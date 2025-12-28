経済指標カレンダー
シンガポール非石油国内輸出前月比 (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)
国：
シンガポール
SGD, シンガポールドル
セクター
取引
|低
|6.6%
|-2.4%
|
8.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-10.0%
|
6.6%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
シンガポールの非石油国内輸出前月比は、シンガポールで生産または回収され、報告月中に輸出された商品の金額の先月と比較した変化率を反映しています。石油製品は計算に含まれていません。指標の伸びはシンガポールドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"シンガポール非石油国内輸出前月比 (Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
6.6%
-2.4%
8.8%
10月 2025
9.3%
7.7%
13.1%
9月 2025
13.0%
2.6%
-9.1%
8月 2025
-8.9%
5.8%
-6.0%
7月 2025
-6.0%
1.0%
14.2%
6月 2025
14.3%
2.9%
-12.4%
5月 2025
-12.0%
-5.3%
10.4%
4月 2025
10.4%
-10.2%
-7.5%
3月 2025
-7.6%
0.3%
2.6%
2月 2025
2.6%
15.0%
-3.3%
1月 2025
-3.3%
4.8%
1.3%
12月 2024
1.7%
1.4%
14.7%
11月 2024
14.7%
-2.4%
-7.5%
10月 2024
-7.4%
-0.1%
-0.6%
9月 2024
1.1%
-9.2%
-4.7%
8月 2024
-4.7%
4.3%
12.2%
7月 2024
12.2%
6.7%
-0.4%
6月 2024
-0.4%
2.4%
-0.7%
5月 2024
-0.1%
1.1%
7.3%
4月 2024
7.6%
-2.0%
-8.5%
3月 2024
-8.4%
0.0%
-4.9%
2月 2024
-4.8%
-12.1%
2.2%
1月 2024
2.3%
0.6%
-1.7%
12月 2023
-2.8%
9.9%
0.3%
11月 2023
0.3%
-7.7%
5.7%
10月 2023
3.4%
-0.1%
11.1%
9月 2023
11.1%
7.4%
-6.6%
8月 2023
-3.8%
-9.9%
-3.5%
7月 2023
-3.4%
2.6%
5.2%
6月 2023
5.4%
-3.4%
-14.6%
5月 2023
-14.6%
-0.8%
2.6%
4月 2023
2.7%
8.6%
18.4%
3月 2023
18.4%
0.0%
-8.2%
2月 2023
-8.0%
-0.5%
0.9%
1月 2023
0.9%
0.4%
-2.9%
12月 2022
-3.3%
0.3%
-9.2%
11月 2022
-9.2%
-0.6%
-4.2%
10月 2022
-3.7%
0.3%
-3.9%
9月 2022
-4.0%
0.5%
-3.9%
8月 2022
-3.9%
-0.7%
1.4%
7月 2022
1.4%
0.1%
3.2%
6月 2022
3.7%
0.6%
2.8%
5月 2022
3.2%
-0.8%
-3.3%
4月 2022
-3.3%
0.1%
-2.3%
3月 2022
-2.3%
1.0%
-2.9%
2月 2022
-2.8%
-0.7%
5.0%
1月 2022
5.0%
-0.3%
2.6%
12月 2021
3.7%
1.2%
1.0%
11月 2021
1.1%
-0.9%
4.1%
10月 2021
4.2%
-0.5%
1.0%
