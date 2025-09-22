Delta Fusion Pro

5

Delta Fusion Pro – 日中取引のための高度なオーダーフロー分析


Delta Fusion Pro は MetaTrader 4 用のプロフェッショナル指標で、アグレッシブな注文フローを明らかにし、機関投資家の圧力の強度と方向をリアルタイムで表示します。従来のボリューム指標とは異なり、Ask と Bid のボリューム差（デルタ）を分析し、反転の予測、トレンドの確認、プロフェッショナルな関心ゾーンの特定を可能にします。

主な特徴

インテリジェント自動調整システム
以下に基づき、すべてのパラメータを自動調整：

  • 銘柄タイプ（FX、暗号資産、指数、コモディティ、株式）
  • 運用タイムフレーム
  • 市場のボラティリティ（ATR）
  • 最近の平均ボリューム

初心者トレーダー向けに手動設定不要 — インジケーターが自動でキャリブレーション！

機能概要

  1. NetDelta と累積デルタ
  • Ask/Bid のアグレッシブボリューム差を計算、カスタマイズ可能な EMA スムージング
  • リアルタイムで方向性圧力を表示
  • ヒストグラムの色をカスタマイズ（買い/売り）
  1. 価格/ボリュームのダイバージェンス
  • 通常および隠れたダイバージェンスを自動検出
  • 強度分類：強/中/弱
  • 高度なフィルター：ボリューム確認、トレンド、時間距離
  • カラフルな矢印でグラフィック信号表示
  1. マーケット・インバランス
  • Ask/Bid の顕著な不均衡を検出（比率設定可能）
  • 検証のための最小ボリューム閾値
  • チャート上にカラードット表示（ブル/ベア）
  1. Infusion Volume
  • 平均に対して異常なボリュームスパイクを検出
  • 乗数係数と期間をカスタマイズ可能
  • 機関投資家の介入やボリュームクライマックスを強調
  1. Splash Signal
  • ボリュームピークのグラフィカル表示
  • ローソク足の上下に Wingdings シンボル
  • シグナルはローソク足のクローズ時に生成（リペイントなし）
  • オフセットとサイズをカスタマイズ可能
  1. POC Delta（コントロールポイント）
  • デルタ集中度が最も高い価格を計算
  • 自動計算方法：Freedman-Diaconis または ATR
  • 水平ライン + オプションバンド
  • セッション中に動的更新
  1. Delta Profile
  • アグレッシブデルタに基づくボリュームプロファイル
  • モード：Net Delta または Absolute
  • 左右アンカー設定可能
  • 最も重要な N レベルを強調表示
  • 強度に比例したカラーレクト表示
  1. VWAP Delta
  • アグレッシブボリュームに基づく加重平均価格
  • 3 つの計算モード：
    • NET_DELTA_WEIGHTED：純デルタのみ
    • NET_ALL_VWAP：Ask + Bid と方向
    • NET_AVG_BUY_SELL：買い/売り VWAP 平均
  • 買い、売り、ネットのラインを分離表示

インタラクティブパネル

  1. コントロールパネル（UCP）
    すべての機能をリアルタイムで ON/OFF 管理：
  • Delta Profile
  • POC Delta
  • VWAP Net
  • ダイバージェンス
  • インバランス
  • Infusion
  • Splash

ドラッグ可能 — チャート上で自由に配置、カラーインジケーター付き（青 = ON / 灰 = OFF）。

買い/売りパーセンテージパネル

  • アグレッシブな買い/売りボリュームの割合を表示
  • 動的カラー（買い > 売りなら緑）
  • カスタマイズ可能なテキストテンプレート
  1. マルチタイムフレーム強度パネル
  • 現在の TF + M15 + H1 + H4 の集約分析
  • 強度分類付きのプログレッシブバー（強/中/弱）
  • 各タイムフレームの詳細値をツールチップで表示
  • パフォーマンス最適化のキャッシュシステム

設定可能なパラメータ

  • セッションリセット：カスタム開始時間
  • スムーズ期間：累積デルタの EMA フィルター（デフォルト：10）
  • ダイバージェンス：7 つの高度パラメータ（スイング、閾値、トレンド/ボリュームフィルター）
  • インバランス：比率と最小ボリューム
  • Infusion/Splash：期間と乗数係数
  • POC：計算方法、バンド、スナップトゥティック
  • Delta Profile：ビン、Top N、幅、カラー
  • VWAP：計算モード、ラインカラー、スタイル
  • パネル：位置、フォントサイズ、カラー、テンプレート

運用上のメリット

  • POC と Delta Profile による機関ゾーンの特定
  • マルチ確認ダイバージェンスで反転を予測
  • インバランスと Infusion でブレイクアウトを確認
  • 買い/売りパネルと MTF によるリアルタイムセンチメント
  • インタラクティブパネルでコンテキスト適応
  • 確認済みシグナルに遅延なし（Splash はリペイントなし）
  • カラー、閾値、表示の完全カスタマイズ

対象ユーザー

  • FX、指数、暗号資産、コモディティの日中トレーダー
  • 高度なボリューム分析を必要とするスキャルパーやデイトレーダー
  • マルチシグナル確認を求める裁量トレーダー
  • 初心者：Auto-Tuning 有効で自動キャリブレーション
  • 上級者：高度パラメータの完全制御

技術要件

  • プラットフォーム：MetaTrader 4
  • タイムフレーム：すべて（M1–H4 に最適化）
  • 対象：FX、指数、暗号資産、コモディティ、株式
  • リソース：軽量で最適化（スマートキャッシュ、オンデマンド計算）

完全なドキュメント

詳細な技術マニュアル、ベストプラクティス、各機能のステップガイドは購入後、MQL5 のプライベートメッセージで販売者に直接連絡してください。

免責事項

Delta Fusion Pro はトレード活動をサポートする分析ツールです。運用推奨やパフォーマンス保証を構成するものではありません。取引決定はユーザーの自己責任です。技術的知識と適切なリスク管理が必要です。

プロフェッショナルなオーダーフロー分析で、あなたの日中取引を変革！


レビューに返信