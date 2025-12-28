カレンダーセクション

シンガポール銀行ローン (Singapore Bank Loans)

国：
シンガポール
SGD, シンガポールドル
情報源：
シンガポール金融機関 (Monetary Authority of Singapore)
セクター
金銭
S$​866.120 B S$​865.925 B
S$​863.761 B
最後の発表 重要性 実際 予測
S$​870.232 B
S$​866.120 B
次の発表 実際 予測
シンガポール銀行ローンは、報告された月中にシンガポールの市民と企業が保有している現在の融資資金の合計額を反映しています。予想よりも高い値はシンガポールドル相場にプラスに影響することがあります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"シンガポール銀行ローン (Singapore Bank Loans)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
10月 2025
S$​866.120 B
S$​865.925 B
S$​863.761 B
9月 2025
S$​863.761 B
S$​856.194 B
S$​851.726 B
8月 2025
S$​851.726 B
S$​861.124 B
S$​854.020 B
7月 2025
S$​854.020 B
S$​851.511 B
S$​853.336 B
6月 2025
S$​853.336 B
S$​843.662 B
S$​844.573 B
5月 2025
S$​844.573 B
S$​844.645 B
S$​841.924 B
4月 2025
S$​841.924 B
S$​848.604 B
S$​846.504 B
3月 2025
S$​846.504 B
S$​842.384 B
S$​841.066 B
2月 2025
S$​841.066 B
S$​845.234 B
S$​836.281 B
1月 2025
S$​836.281 B
S$​828.605 B
S$​834.930 B
12月 2024
S$​834.992 B
S$​815.155 B
S$​819.363 B
11月 2024
S$​819.400 B
S$​813.056 B
10月 2024
S$​813.056 B
S$​808.591 B
S$​808.824 B
9月 2024
S$​808.824 B
S$​801.475 B
S$​800.030 B
8月 2024
S$​800.030 B
S$​802.328 B
S$​801.183 B
7月 2024
S$​801.183 B
S$​810.012 B
S$​803.570 B
6月 2024
S$​803.570 B
S$​806.450 B
S$​796.703 B
5月 2024
S$​796.703 B
S$​813.421 B
S$​804.327 B
4月 2024
S$​804.327 B
S$​816.071 B
S$​807.752 B
3月 2024
S$​807.752 B
S$​806.924 B
S$​801.477 B
2月 2024
S$​801.484 B
S$​798.425 B
S$​794.285 B
1月 2024
S$​794.285 B
S$​801.751 B
S$​793.645 B
12月 2023
S$​793.674 B
S$​801.789 B
S$​792.926 B
11月 2023
S$​792.926 B
S$​793.879 B
S$​791.526 B
10月 2023
S$​791.526 B
S$​791.226 B
S$​787.579 B
9月 2023
S$​787.661 B
S$​790.643 B
S$​786.284 B
8月 2023
S$​786.284 B
S$​797.219 B
S$​786.460 B
7月 2023
S$​786.460 B
S$​803.696 B
S$​799.292 B
6月 2023
S$​799.292 B
S$​800.314 B
S$​798.808 B
5月 2023
S$​798.808 B
S$​799.277 B
S$​792.469 B
4月 2023
S$​792.469 B
S$​805.077 B
S$​796.874 B
3月 2023
S$​796.874 B
S$​810.412 B
S$​803.755 B
2月 2023
S$​803.755 B
S$​815.436 B
S$​807.127 B
1月 2023
S$​807.127 B
S$​820.326 B
S$​813.512 B
12月 2022
S$​813.512 B
S$​826.785 B
S$​816.483 B
11月 2022
S$​816.483 B
S$​838.276 B
S$​826.118 B
10月 2022
S$​826.118 B
S$​847.025 B
S$​838.810 B
9月 2022
S$​838.810 B
S$​846.787 B
S$​842.813 B
8月 2022
S$​842.813 B
S$​846.135 B
S$​837.983 B
7月 2022
S$​837.983 B
S$​847.197 B
S$​841.564 B
6月 2022
S$​841.564 B
S$​847.271 B
S$​839.751 B
5月 2022
S$​839.751 B
S$​842.454 B
S$​841.839 B
4月 2022
S$​841.612 B
S$​836.168 B
S$​829.888 B
3月 2022
S$​829.888 B
S$​830.293 B
S$​829.483 B
2月 2022
S$​829.483 B
S$​823.738 B
S$​817.963 B
1月 2022
S$​818.032 B
S$​817.703 B
S$​816.809 B
12月 2021
S$​816.809 B
S$​811.110 B
S$​805.900 B
11月 2021
S$​805.900 B
S$​833.150 B
S$​804.036 B
10月 2021
S$​804.036 B
S$​832.550 B
S$​803.832 B
9月 2021
S$​803.832 B
S$​796.508 B
S$​790.124 B
