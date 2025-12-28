経済指標カレンダー
シンガポール失業率 (Singapore Unemployment Rate)
国：
シンガポール
SGD, シンガポールドル
セクター
労働
|低
|2.0%
|2.0%
|
2.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.0%
|
2.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
失業率は、シンガポールの総民間労働力に関連した失業者数の割合の変化を示しています。失業率の上昇は、人口の購買力の低下を示しており、シンガポールドル相場に悪影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"シンガポール失業率 (Singapore Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2025 予備的
2.0%
2.1%
2.0%
2 Q 2025
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2025 予備的
2.1%
2.2%
2.0%
1 Q 2025
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2025 予備的
2.1%
1.9%
1.9%
4 Q 2024
1.9%
1.9%
1.9%
4 Q 2024 予備的
1.9%
1.8%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.8%
1.8%
3 Q 2024 予備的
1.8%
2.0%
2.0%
2 Q 2024
2.0%
2.0%
2.0%
2 Q 2024 予備的
2.0%
2.1%
2.1%
1 Q 2024
2.1%
2.1%
2.1%
1 Q 2024 予備的
2.1%
2.0%
2.0%
4 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2023 予備的
2.0%
1.8%
2.0%
3 Q 2023
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2023 予備的
2.0%
1.9%
1.9%
2 Q 2023
1.9%
1.9%
1.9%
2 Q 2023 予備的
1.9%
1.8%
1.8%
1 Q 2023
1.8%
1.8%
1.8%
1 Q 2023 予備的
1.8%
2.0%
2.0%
4 Q 2022
2.0%
2.0%
2.0%
4 Q 2022 予備的
2.0%
2.1%
2.1%
3 Q 2022
2.1%
2.0%
2.0%
3 Q 2022 予備的
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2022
2.1%
2.1%
2.1%
2 Q 2022 予備的
2.1%
2.2%
2.2%
1 Q 2022
2.2%
2.2%
2.2%
1 Q 2022 予備的
2.2%
2.4%
2.4%
4 Q 2021
2.4%
2.4%
2.4%
4 Q 2021 予備的
2.4%
2.6%
2.6%
3 Q 2021
2.6%
2.6%
2.6%
3 Q 2021 予備的
2.6%
2.7%
2.7%
2 Q 2021
2.7%
2.7%
2.7%
2 Q 2021 予備的
2.7%
2.9%
2.9%
1 Q 2021
2.9%
2.9%
2.9%
1 Q 2021 予備的
2.9%
3.3%
3.3%
4 Q 2020
3.3%
3.2%
3.2%
4 Q 2020 予備的
3.2%
3.9%
3.6%
3 Q 2020
3.6%
3.6%
3.6%
3 Q 2020 予備的
3.6%
2.9%
2.8%
2 Q 2020
2.8%
2.9%
2.9%
2 Q 2020 予備的
2.9%
2.4%
2.4%
1 Q 2020
2.4%
2.4%
2.4%
1 Q 2020 予備的
2.4%
2.3%
2.3%
4 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
4 Q 2019 予備的
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.3%
2.3%
3 Q 2019 予備的
2.3%
2.2%
2.2%
