経済指標カレンダー
SIPMMシンガポール購買管理者指数(PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))
国：
シンガポール
SGD, シンガポールドル
セクター
ビジネス
|低
|50.2
|51.3
|
50.1
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|50.3
|
50.2
|次の発表
|実際
|予測
|
前
SIPMMシンガポールPMIは、報告された月のシンガポールの製造業における活動レベルを反映しています。この指標は、150社を超える企業の代表者の調査に基づいています。50を超える値は経済成長を示し、50未満の値は不況を示します。予想よりも高い値はシンガポールドル相場にプラスに影響することがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"SIPMMシンガポール購買管理者指数(PMI) (SIPMM Singapore Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
50.2
51.3
50.1
10月 2025
50.1
49.6
50.1
9月 2025
50.1
48.7
49.9
8月 2025
49.9
49.9
7月 2025
49.9
48.1
47.0
6月 2025
47.0
49.8
49.7
5月 2025
49.7
50.0
49.6
4月 2025
49.6
50.6
50.6
3月 2025
50.6
50.7
50.7
2月 2025
50.7
50.9
50.9
1月 2025
50.9
51.1
51.1
12月 2024
51.1
51.0
51.0
11月 2024
51.0
51.1
51.0
10月 2024
51.0
50.9
51.0
9月 2024
51.0
50.6
50.7
8月 2024
50.7
50.4
50.4
7月 2024
50.4
50.4
50.4
6月 2024
50.4
50.5
50.6
5月 2024
50.6
49.9
50.7
4月 2024
50.7
49.8
50.7
3月 2024
50.7
49.7
50.6
2月 2024
50.6
49.5
50.5
1月 2024
50.5
49.4
50.5
12月 2023
50.5
50.1
50.2
11月 2023
50.2
52.4
50.1
10月 2023
50.1
45.8
47.6
9月 2023
47.6
50.1
50.0
8月 2023
50.0
49.7
49.7
7月 2023
49.7
50.0
49.7
6月 2023
49.7
49.5
49.5
5月 2023
49.5
49.5
49.7
4月 2023
49.7
49.7
49.9
3月 2023
49.9
50.2
50.0
2月 2023
50.0
49.8
49.8
1月 2023
49.8
49.7
49.7
12月 2022
49.7
50.0
49.8
11月 2022
49.8
49.6
49.7
10月 2022
49.7
50.0
49.9
9月 2022
49.9
50.1
50.0
8月 2022
50.0
49.9
50.1
7月 2022
50.1
50.1
50.3
6月 2022
50.3
50.4
50.4
5月 2022
50.4
50.7
50.3
4月 2022
50.3
50.2
50.1
3月 2022
50.1
49.8
50.2
2月 2022
50.2
50.6
50.6
1月 2022
50.6
50.8
50.7
12月 2021
50.7
50.5
50.6
11月 2021
50.6
50.9
50.8
10月 2021
50.8
50.6
50.8
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用