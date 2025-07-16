Scalp Master Pro EA

🔥 ScalpMasterProEA: EURUSD M15 için Hassas Scalping ve Gelişmiş Risk Kontrolü 🔥

ScalpMasterProEA, EURUSD M15 zaman diliminde tutarlı performans, akıllı risk yönetimi ve yüksek kaliteli ticaret kurulumları arayan ciddi yatırımcılar için nihai otomatik ticaret çözümüdür. Scalper'lar ve kısa vadeli stratejistler için tasarlanan bu Expert Advisor (EA), sermayenizi korumak ve karlılığınızı en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş stratejileri sağlam koruma özellikleriyle birleştirir.

🧠 Çift Motor Gücü: Tek Bir EA'da İki Kanıtlanmış Strateji

İki güçlü, entegre ticaret stratejisiyle eşsiz çok yönlülük ve uyarlanabilirlik elde edin:

  • 📊 Ortalama Geri Dönüş Modu: Piyasa dönüşlerinden faydalanın. Bu mod, fiyat tükenmesini ve yüksek olasılıklı dönüş bölgelerini belirlemek için Bollinger Bantları ve RSI'yi akıllıca kullanır ve optimal dönüm noktalarında işlemlere girmeyi hedefler. Geri sıçramaları yakalamak için idealdir.
  • 📈 Trend Takip Modu: Momentumdan faydalanın. Hızlı/Yavaş Hareketli Ortalama (MA) geçişleri, RSI onayı ve mum çubuğu formasyonlarını kullanarak, bu strateji girişleri yerleşik trendlerle hizalayarak sürekli hareketleri yakalar. Güçlü piyasa hareketlerinden faydalanmak için mükemmeldir.

🛡️ Profesyonel Seviye Risk Yönetimi: Sermayenizi Daha Önce Hiç Olmadığı Gibi Koruyun

Sürdürülebilir ticaret için gerekli olan ScalpMasterProEA'nın kapsamlı risk kontrol özellikleriyle sermayenizin korunduğunu bilerek rahat uyuyun:

  • 🔢 Dinamik Lot Boyutlandırma: Belirlediğiniz risk yüzdesine (örn. işlem başına %1.25) ve işlemin Stop Loss (SL) mesafesine göre optimal pozisyon boyutlarını otomatik olarak hesaplar, tüm piyasa koşullarında işlem başına tutarlı risk sağlar.
  • 💰 Esnek Lot Seçenekleri: Tutarlı hacim için sabit lot boyutları veya hesabınıza göre uyarlanmış adaptif risk yönetimi için dinamik lot boyutlandırma arasında seçim yapın.
  • 🚫 Günlük Kayıp Koruması: Sermaye korunması için kritik bir güvenlik önlemi. Tanımladığınız günlük kayıp limitine (örn. %3.0) ulaşıldığında EA, gün için ticareti otomatik olarak durdurur ve önemli düşüşleri önler.
  • 📉 Maksimum Marjin Kullanım Kontrolü: Sermaye korunması ve prop firm uyumluluğu için esastır. Güvenli marjin limitleri (örn. MaxMarginUsagePercert=65) içinde kalın, aşırı kaldıraçtan kaçının ve hesabınızı koruyun.

📶 Çoklu Zaman Dilimi Onayı ile Geliştirilmiş İşlem Kalitesi

Yanlış sinyalleri azaltın ve işlem kazanma oranınızı artırın. ScalpMasterProEA, işlem yönünü doğrulamak için daha yüksek zaman dilimi trendlerinden (örn. M30) yararlanır, girişlerin piyasanın genel eğilimiyle uyumlu olmasını sağlar ve işlem doğruluğunu artırır.

⚙️ Gelişmiş Kar Yönetimi ve Optimizasyon (İsteğe Bağlı)

Karları güvence altına almak ve riskleri en aza indirmek için tasarlanmış gelişmiş işlem yönetimi araçlarıyla karlarınızı kontrol altına alın:

  • 📍 Başa Baş SL Ayarlaması: Erken kazançları güvence altına alın. Bir işlem belirli bir kar oranına (örn. BreakevenTriggerRatio=0.3) ulaştığında Stop Loss'unuzu otomatik olarak başa baş noktasına taşıyın.
  • 🧭 ATR Tabanlı Takip Eden Stop: Piyasa sizin lehinize hareket ettikçe kârları dinamik olarak koruyun. Takip eden stop, piyasa oynaklığına (ATRMultiplier=1.5) göre ayarlanır, potansiyel kazançları en üst düzeye çıkarırken riski en aza indirir.
  • 🎯 Kısmi Kar Alma: Birden fazla seviyede kar alarak (örn. TP1Ratio=0.3, TP2Ratio=0.75) çıkış stratejinizi optimize edin, işlem ilerledikçe kazançları güvence altına alın ve riski azaltın.

🔍 Daha Temiz İşlemler için Hassas Filtreleme Sistemi

Bu yerleşik filtrelerle olumsuz piyasa koşullarına maruz kalmayı en aza indirin ve işlem verimliliğini optimize edin:

  • 🕒 Özel İşlem Saatleri: Volatil veya likit olmayan dönemlerden kaçınmak için belirli işlem saatlerini ve günlerini tanımlayın (örn. TradeStartHour=3, TradeEndHour=21).
  • 🌐 Haber Filtresi (Çok Yakında): Tahmin edilemeyen fiyat sıçramalarına yol açabilecek yüksek etkili haber olaylarını tahmin edin ve bunlardan kaçının.
  • 📶 Spread Filtresi: Spreadler aşırı geniş olduğunda işlem yapmaktan kaçınarak kötü doldurmaların ve gereksiz kaymaların önüne geçin.

🧪 Doğrulanabilir Performans: EURUSD M15'te Kanıtlanmış Geri Test Sonuçları

ScalpMasterProEA, EURUSD M15 zaman dilimindeki sağlam performansını ve istikrarını göstermek için titizlikle test edilmiştir:

  • 📊 Performans Verileri (2025.01.01 - 2025.07.16):
    • Zaman Dilimi: EURUSD M15
    • Test Dönemi: 2025.01.01 - 2025.07.16
    • İlk Yatırım: 6.000,00 USD
    • Kaldıraç: 1:30
    • İşlem Başına Risk: %1.25
    • Modelleme Kalitesi: %100 Gerçek Tick
    • Toplam Net Kar: 1.178,05 USD
    • Aylık Ortalama Kar: Yaklaşık 170.19 USD
    • Kar Faktörü: 6.47
    • Maksimum Bakiye Düşüşü: %1.34 (92.97 USD)
    • Maksimum Özkaynak Düşüşü: %1.84 (121.28 USD)
  • 🏁 Temel Özellikler: Çeşitli aracı kurum koşullarında tutarlı özkaynak büyümesi, istikrarlı işlem mantığı ve gerçekçi canlı yürütme ortamları için optimize edilmiş performansı deneyimleyin. Doğru geri testler için, girişlerin 'DEBUG' bölümündeki 'EnableTradeManagement'in etkinleştirildiğinden emin olun.

💼 Şunlar İçin Mükemmeldir:

  • Prop Firm Trader'lar 💼: Sıkı uyumluluk ve sağlam sermaye koruması göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır, bu da onu tescilli ticaret zorlukları için ideal kılar.
  • Scalper'lar ve Kısa Vadeli Stratejistler ⚡: Kısa vadeli fiyat hareketlerinden faydalanarak hızlı piyasa giriş ve çıkışları için gereken hassasiyet ve hızı sunar.
  • Otomatik Sistem Kullanıcıları 📉: Tutarlı karlılığın yanı sıra sağlam sermaye korumasını önceliklendirenler için idealdir, güvenilir ve müdahalesiz bir ticaret deneyimi sunar.

🎛️ Tamamen Özelleştirilebilir ve Kullanıcı Dostu

Sezgisel, tamamen özelleştirilebilir girişlerle ScalpMasterProEA'yı tam olarak ticaret tarzınıza ve risk toleransınıza göre ayarlayın:

  • Risk ayarları (yüzde, sabit lot)
  • Strateji seçimi (Ortalama Geri Dönüş, Trend Takip)
  • Saat ve oturum filtreleri (TradeStartHour, TradeEndHour)
  • Gösterge parametreleri (ATRPeriod, FastMAPeriod, SlowMAPeriod, ADXPeriod, RSIPeriod, BBPeriod)
  • Kar al, başa baş ve takip eden stop davranışları (EnablePartialTP, EnableBreakeven, EnableATRTrailingStop)
  • Magic Number, onaylar (UseHTFConfirmation) ve çok daha fazlası!

📦 Satın Aldığınızda Neler Elde Edersiniz:

  • ✅ Tek tıklamayla yüklenen .ex5 dosyası: Hızlı ve zahmetsizce başlayın.
  • ✅ Ayrıntılı kurulum talimatları ve optimize edilmiş ayar dosyaları: Sorunsuz kurulum ve optimum performans sağlamak için kapsamlı kılavuzlar.
  • ✅ Ömür boyu güncellemeler ve özel destek: Uzman ekibimizden sürekli iyileştirmeler ve yardım.

🚀 Ticaretinizi Yükseltmeye Hazır mısınız?

ScalpMasterProEA, hassasiyet, koruma ve tutarlı karlılığın güçlü birleşimini sunar. Sermayesini ciddiye alan ve finansal hedeflerine ulaşmaya kararlı yatırımcılar için tasarlanmıştır.

🛒 Şimdi alın ve akıllı, uyarlanabilir ve son derece etkili otomatik bir çözümle ticaret stratejinizi dönüştürün!

