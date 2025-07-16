Scalp Master Pro EA: Präzises Scalping und erweiterte Risikokontrolle für EURUSD M15

Der Scalp Master Pro EA wurde für Trader entwickelt, die eine konstante Performance, strukturiertes Risikomanagement und hochwertige Trade-Setups auf dem EURUSD M15 Zeitrahmen suchen. Er kombiniert zwei komplementäre Strategien mit starken Schutzfunktionen, um stabile Ergebnisse über die Zeit zu unterstützen.

Dualer Strategie-Rahmen

Dieser EA umfasst zwei integrierte Handelsansätze, die Flexibilität unter verschiedenen Marktbedingungen ermöglichen:

Mean Reversion Modus: Verwendet Bollinger Bänder und RSI, um Preiserschöpfung und potenzielle Umkehrzonen zu identifizieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Marktrücksetzer und kurzfristige Korrekturen zu erfassen.

Verwendet Bollinger Bänder und RSI, um Preiserschöpfung und potenzielle Umkehrzonen zu identifizieren. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Marktrücksetzer und kurzfristige Korrekturen zu erfassen. Trendfolgemodus: Nutzt schnelle/langsame gleitende Durchschnittskreuzungen, RSI-Bestätigung und Kerzenmustersignale, um an anhaltenden gerichteten Bewegungen teilzunehmen.

Risikomanagement-Funktionen

Der Scalp Master Pro EA enthält mehrere eingebaute Mechanismen, die zur langfristigen Kapitalerhaltung beitragen sollen:

Dynamische Lot-Größenbestimmung: Passt die Lot-Größe automatisch an den definierten Risikoprozentsatz und die Stop-Loss-Distanz an.

Passt die Lot-Größe automatisch an den definierten Risikoprozentsatz und die Stop-Loss-Distanz an. Option für Festes Lot: Ermöglicht das Handeln mit einem festen Volumen, wenn dies bevorzugt wird.

Ermöglicht das Handeln mit einem festen Volumen, wenn dies bevorzugt wird. Täglicher Verlustschutz: Stoppt den Handel für den Tag, wenn das vordefinierte Verlustlimit erreicht wird.

Stoppt den Handel für den Tag, wenn das vordefinierte Verlustlimit erreicht wird. Kontrolle der Maximalen Margin-Nutzung: Hilft, sichere Margin-Levels aufrechtzuerhalten, indem die Positionszuteilung begrenzt wird, wenn die Marktexposition hoch wird.

Bestätigung durch Höhere Zeitrahmen

Der EA kann auf Trends höherer Zeitrahmen (zum Beispiel M30) verweisen, um die Handelsrichtung zu validieren. Dies hilft, die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern, indem Trades mit der größeren Marktstruktur in Einklang gebracht werden.

Optionale Trade-Management-Tools

Es können verschiedene Optimierungsfunktionen aktiviert werden, um den Gewinnschutz und das Ausstiegsverhalten anzupassen:

Breakeven-Anpassung: Verschiebt den Stop Loss auf Breakeven, sobald eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht ist.

Verschiebt den Stop Loss auf Breakeven, sobald eine bestimmte Gewinnschwelle erreicht ist. ATR-Basierter Trailing Stop: Passt den Trailing Stop dynamisch basierend auf der Volatilität an.

Passt den Trailing Stop dynamisch basierend auf der Volatilität an. Teilweise Gewinnmitnahme (Partial Take Profit): Ermöglicht das schrittweise Schließen von Positionen auf vordefinierten Gewinnniveaus.

Marktfilter-Tools

Der Scalp Master Pro EA enthält Filter, um ungünstige Handelsbedingungen zu vermeiden:

Benutzerdefinierte Handelszeiten: Konfigurieren Sie, zu welchen Stunden und Tagen der EA handeln darf.

Konfigurieren Sie, zu welchen Stunden und Tagen der EA handeln darf. Nachrichtenfilter (Geplant): Eine zukünftige Verbesserung, die darauf abzielt, wirtschaftliche Veröffentlichungen mit hohem Einfluss zu vermeiden.

Eine zukünftige Verbesserung, die darauf abzielt, wirtschaftliche Veröffentlichungen mit hohem Einfluss zu vermeiden. Spread-Filter: Blockiert neue Trades, wenn der Spread ein vom Benutzer definiertes Limit überschreitet.

Backtest-Zusammenfassung (EURUSD M15)

Der EA wurde auf EURUSD M15 unter realistischen Handelsbedingungen getestet:

Backtest-Zeitraum: 2025.01.01 – 2025.07.16

2025.01.01 – 2025.07.16 Ersteinzahlung: 6.000 USD

6.000 USD Hebelwirkung: 1:30

1:30 Risiko pro Trade: 1.25%

1.25% Modellierungsqualität: 100% Echte Ticks

100% Echte Ticks Gesamtnettogewinn: 1.178,05 USD

1.178,05 USD Durchschnittlicher Monatsgewinn: Ungefähr 170,19 USD

Ungefähr 170,19 USD Profitfaktor: 6.47

6.47 Maximaler Balance-Drawdown: 1.34% (92,97 USD)

1.34% (92,97 USD) Maximaler Equity-Drawdown: 1.84% (121,28 USD)

Für einen genauen Backtest stellen Sie sicher, dass der Parameter EnableTradeManagement im Abschnitt DEBUG aktiviert ist.

Für Wen Dieser EA Geeignet Ist