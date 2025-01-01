ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体エラーコードと警告コードランタイムエラー 

ランタイムエラー

GetLastError() は事前に定義された変数 _LastError に格納された最後のエラーコードを返す関数です。値は ResetLastError() 関数を使用してゼロにリセットすることが出来ます。

定数

コード

説明

ERR_SUCCESS

0

操作が正常に完了しました。

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

予期しない内部エラー。

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

クライアント端末関数の内部呼び出しでの不正なパラメータ。

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

システム関数呼び出し時の不正なパラメータ。

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

システム関数の実行に不充分なメモリ。

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

構造体に、文字列、及び/または動的な配列及び/またはそのようなオブジェクトの構造体及び/またはクラスが含まれます。

ERR_INVALID_ARRAY

4006

型やサイズが不正な配列、または動的配列内に損傷を受けたオブジェクト。

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

配列の移転に不充分なメモリ、または静的配列のサイズを変更する試み。

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

文字列の再配置に不充分なメモリ。

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

初期化されていない文字列。

ERR_INVALID_DATETIME

4010

無効な日付/時刻。

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

配列の要素数の合計は 2,147,483,647を超えることは出来ません。

ERR_INVALID_POINTER

4012

不正なポインタ。

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

不正なポインタ型。

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

関数呼び出しの許可がありません。

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

同一の動的及び静的リソース名。

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

この名称のリソースがEX5で見つかりません。

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

リソースタイプがサポートされていないかサイズが 16 MB を超えます。

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

リソース名が 63 字を超えます。

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

数学関数の計算時にオーバーフローが発生

ERR_SLEEP_ERROR

4020

Sleep()呼び出しが終了日より後です。

ERR_PROGRAM_STOPPED

4022

テストは外部から強制停止されました。例は、最適化の中断、視覚的テストウィンドウの終了、テストエージェントの停止です。

チャート

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

不正なチャート識別子。

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

チャートが応答しません。

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

チャートが見つかりません。

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

イベントを処理出来るエキスパートアドバイザーがチャートに不在。

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

チャートオープンエラー。

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

銘柄と期間の変更に失敗。

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

チャート操作の関数のパラメータ値のエラー。

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

タイマー作成に失敗。

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

不正なチャートプロパティ識別子。

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

スクリーンショット作成エラー。

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

チャートナビゲートエラー。

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

テンプレート適用エラー。

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

指標を含むサブウィンドウが不在。

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

指標をチャートに追加するのに失敗。

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

指標をチャートから削除するのに失敗。

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

指標が指定されたチャートに不在。

グラフィックオブジェクト

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

グラフィックオブジェクト操作エラー。

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

グラフィックオブジェクトが見つかりません。

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

グラフィックオブジェクトプロパティの不正な ID。

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

値に対応する日付の取得が不可能。

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

日付に対応する値の取得が不可能。

マーケット情報

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

未知のシンボル。

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

「気配値表示」でシンボルが未選択。

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

シンボルプロパティの不正な識別子。

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

最後のティックの時間が未知（ティック不在）。

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

「気配値表示」のシンボル追加・削除に失敗。

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

気配値表示で選択した銘柄の制限を超えました

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade関数呼び出し時にセッションIDが間違っています

履歴アクセス

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

リクエストされた履歴が見つかりません。

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

不正な履歴プロパティ識別子。

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

履歴リクエストがタイムアウトしました。

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

要求されたバーの数が端末の設定によって制限されています。

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

履歴を読み込む際に複数のエラーが生成されました。

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

受信する配列が小さすぎて、リクエストされたすべてのデータを格納できません。

Global_Variables

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

クライアント端末のグローバル変数が見つかりません。

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

同名のクライアント端末のグローバル変数が既存。

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

グローバル変数が変更されていない

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

グローバル変数値を持つファイルの読み取りが不可能

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

グローバル変数値を持つファイルの書き込みが不可能

ERR_MAIL_SEND_FAILED

4510

メール送信に失敗。

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

音の再生に失敗。

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

プログラムプロパティの不正な識別子。

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

端末プロパティの不正な識別子。

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

FTP でのファイル送信に失敗。

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

通知送信に失敗。

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

通知送信に無効なパラメータ（空の文字列か NULL ）が SendNotification() 関数に渡されました。

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

端末内の不正な通知の設定（IDの未指定か、許可の無設定）。

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

頻繁過ぎる通知の送信。

ERR_FTP_NOSERVER

4519

FTPサーバが指定されていません。

ERR_FTP_NOLOGIN

4520

FTPログインが指定されていません。

ERR_FTP_FILE_ERROR

4521

FTPサーバに送信するファイルがMQL5\Filesディレクトリで見つかりません。

ERR_FTP_CONNECT_FAILED

4522

FTP接続に失敗しました。

ERR_FTP_CHANGEDIR

4523

サーバでFTPパスが見つかりません。

カスタム指標バファー

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

指標バッファ配布に不充分なメモリ。

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

不正な指標バッファインデックス。

カスタム指標プロパティ

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

不正なカスタム指標プロパティ識別子。

口座

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

不正な口座プロパティ識別子。

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

不正な取引プロパティ識別子。

ERR_TRADE_DISABLED

4752

エキスパートアドバイザーでの取引が許可されていません。

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

ポジションが見つかりません。

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

注文が見つかりません。

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

約定が見つかりません。

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

取引リクエスト送信に失敗。

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

利益または証拠金の計算に失敗

指標

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

未知のシンボル。

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

指標作成が不可。

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

指標追加に不充分なメモリ。

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

指標の他の指標への適用は不可。

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

指標をチャートに適用するのに失敗。

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

リクエストされたデータが見つかりません。

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

不正な指標ハンドル。

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

指標作成時の不正なパラメータ数。

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

指標作成時にパラメータ型が不在。

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

配列の最初のパラメータは、カスタム指標の名称でなければなりません。

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

指標作成時の配列内の無効なパラメータ型。

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

リクエストされた指標バッファの不正なインデックス。

板情報

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

板情報の追加が不可能。

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

板情報の削除が不可能。

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

板情報データ取得が不可能。

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

板情報から新規データを取得するのにサブスクライブ中にエラーが発生。

ファイル操作

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

64 を超えるファイルを同時に開く事は不可能。

ERR_WRONG_FILENAME

5002

無効なファイル名。

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

長すぎるファイル名。

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

ファイルオープンエラー。

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

読み込みのためにキャッシュに出来るメモリが不足。

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

ファイル削除エラー。

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

このハンドルを使用したファイルは閉じられた、または、初めから開けられませんでした。

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

不正なファイルハンドル。

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

ファイルは書き込むために開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

ファイルは読み込むために開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTBIN

5011

ファイルはバイナリとして開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTTXT

5012

ファイルはテキストとして開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

ファイルはテキストまたは CSV として開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTCSV

5014

ファイルは CSV として開かれる必要があります。

ERR_FILE_READERROR

5015

ファイル読み込みエラー。

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

ファイルがバイナリとしてオープンされたため、文字列のサイズ指定が必要。

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

文字列配列はテキストファイル、他の配列は バイナリファイルでなければいけません。

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

これはファイルではなくディレクトリです。

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

ファイルが不在。

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

ファイルの書き換えが不可。

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

不正なディレクトリ名。

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

ディレクトリ不在。

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

これはディレクトリではなくファイルです。

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

ディレクトリを削除に失敗。

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

ディレクトリのクリアに失敗（おそらく1つ以上のファイルがブロックされ、除去操作が失敗）。

ERR_FILE_WRITEERROR

5026

ファイルへのリソースの書き込みに失敗。

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

ファイルの終わりに達する為、CSVファイル(FileReadString、FileReadNumber、FileReadDatetime、FileReadBool)から次のデータを読み取ることができませんでした。

文字列のキャスト

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

文字列内に日付なし。

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

文字列で不正な日付。

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

文字列内の不正な時刻。

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

文字列から日付への変換エラー。

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

文字列に不充分なメモリ。

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

予想より短い文字列。

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

大きすぎて ULONG_MAX を超える数。

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

無効なフォーマットストリング。

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

フォーマット指定子数がパラメータ数を超過。

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

パラメータ数がフォーマット指定子数を超過。

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

損傷した文字列型のパラメータ。

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

位置が文字列の範囲外。

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

文字列の末尾に 0 が追加されました（無効な操作）。

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

文字列への変換時の未知なデータ型。

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

破損した文字列オブジェクト。

配列操作

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

互換性のない配列の複製。文字列配列は文字列配列、数値配列は数値配列のみに複製することが出来ます。

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

受け取り側の配列は AS_SERIES として宣言されていて、サイズが不充分です。

ERR_SMALL_ARRAY

5052

配列が小さすぎ、開始位置が配列の外側にあります。

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

長さゼロの配列。

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

数値配列のみ可。

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

1 次元配列のみが可。

ERR_SERIES_ARRAY

5056

時系列は使用不可。

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

double 型の配列のみ可。

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

float 型の配列のみ可。

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

long 型の配列のみ可。

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

int 型の配列のみ可。

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

short 型の配列のみ可。

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

char 型の配列のみ可。

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

文字列配列のみ

OpenCL の操作

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

OpenCL 関数がこのコンピューターでサポートされていません。

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

OpenCL実行中中に内部エラー発生。

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

無効なOpenCL ハンドル

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

OpenCL コンテキスト作成に失敗。

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

OpenCL の実行キューの作成に失敗。

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

OpenCL プログラムのコンパイル中にエラー発生。

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

カーネル名が長すぎます(OpenCL カーネル)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

OpenCL カーネル作成エラー。

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

OpenCL カーネルパラメータ設定中にエラー発生。

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

OpenCL プログラムランタイムエラー。

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

OpenCL バッファの無効なサイズ。

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

OpenCL バッファ内の無効なオフセット。

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

OpenCL バッファの作成に失敗。

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

OpenCLオブジェクトが多すぎる

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

OpenCLデバイス選択エラー

データベース操作

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

内部データベースエラー

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

無効なデータベースハンドル

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

Databaseオブジェクトの最大数を超えました

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

データベース接続エラー

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

要求実行エラー

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

要求生成エラー

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

読み込むデータがありません

ERR_DATABASE_STEP

5127

次の要求エントリに移動できませんでした

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

要求結果を読み取るためのデータはまだ準備できていません

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

SQL要求へのパラメーターの自動置換に失敗しました

WebRequest の操作

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

無効な URL。

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

指定された URL への接続に失敗。

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

タイムアウトを超過。

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

HTTP リクエストに失敗。

ネットワーク操作(ソケット)

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

関数に無効なソケットハンドルが渡されました。

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

開いているソケットが多すぎます(最高128)。

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

遠隔ホストに接続できません。

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

ソケットからデータを送受信できません。

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

安全な接続を確立できません(TLSハンドシェイク)。

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

接続を保護する証明書に関するデータがありません。

カスタムシンボル

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

カスタムシンボルが指定されていません。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

カスタムシンボル名が無効です。シンボル名には、句読点、スペース、特殊文字以外のラテン文字を含めることができます（"."、 "_"、 "&" 、"#"は可）。<、>、 :、"、 /、\、|、?、*の使用は推奨されていません。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

カスタムシンボル名が長すぎます。シンボル名の長さは、末尾の0文字を含んで32文字を超えてはなりません。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

カスタムシンボルのパスが長すぎます。パスの長さは"Custom\\"、シンボル名、グループセパレータ、および末尾の0を含んで128文字を超えてはなりません。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

同じ名称のカスタムシンボルが既存。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

カスタムシンボルの作成、削除または変更中にエラーが発生。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

板情報で選択されたカスタムシンボルを削除しようとしています。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

カスタムシンボルプロパティが無効。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

カスタムシンボルのプロパティを設定している際のパラメータが不正。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

カスタムシンボルのプロパティを設定する際に文字列パラメータが長すぎます。

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

配列内のティック時間順でありません

経済カレンダー

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

配列サイズがすべての値の説明を受け取るには不十分です

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

リクエストの制限時間を超えました

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

国が見つかりません

データベースの操作

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

一般的なエラー

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

SQLite内部ロジックエラー

ERR_DATABASE_PERM

5603

アクセスが拒否されました

ERR_DATABASE_ABORT

5604

コールバックルーチンが中止を要求しました

ERR_DATABASE_BUSY

5605

データベースファイルがロックされています

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

データベーステーブルがロックされています<分節 2781

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

操作を完了するためのメモリが不足しています

ERR_DATABASE_READONLY

5608

読み取り専用データベースへの書き込みが試みされました

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

操作がsqlite3_interrupt()によって終了されました

ERR_DATABASE_IOERR

5610

ディスクI/Oエラー

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

データベースディスクイメージが破損しています

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

sqlite3_file_control()に不明な操作コードがあります

ERR_DATABASE_FULL

5613

データベースがいっぱいのため、挿入に失敗しました

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

データベースファイルを開くことができません

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

データベースロックプロトコルエラー

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

内部使用のみ

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

データベーススキーマが変更されました

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

文字列またはBLOBがサイズ制限を超えています

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

制約違反による中止

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

データ型の不一致

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

ライブラリが正しく使用されていません

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

ホストでサポートされていないOS機能を使用しています

ERR_DATABASE_AUTH

5623

承認が拒否されました

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

未使用

ERR_DATABASE_RANGE

5625

バインドパラメータエラー、不正なインデックス

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

データベースファイルではないファイルが開かれました

ユーザ定義のエラー

 

 

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

ユーザ定義エラ—はこのコードで始まります。

