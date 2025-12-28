経済指標カレンダー
シンガポール非石油国内輸出前年比 (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)
国：
シンガポール
SGD, シンガポールドル
セクター
取引
|低
|11.6%
|1.6%
|
21.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|3.2%
|
11.6%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
シンガポールの非石油国内輸出前年比は、シンガポールで生産または回収され、報告月中に輸出された商品の金額の前年同月と比較した変化率を反映しています。石油製品は計算に含まれていません。指標の伸びはシンガポールドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"シンガポール非石油国内輸出前年比 (Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
11.6%
1.6%
21.7%
10月 2025
22.2%
0.1%
7.0%
9月 2025
6.9%
0.2%
-11.5%
8月 2025
-11.3%
3.0%
-4.7%
7月 2025
-4.6%
5.2%
12.9%
6月 2025
13.0%
3.7%
-3.9%
5月 2025
-3.5%
3.5%
12.4%
4月 2025
12.4%
3.1%
5.4%
3月 2025
5.4%
25.6%
7.6%
2月 2025
7.6%
14.2%
-2.1%
1月 2025
-2.1%
6.8%
9.0%
12月 2024
9.0%
-13.4%
3.4%
11月 2024
3.4%
-2.5%
-4.7%
10月 2024
-4.6%
7.1%
0.9%
9月 2024
2.7%
-2.8%
10.7%
8月 2024
10.7%
25.4%
15.7%
7月 2024
15.7%
5.6%
-8.8%
6月 2024
-8.7%
-6.3%
-0.7%
5月 2024
-0.1%
-9.6%
-9.6%
4月 2024
-9.3%
-7.0%
-20.8%
3月 2024
-20.7%
-1.3%
-0.2%
2月 2024
-0.1%
12.4%
16.7%
1月 2024
16.8%
4.2%
-1.5%
12月 2023
-1.5%
8.0%
1.0%
11月 2023
1.0%
4.2%
-3.5%
10月 2023
-3.4%
-9.0%
-13.2%
9月 2023
-13.2%
-15.4%
-22.5%
8月 2023
-20.1%
-24.5%
-20.3%
7月 2023
-20.2%
-17.8%
-15.6%
6月 2023
-15.5%
-12.9%
-14.8%
5月 2023
-14.7%
-9.1%
-9.8%
4月 2023
-9.8%
-12.0%
-8.3%
3月 2023
-8.3%
-20.7%
-15.8%
2月 2023
-15.6%
-24.5%
-25.0%
1月 2023
-25.0%
-34.6%
-20.6%
12月 2022
-20.6%
-1.1%
-14.7%
11月 2022
-14.6%
5.7%
-6.1%
10月 2022
-5.6%
5.8%
3.1%
9月 2022
3.1%
8.7%
11.4%
8月 2022
11.4%
7.5%
7.0%
7月 2022
7.0%
4.6%
8.5%
6月 2022
9.0%
3.3%
12.0%
5月 2022
12.4%
3.8%
6.4%
4月 2022
6.4%
11.3%
7.7%
3月 2022
7.7%
14.3%
9.4%
2月 2022
9.5%
18.5%
17.6%
1月 2022
17.6%
21.8%
18.4%
12月 2021
18.4%
15.5%
24.2%
11月 2021
24.2%
7.1%
17.8%
10月 2021
17.9%
11.8%
12.0%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用