Scalp Master Pro EA: Präzises Scalping und erweiterte Risikokontrolle für EURUSD M15
Der Scalp Master Pro EA wurde für Trader entwickelt, die eine konstante Performance, strukturiertes Risikomanagement und hochwertige Trade-Setups auf dem EURUSD M15 Zeitrahmen suchen. Er kombiniert zwei komplementäre Strategien mit starken Schutzfunktionen, um stabile Ergebnisse über die Zeit zu unterstützen.
Dualer Strategie-Rahmen
Dieser EA umfasst zwei integrierte Handelsansätze, die Flexibilität unter verschiedenen Marktbedingungen ermöglichen:
- Mean Reversion Modus: Verwendet Bollinger Bänder und RSI, um Preiserschöpfung und potenzielle Umkehrzonen zu identifizieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Marktrücksetzer und kurzfristige Korrekturen zu erfassen.
- Trendfolgemodus: Nutzt schnelle/langsame gleitende Durchschnittskreuzungen, RSI-Bestätigung und Kerzenmustersignale, um an anhaltenden gerichteten Bewegungen teilzunehmen.
Risikomanagement-Funktionen
Der Scalp Master Pro EA enthält mehrere eingebaute Mechanismen, die zur langfristigen Kapitalerhaltung beitragen sollen:
- Dynamische Lot-Größenbestimmung: Passt die Lot-Größe automatisch an den definierten Risikoprozentsatz und die Stop-Loss-Distanz an.
- Option für Festes Lot: Ermöglicht das Handeln mit einem festen Volumen, wenn dies bevorzugt wird.
- Täglicher Verlustschutz: Stoppt den Handel für den Tag, wenn das vordefinierte Verlustlimit erreicht wird.
- Kontrolle der Maximalen Margin-Nutzung: Hilft, sichere Margin-Levels aufrechtzuerhalten, indem die Positionszuteilung begrenzt wird, wenn die Marktexposition hoch wird.
Bestätigung durch Höhere Zeitrahmen
Der EA kann auf Trends höherer Zeitrahmen (zum Beispiel M30) verweisen, um die Handelsrichtung zu validieren. Dies hilft, die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern, indem Trades mit der größeren Marktstruktur in Einklang gebracht werden.
Optionale Trade-Management-Tools
Es können verschiedene Optimierungsfunktionen aktiviert werden, um den Gewinnschutz und das Ausstiegsverhalten anzupassen:
- Breakeven-Anpassung: Verschiebt den Stop Loss auf Breakeven, sobald eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht ist.
- ATR-Basierter Trailing Stop: Passt den Trailing Stop dynamisch basierend auf der Volatilität an.
- Teilweise Gewinnmitnahme (Partial Take Profit): Ermöglicht das schrittweise Schließen von Positionen auf vordefinierten Gewinnniveaus.
Marktfilter-Tools
Der Scalp Master Pro EA enthält Filter, um ungünstige Handelsbedingungen zu vermeiden:
- Benutzerdefinierte Handelszeiten: Konfigurieren Sie, zu welchen Stunden und Tagen der EA handeln darf.
- Nachrichtenfilter (Geplant): Eine zukünftige Verbesserung, die darauf abzielt, wirtschaftliche Veröffentlichungen mit hohem Einfluss zu vermeiden.
- Spread-Filter: Blockiert neue Trades, wenn der Spread ein vom Benutzer definiertes Limit überschreitet.
Backtest-Zusammenfassung (EURUSD M15)
Der EA wurde auf EURUSD M15 unter realistischen Handelsbedingungen getestet:
- Backtest-Zeitraum: 2025.01.01 – 2025.07.16
- Ersteinzahlung: 6.000 USD
- Hebelwirkung: 1:30
- Risiko pro Trade: 1.25%
- Modellierungsqualität: 100% Echte Ticks
- Gesamtnettogewinn: 1.178,05 USD
- Durchschnittlicher Monatsgewinn: Ungefähr 170,19 USD
- Profitfaktor: 6.47
- Maximaler Balance-Drawdown: 1.34% (92,97 USD)
- Maximaler Equity-Drawdown: 1.84% (121,28 USD)
Für einen genauen Backtest stellen Sie sicher, dass der Parameter EnableTradeManagement im Abschnitt DEBUG aktiviert ist.
Für Wen Dieser EA Geeignet Ist
- Prop Firm Trader: Enthält Risikokontrollen, die zur Einhaltung von Regeln konzipiert sind.
- Scalper und Kurzfrist-Trader: Optimiert für die Erfassung kurzfristiger Bewegungen mit disziplinierter Logik.
- Automatisierte Handelsnutzer: Geeignet für Trader, die strukturierte, regelbasierte Systeme mit Schwerpunkt auf Risikokontrolle bevorzugen.
