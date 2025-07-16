Scalp Master Pro EA

👉 Dai un'occhiata a Gold Emperor Pro – 6 potenti strategie, 1 motore di precisione Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali. Se trovi questo EA utile, per favore considera di lasciare una recensione positiva come incoraggiamento per averlo condiviso gratuitamente.

🔥 ScalpMasterProEA: Scalping di Precisione e Controllo Avanzato del Rischio per EURUSD M15 🔥

ScalpMasterProEA è la soluzione di trading automatizzata definitiva per i trader seri che cercano prestazioni costanti, gestione intelligente del rischio e configurazioni di trading di alta qualità sul timeframe EURUSD M15. Progettato per scalper e strateghi a breve termine, questo Expert Advisor (EA) combina strategie avanzate con robuste funzionalità di protezione per salvaguardare il tuo capitale e massimizzare la tua redditività.

🧠 Potenza a Doppio Motore: Due Strategie Comprovate in un Unico EA

Sblocca versatilità e adattabilità ineguagliabili con due potenti e integrate strategie di trading:

📊 Modalità Ritorno alla Media: Capitalizza sulle inversioni di mercato. Questa modalità utilizza intelligentemente le Bande di Bollinger e l'RSI per identificare l'esaurimento dei prezzi e le zone di inversione ad alta probabilità, mirando a entrare in operazioni nei punti di svolta ottimali. Ideale per catturare i rimbalzi.

Capitalizza sulle inversioni di mercato. Questa modalità utilizza intelligentemente le Bande di Bollinger e l'RSI per identificare l'esaurimento dei prezzi e le zone di inversione ad alta probabilità, mirando a entrare in operazioni nei punti di svolta ottimali. Ideale per catturare i rimbalzi. 📈 Modalità Segui Trend: Cavalca lo slancio. Sfruttando gli incroci di Medie Mobili (MA) veloci/lente, la conferma RSI e i pattern di candlestick, questa strategia allinea le entrate con i trend stabiliti, catturando movimenti sostenuti. Perfetto per cavalcare forti movimenti di mercato.

🛡️ Gestione del Rischio di Grado Professionale: Proteggi il Tuo Capitale Come Mai Prima d'Ora

Dormi sonni tranquilli sapendo che il tuo capitale è protetto dalle complete funzionalità di controllo del rischio di ScalpMasterProEA, essenziali per un trading sostenibile:

🔢 Dimensionamento Dinamico del Loto: Calcola automaticamente le dimensioni ottimali delle posizioni in base alla percentuale di rischio definita (ad esempio, 1.25% per operazione) e alla distanza dello Stop Loss (SL) dell'operazione, garantendo un rischio costante per operazione in tutte le condizioni di mercato.

Calcola automaticamente le dimensioni ottimali delle posizioni in base alla percentuale di rischio definita (ad esempio, 1.25% per operazione) e alla distanza dello Stop Loss (SL) dell'operazione, garantendo un rischio costante per operazione in tutte le condizioni di mercato. 💰 Opzioni di Lotto Flessibili: Scegli tra lotti di dimensioni fisse per un volume costante o un dimensionamento dinamico dei lotti per una gestione del rischio adattiva, su misura per il tuo conto.

Scegli tra lotti di dimensioni fisse per un volume costante o un dimensionamento dinamico dei lotti per una gestione del rischio adattiva, su misura per il tuo conto. 🚫 Protezione dalla Perdita Giornaliera: Una salvaguardia critica per la conservazione del capitale. L'EA interromperà automaticamente il trading per la giornata se il tuo limite di perdita giornaliera predefinito (ad esempio, 3.0%) viene raggiunto, prevenendo drawdown significativi.

Una salvaguardia critica per la conservazione del capitale. L'EA interromperà automaticamente il trading per la giornata se il tuo limite di perdita giornaliera predefinito (ad esempio, 3.0%) viene raggiunto, prevenendo drawdown significativi. 📉 Controllo Massimo dell'Utilizzo del Margine: Essenziale per la conservazione del capitale e la conformità alle firme di prop trading. Rimani entro i limiti di margine sicuri (ad esempio, MaxMarginUsagePercert=65), evitando la leva eccessiva e proteggendo il tuo conto.

📶 Qualità di Trading Migliorata con Conferma Multi-Timeframe

Riduci i falsi segnali e aumenta il tuo tasso di vincita nelle operazioni. ScalpMasterProEA sfrutta le tendenze dei timeframe superiori (ad esempio, M30) per confermare la direzione dell'operazione, garantendo che le entrate siano allineate con il bias di mercato predominante e aumentando la precisione dell'operazione.

⚙️ Gestione e Ottimizzazione Avanzata dei Profitti (Opzionale)

Assumi il controllo dei tuoi profitti con strumenti sofisticati di gestione delle operazioni, progettati per garantire guadagni e minimizzare i rischi:

📍 Regolazione dello SL al Break-even: Assicurati guadagni precoci. Sposta automaticamente il tuo Stop Loss al punto di pareggio una volta che un'operazione raggiunge un rapporto di profitto specificato (ad esempio, BreakevenTriggerRatio=0.3).

Assicurati guadagni precoci. Sposta automaticamente il tuo Stop Loss al punto di pareggio una volta che un'operazione raggiunge un rapporto di profitto specificato (ad esempio, BreakevenTriggerRatio=0.3). 🧭 Trailing Stop Basato su ATR: Proteggi dinamicamente i profitti mentre il mercato si muove a tuo favore. Il trailing stop si adatta in base alla volatilità del mercato (ATRMultiplier=1.5), massimizzando i potenziali guadagni e minimizzando il rischio.

Proteggi dinamicamente i profitti mentre il mercato si muove a tuo favore. Il trailing stop si adatta in base alla volatilità del mercato (ATRMultiplier=1.5), massimizzando i potenziali guadagni e minimizzando il rischio. 🎯 Prese di Profitto Parziali: Ottimizza la tua strategia di uscita prendendo profitti a più livelli (ad esempio, TP1Ratio=0.3, TP2Ratio=0.75), assicurando i guadagni e riducendo l'esposizione man mano che l'operazione procede.

🔍 Sistema di Filtraggio di Precisione per Operazioni Più Pulite

Minimizza l'esposizione a condizioni di mercato sfavorevoli e ottimizza l'efficienza del trading con questi filtri integrati:

🕒 Orari di Trading Personalizzati: Definisci orari e giorni specifici per il trading (ad esempio, TradeStartHour=3, TradeEndHour=21), evitando periodi volatili o illiquidi.

Definisci orari e giorni specifici per il trading (ad esempio, TradeStartHour=3, TradeEndHour=21), evitando periodi volatili o illiquidi. 🌐 Filtro Notizie (Prossimamente): Anticipa ed evita eventi di notizie ad alto impatto che possono portare a picchi di prezzo imprevedibili.

Anticipa ed evita eventi di notizie ad alto impatto che possono portare a picchi di prezzo imprevedibili. 📶 Filtro Spread: Previeni esecuzioni errate e slippage inutile evitando operazioni quando gli spread sono eccessivamente ampi.

🧪 Performance Verificabile: Risultati di Backtest Comprovati su EURUSD M15

ScalpMasterProEA è stato rigorosamente testato per dimostrare le sue robuste prestazioni e stabilità sul timeframe EURUSD M15:

📊 Dati sulle Performance (01.01.2025 - 16.07.2025): Timeframe: EURUSD M15 Periodo di Test: 01.01.2025 - 16.07.2025 Deposito Iniziale: 6.000,00 USD Leva: 1:30 Rischio per Operazione: 1.25% Qualità di Modellazione: 100% Tick Reali Profitto Netto Totale: 1.178,05 USD Profitto Medio Mensile: Circa 170.19 USD Fattore di Profitto: 6.47 Massimo Drawdown del Saldo: 1.34% (92.97 USD) Massimo Drawdown dell'Equity: 1.84% (121.28 USD)

🏁 Punti Salienti Chiave: Sperimenta una crescita costante del capitale, una logica di trading stabile e prestazioni ottimizzate per ambienti di esecuzione live realistici, in varie condizioni di broker. Per un backtesting accurato, assicurati che 'EnableTradeManagement' nella sezione 'DEBUG' delle input sia abilitato.

💼 Perfetto Per:

Trader di Prop Firms 💼: Progettato tenendo conto della rigorosa conformità e di una robusta conservazione del capitale, rendendolo ideale per le sfide di trading proprietario.

Progettato tenendo conto della rigorosa conformità e di una robusta conservazione del capitale, rendendolo ideale per le sfide di trading proprietario. Scalper e Strateghi a Breve Termine ⚡: Offre la precisione e la velocità richieste per entrate e uscite rapide dal mercato, capitalizzando sui movimenti di prezzo a breve termine.

Offre la precisione e la velocità richieste per entrate e uscite rapide dal mercato, capitalizzando sui movimenti di prezzo a breve termine. Utenti di Sistemi Automatizzati 📉: Ideale per coloro che danno priorità a una robusta conservazione del capitale insieme a una redditività costante, offrendo un'esperienza di trading affidabile e senza intervento.

🎛️ Completamente Personalizzabile e Facile da Usare

Adatta ScalpMasterProEA al tuo stile di trading e alla tua tolleranza al rischio esatti con input intuitivi e completamente personalizzabili:

Impostazioni del rischio (percentuale, lotto fisso)

Selezione della strategia (Ritorno alla Media, Segui Trend)

Filtri di tempo e sessione (TradeStartHour, TradeEndHour)

Parametri degli indicatori (ATRPeriod, FastMAPeriod, SlowMAPeriod, ADXPeriod, RSIPeriod, BBPeriod)

Comportamenti di take profit, break-even e trailing stop (EnablePartialTP, EnableBreakeven, EnableATRTrailingStop)

Numero magico, conferme (UseHTFConfirmation) e molto altro!

📦 Cosa Ottieni con il Tuo Acquisto:

✅ File .ex5 per l'installazione con un clic: Inizia rapidamente e senza sforzo.

✅ Istruzioni di configurazione dettagliate e file set ottimizzati: Guide complete per garantire un'installazione fluida e prestazioni ottimali.

✅ Aggiornamenti a vita e supporto dedicato: Miglioramenti continui e assistenza dal nostro team di esperti.

