経済指標カレンダー
シンガポール外貨準備 (Singapore Foreign Exchange Reserves)
国：
シンガポール
SGD, シンガポールドル
セクター
金銭
|低
|$400.020 B
|$399.043 B
|
$392.198 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|$402.034 B
|
$400.020 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
シンガポール外貨準備は、シンガポール中央銀行が保有する外貨の総額を反映します。この国には天然資源やその他の具体的な資産がないため、外貨準備は戦略的に重要です。指標は月次発行されています。予想を上回る指標値は、シンガポールドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"シンガポール外貨準備 (Singapore Foreign Exchange Reserves)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
$400.020 B
$399.043 B
$392.198 B
10月 2025
$392.198 B
$404.168 B
$393.135 B
9月 2025
$393.135 B
$385.398 B
$391.267 B
8月 2025
$391.267 B
$386.608 B
$397.336 B
7月 2025
$397.336 B
$401.129 B
$404.963 B
6月 2025
$404.963 B
$411.292 B
$401.730 B
5月 2025
$401.730 B
$399.008 B
$389.229 B
4月 2025
$389.229 B
$390.391 B
$382.606 B
3月 2025
$381.075 B
$370.964 B
$379.323 B
1月 2025
$376.703 B
$383.625 B
$371.433 B
12月 2024
$371.400 B
$377.200 B
11月 2024
$377.200 B
$383.722 B
10月 2024
$383.722 B
$391.554 B
$389.812 B
9月 2024
$389.812 B
$387.785 B
$384.587 B
8月 2024
$384.587 B
$381.884 B
$378.619 B
7月 2024
$378.619 B
$374.319 B
$371.675 B
6月 2024
$371.675 B
$372.962 B
$370.542 B
5月 2024
$370.542 B
$366.466 B
$366.877 B
4月 2024
$366.877 B
$367.797 B
$368.682 B
3月 2024
$368.494 B
$361.382 B
$357.346 B
2月 2024
$357.346 B
$361.147 B
$357.793 B
1月 2024
$357.793 B
$350.995 B
$351.031 B
12月 2023
$351.031 B
$345.174 B
$345.464 B
11月 2023
$345.464 B
$336.465 B
$338.242 B
10月 2023
$338.242 B
$339.398 B
$337.397 B
9月 2023
$337.397 B
$345.336 B
$337.252 B
8月 2023
$337.252 B
$349.273 B
$340.793 B
7月 2023
$340.793 B
$338.846 B
$331.188 B
6月 2023
$331.188 B
$333.920 B
$325.745 B
5月 2023
$325.745 B
$336.337 B
$312.010 B
4月 2023
$312.010 B
$336.533 B
$312.897 B
3月 2023
$312.206 B
$305.901 B
$294.085 B
2月 2023
$294.085 B
$273.082 B
$291.699 B
1月 2023
$291.699 B
$311.258 B
$289.484 B
12月 2022
$289.484 B
$313.538 B
$291.275 B
11月 2022
$291.275 B
$303.855 B
$282.284 B
10月 2022
$282.284 B
$265.109 B
$286.067 B
9月 2022
$286.067 B
$268.167 B
$289.415 B
8月 2022
$289.411 B
$265.055 B
$288.242 B
7月 2022
$288.242 B
$291.416 B
$314.318 B
6月 2022
$314.318 B
$322.307 B
$345.277 B
5月 2022
$345.277 B
$363.137 B
$365.177 B
4月 2022
$365.177 B
$397.634 B
$379.666 B
3月 2022
$380.964 B
$418.491 B
$426.633 B
2月 2022
$426.633 B
$415.952 B
$418.390 B
1月 2022
$418.390 B
$416.911 B
$417.904 B
12月 2021
$417.904 B
$418.212 B
$412.959 B
11月 2021
$412.959 B
$421.028 B
$419.032 B
10月 2021
$419.032 B
$418.801 B
$416.751 B
9月 2021
$416.751 B
$414.694 B
$418.147 B
