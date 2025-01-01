- 取引サーバのリターンコード
- コンパイラ警告
- は、コンパイルエラー
- ランタイムエラー
ランタイムエラー
GetLastError() は事前に定義された変数 _LastError に格納された最後のエラーコードを返す関数です。値は ResetLastError() 関数を使用してゼロにリセットすることが出来ます。
|
定数
|
コード
|
説明
|
ERR_SUCCESS
|
0
|
操作が正常に完了しました。
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
4001
|
予期しない内部エラー。
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
4002
|
クライアント端末関数の内部呼び出しでの不正なパラメータ。
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
4003
|
システム関数呼び出し時の不正なパラメータ。
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
4004
|
システム関数の実行に不充分なメモリ。
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
4005
|
構造体に、文字列、及び/または動的な配列及び/またはそのようなオブジェクトの構造体及び/またはクラスが含まれます。
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
4006
|
型やサイズが不正な配列、または動的配列内に損傷を受けたオブジェクト。
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
4007
|
配列の移転に不充分なメモリ、または静的配列のサイズを変更する試み。
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
4008
|
文字列の再配置に不充分なメモリ。
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
4009
|
初期化されていない文字列。
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
4010
|
無効な日付/時刻。
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
4011
|
配列の要素数の合計は 2,147,483,647を超えることは出来ません。
|
ERR_INVALID_POINTER
|
4012
|
不正なポインタ。
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
4013
|
不正なポインタ型。
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
4014
|
関数呼び出しの許可がありません。
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
4015
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
4016
|
この名称のリソースがEX5で見つかりません。
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
4017
|
リソースタイプがサポートされていないかサイズが 16 MB を超えます。
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
4018
|
リソース名が 63 字を超えます。
|
ERR_MATH_OVERFLOW
|
4019
|
数学関数の計算時にオーバーフローが発生
|
ERR_SLEEP_ERROR
|
4020
|
Sleep()呼び出しが終了日より後です。
|
ERR_PROGRAM_STOPPED
|
4022
|
テストは外部から強制停止されました。例は、最適化の中断、視覚的テストウィンドウの終了、テストエージェントの停止です。
|
チャート
|
|
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
4101
|
不正なチャート識別子。
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
4102
|
チャートが応答しません。
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
4103
|
チャートが見つかりません。
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
4104
|
イベントを処理出来るエキスパートアドバイザーがチャートに不在。
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
4105
|
チャートオープンエラー。
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
4106
|
銘柄と期間の変更に失敗。
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
4107
|
チャート操作の関数のパラメータ値のエラー。
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
4108
|
タイマー作成に失敗。
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
4109
|
不正なチャートプロパティ識別子。
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
4110
|
スクリーンショット作成エラー。
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
4111
|
チャートナビゲートエラー。
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
4112
|
テンプレート適用エラー。
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
4113
|
指標を含むサブウィンドウが不在。
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4114
|
指標をチャートに追加するのに失敗。
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
4115
|
指標をチャートから削除するのに失敗。
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
4116
|
指標が指定されたチャートに不在。
|
グラフィックオブジェクト
|
|
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
4201
|
グラフィックオブジェクト操作エラー。
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
4202
|
グラフィックオブジェクトが見つかりません。
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
4203
|
グラフィックオブジェクトプロパティの不正な ID。
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
4204
|
値に対応する日付の取得が不可能。
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
4205
|
日付に対応する値の取得が不可能。
|
マーケット情報
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
未知のシンボル。
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
「気配値表示」でシンボルが未選択。
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
シンボルプロパティの不正な識別子。
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
最後のティックの時間が未知（ティック不在）。
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
「気配値表示」のシンボル追加・削除に失敗。
|
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
|
4306
|
気配値表示で選択した銘柄の制限を超えました
|
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
|
4307
|
SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade関数呼び出し時にセッションIDが間違っています
|
履歴アクセス
|
|
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
4401
|
リクエストされた履歴が見つかりません。
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
4402
|
不正な履歴プロパティ識別子。
|
ERR_HISTORY_TIMEOUT
|
4403
|
履歴リクエストがタイムアウトしました。
|
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
|
4404
|
要求されたバーの数が端末の設定によって制限されています。
|
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
|
4405
|
履歴を読み込む際に複数のエラーが生成されました。
|
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
|
4407
|
受信する配列が小さすぎて、リクエストされたすべてのデータを格納できません。
|
Global_Variables
|
|
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
4501
|
クライアント端末のグローバル変数が見つかりません。
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
4502
|
同名のクライアント端末のグローバル変数が既存。
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
|
4503
|
グローバル変数が変更されていない
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
|
4504
|
グローバル変数値を持つファイルの読み取りが不可能
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
|
4505
|
グローバル変数値を持つファイルの書き込みが不可能
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
4510
|
メール送信に失敗。
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
4511
|
音の再生に失敗。
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
4512
|
プログラムプロパティの不正な識別子。
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
4513
|
端末プロパティの不正な識別子。
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
4514
|
FTP でのファイル送信に失敗。
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
4515
|
通知送信に失敗。
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
4516
|
通知送信に無効なパラメータ（空の文字列か NULL ）が SendNotification() 関数に渡されました。
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
4517
|
端末内の不正な通知の設定（IDの未指定か、許可の無設定）。
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
4518
|
頻繁過ぎる通知の送信。
|
ERR_FTP_NOSERVER
|
4519
|
FTPサーバが指定されていません。
|
ERR_FTP_NOLOGIN
|
4520
|
FTPログインが指定されていません。
|
ERR_FTP_FILE_ERROR
|
4521
|
FTPサーバに送信するファイルがMQL5\Filesディレクトリで見つかりません。
|
ERR_FTP_CONNECT_FAILED
|
4522
|
FTP接続に失敗しました。
|
ERR_FTP_CHANGEDIR
|
4523
|
サーバでFTPパスが見つかりません。
|
カスタム指標バファー
|
|
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
4601
|
指標バッファ配布に不充分なメモリ。
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
4602
|
不正な指標バッファインデックス。
|
カスタム指標プロパティ
|
|
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
4603
|
不正なカスタム指標プロパティ識別子。
|
口座
|
|
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
4701
|
不正な口座プロパティ識別子。
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
4751
|
不正な取引プロパティ識別子。
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
4752
|
エキスパートアドバイザーでの取引が許可されていません。
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
4753
|
ポジションが見つかりません。
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
4754
|
注文が見つかりません。
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
4755
|
約定が見つかりません。
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
4756
|
取引リクエスト送信に失敗。
|
ERR_TRADE_CALC_FAILED
|
4758
|
利益または証拠金の計算に失敗
|
指標
|
|
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
4801
|
未知のシンボル。
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
4802
|
指標作成が不可。
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
4803
|
指標追加に不充分なメモリ。
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
4804
|
指標の他の指標への適用は不可。
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4805
|
指標をチャートに適用するのに失敗。
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
4806
|
リクエストされたデータが見つかりません。
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
4807
|
不正な指標ハンドル。
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
4808
|
指標作成時の不正なパラメータ数。
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
4809
|
指標作成時にパラメータ型が不在。
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
4810
|
配列の最初のパラメータは、カスタム指標の名称でなければなりません。
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
4811
|
指標作成時の配列内の無効なパラメータ型。
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
4812
|
リクエストされた指標バッファの不正なインデックス。
|
板情報
|
|
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
4901
|
板情報の追加が不可能。
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
4902
|
板情報の削除が不可能。
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
4903
|
板情報データ取得が不可能。
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
4904
|
板情報から新規データを取得するのにサブスクライブ中にエラーが発生。
|
ファイル操作
|
|
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
5001
|
64 を超えるファイルを同時に開く事は不可能。
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
5002
|
無効なファイル名。
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
5003
|
長すぎるファイル名。
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
5004
|
ファイルオープンエラー。
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
5005
|
読み込みのためにキャッシュに出来るメモリが不足。
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
5006
|
ファイル削除エラー。
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
5007
|
このハンドルを使用したファイルは閉じられた、または、初めから開けられませんでした。
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
5008
|
不正なファイルハンドル。
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
5009
|
ファイルは書き込むために開かれる必要があります。
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
5010
|
ファイルは読み込むために開かれる必要があります。
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
5011
|
ファイルはバイナリとして開かれる必要があります。
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
5012
|
ファイルはテキストとして開かれる必要があります。
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
5013
|
ファイルはテキストまたは CSV として開かれる必要があります。
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
5014
|
ファイルは CSV として開かれる必要があります。
|
ERR_FILE_READERROR
|
5015
|
ファイル読み込みエラー。
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
5016
|
ファイルがバイナリとしてオープンされたため、文字列のサイズ指定が必要。
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
5017
|
文字列配列はテキストファイル、他の配列は バイナリファイルでなければいけません。
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
5018
|
これはファイルではなくディレクトリです。
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
5019
|
ファイルが不在。
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
5020
|
ファイルの書き換えが不可。
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
5021
|
不正なディレクトリ名。
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
5022
|
ディレクトリ不在。
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
5023
|
これはディレクトリではなくファイルです。
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
5024
|
ディレクトリを削除に失敗。
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
5025
|
ディレクトリのクリアに失敗（おそらく1つ以上のファイルがブロックされ、除去操作が失敗）。
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
5026
|
ファイルへのリソースの書き込みに失敗。
|
ERR_FILE_ENDOFFILE
|
5027
|
ファイルの終わりに達する為、CSVファイル(FileReadString、FileReadNumber、FileReadDatetime、FileReadBool)から次のデータを読み取ることができませんでした。
|
文字列のキャスト
|
|
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
5030
|
文字列内に日付なし。
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
5031
|
文字列で不正な日付。
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
5032
|
文字列内の不正な時刻。
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
5033
|
文字列から日付への変換エラー。
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
5034
|
文字列に不充分なメモリ。
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
5035
|
予想より短い文字列。
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
5036
|
大きすぎて ULONG_MAX を超える数。
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
5037
|
無効なフォーマットストリング。
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
5038
|
フォーマット指定子数がパラメータ数を超過。
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
5039
|
パラメータ数がフォーマット指定子数を超過。
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
5040
|
損傷した文字列型のパラメータ。
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
5041
|
位置が文字列の範囲外。
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
5042
|
文字列の末尾に 0 が追加されました（無効な操作）。
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
5043
|
文字列への変換時の未知なデータ型。
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
5044
|
破損した文字列オブジェクト。
|
配列操作
|
|
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
5050
|
互換性のない配列の複製。文字列配列は文字列配列、数値配列は数値配列のみに複製することが出来ます。
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
5051
|
受け取り側の配列は AS_SERIES として宣言されていて、サイズが不充分です。
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
5052
|
配列が小さすぎ、開始位置が配列の外側にあります。
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
5053
|
長さゼロの配列。
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
5054
|
数値配列のみ可。
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
5055
|
1 次元配列のみが可。
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
5056
|
時系列は使用不可。
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
5057
|
double 型の配列のみ可。
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
5058
|
float 型の配列のみ可。
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
5059
|
long 型の配列のみ可。
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
5060
|
int 型の配列のみ可。
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
5061
|
short 型の配列のみ可。
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
5062
|
char 型の配列のみ可。
|
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
|
5063
|
文字列配列のみ
|
OpenCL の操作
|
|
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
5100
|
OpenCL 関数がこのコンピューターでサポートされていません。
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
5101
|
OpenCL実行中中に内部エラー発生。
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
5102
|
無効なOpenCL ハンドル。
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
5103
|
OpenCL コンテキスト作成に失敗。
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
5104
|
OpenCL の実行キューの作成に失敗。
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
5105
|
OpenCL プログラムのコンパイル中にエラー発生。
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
5106
|
カーネル名が長すぎます(OpenCL カーネル)。
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
5107
|
OpenCL カーネル作成エラー。
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
5108
|
OpenCL カーネルパラメータ設定中にエラー発生。
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
5109
|
OpenCL プログラムランタイムエラー。
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
5110
|
OpenCL バッファの無効なサイズ。
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
5111
|
OpenCL バッファ内の無効なオフセット。
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
5112
|
OpenCL バッファの作成に失敗。
|
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
|
5113
|
OpenCLオブジェクトが多すぎる
|
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
|
5114
|
OpenCLデバイス選択エラー
|
データベース操作
|
|
|
ERR_DATABASE_INTERNAL
|
5120
|
内部データベースエラー
|
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
|
5121
|
無効なデータベースハンドル
|
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
|
5122
|
Databaseオブジェクトの最大数を超えました
|
ERR_DATABASE_CONNECT
|
5123
|
データベース接続エラー
|
ERR_DATABASE_EXECUTE
|
5124
|
要求実行エラー
|
ERR_DATABASE_PREPARE
|
5125
|
要求生成エラー
|
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
|
5126
|
読み込むデータがありません
|
ERR_DATABASE_STEP
|
5127
|
次の要求エントリに移動できませんでした
|
ERR_DATABASE_NOT_READY
|
5128
|
要求結果を読み取るためのデータはまだ準備できていません
|
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
|
5129
|
SQL要求へのパラメーターの自動置換に失敗しました
|
WebRequest の操作
|
|
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
5200
|
無効な URL。
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
5201
|
指定された URL への接続に失敗。
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
タイムアウトを超過。
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
HTTP リクエストに失敗。
|
ネットワーク操作(ソケット)
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
関数に無効なソケットハンドルが渡されました。
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
開いているソケットが多すぎます(最高128)。
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
遠隔ホストに接続できません。
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
ソケットからデータを送受信できません。
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
安全な接続を確立できません(TLSハンドシェイク)。
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
接続を保護する証明書に関するデータがありません。
|
カスタムシンボル
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
カスタムシンボルが指定されていません。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
カスタムシンボル名が無効です。シンボル名には、句読点、スペース、特殊文字以外のラテン文字を含めることができます（"."、 "_"、 "&" 、"#"は可）。<、>、 :、"、 /、\、|、?、*の使用は推奨されていません。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
カスタムシンボル名が長すぎます。シンボル名の長さは、末尾の0文字を含んで32文字を超えてはなりません。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
カスタムシンボルのパスが長すぎます。パスの長さは"Custom\\"、シンボル名、グループセパレータ、および末尾の0を含んで128文字を超えてはなりません。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
同じ名称のカスタムシンボルが既存。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
カスタムシンボルの作成、削除または変更中にエラーが発生。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
板情報で選択されたカスタムシンボルを削除しようとしています。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
カスタムシンボルプロパティが無効。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
カスタムシンボルのプロパティを設定している際のパラメータが不正。
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
カスタムシンボルのプロパティを設定する際に文字列パラメータが長すぎます。
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
経済カレンダー
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
配列サイズがすべての値の説明を受け取るには不十分です
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
リクエストの制限時間を超えました
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
国が見つかりません
|
データベースの操作
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
一般的なエラー
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
SQLite内部ロジックエラー
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
アクセスが拒否されました
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
コールバックルーチンが中止を要求しました
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
データベースファイルがロックされています
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
データベーステーブルがロックされています<分節 2781
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
操作を完了するためのメモリが不足しています
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
読み取り専用データベースへの書き込みが試みされました
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
操作がsqlite3_interrupt()によって終了されました
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
ディスクI/Oエラー
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
データベースディスクイメージが破損しています
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
sqlite3_file_control()に不明な操作コードがあります
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
データベースがいっぱいのため、挿入に失敗しました
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
データベースファイルを開くことができません
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
データベースロックプロトコルエラー
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
内部使用のみ
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
データベーススキーマが変更されました
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
文字列またはBLOBがサイズ制限を超えています
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
制約違反による中止
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
データ型の不一致
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
ライブラリが正しく使用されていません
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
ホストでサポートされていないOS機能を使用しています
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
承認が拒否されました
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
未使用
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
バインドパラメータエラー、不正なインデックス
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
データベースファイルではないファイルが開かれました
|
ユーザ定義のエラー
|
|
|
65536
|
ユーザ定義エラ—はこのコードで始まります。
参照