6,000 USD
    •    
  • 杠杆: 1:30
    •    
  • 每笔交易风险: 1.25%
    •    
  • 建模质量: 100% 真实点 (Real Ticks)
    •    
  • 总净利润: 1,178.05 USD
    •    
  • 平均每月利润: 约 170.19 USD
    •    
  • 盈利因子: 6.47
    •    
  • 最大余额回撤: 1.34% (92.97 USD)
    •    
  • 最大净值回撤: 1.84% (121.28 USD)

为确保准确的回测，请确保 DEBUG 部分中的参数 EnableTradeManagement 已激活。

该 EA 适合哪些人群

       
  • 自营交易员 (Prop Firm Traders): 包含旨在支持规则合规性的风险控制。
    •    
  • 剥头皮交易员和短期交易员 (Scalpers and Short-Term Traders): 针对以纪律严明的逻辑捕捉短期波动进行了优化。
    •    
  • 自动化交易用户 (Automated Trading Users): 适用于偏爱结构化、基于规则的系统并强调风险控制的交易者。
筛选:
E-MALL ONLINE
49
E-MALL ONLINE 2025.08.30 11:56 
 

用户没有留下任何评级信息

John Samuel Ifegwu
1806
来自开发人员的回复 John Samuel Ifegwu 2025.08.30 12:02
Glad to hear that! Happy the set file worked well for you. Wishing you great results ahead!
David Mark
29
David Mark 2025.08.29 10:21 
 

用户没有留下任何评级信息

John Samuel Ifegwu
1806
来自开发人员的回复 John Samuel Ifegwu 2025.08.30 20:57
Thank you for sharing your experience, David! 🙏
That’s a great observation regarding the UseSpreadFilter option — it can indeed limit trade frequency depending on broker conditions. Your suggestion about having it disabled by default is very valuable, and I’ll take it into account for future updates. I appreciate you uploading your set files for others to benefit from as well, and I look forward to hearing how it performs on your live account. Wishing you continued success! 📈✨
回复评论