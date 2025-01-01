ERR_SUCCESS 0 操作が正常に完了しました。

ERR_INTERNAL_ERROR 4001 予期しない内部エラー。

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER 4002 クライアント端末関数の内部呼び出しでの不正なパラメータ。

ERR_INVALID_PARAMETER 4003 システム関数呼び出し時の不正なパラメータ。

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY 4004 システム関数の実行に不充分なメモリ。

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS 4005 構造体に、文字列、及び/または動的な配列及び/またはそのようなオブジェクトの構造体及び/またはクラスが含まれます。

ERR_INVALID_ARRAY 4006 型やサイズが不正な配列、または動的配列内に損傷を受けたオブジェクト。

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR 4007 配列の移転に不充分なメモリ、または静的配列のサイズを変更する試み。

ERR_STRING_RESIZE_ERROR 4008 文字列の再配置に不充分なメモリ。

ERR_NOTINITIALIZED_STRING 4009 初期化されていない文字列。

ERR_INVALID_DATETIME 4010 無効な日付/時刻。

ERR_ARRAY_BAD_SIZE 4011 配列の要素数の合計は 2,147,483,647を超えることは出来ません。

ERR_INVALID_POINTER 4012 不正なポインタ。

ERR_INVALID_POINTER_TYPE 4013 不正なポインタ型。

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED 4014 関数呼び出しの許可がありません。

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED 4015 同一の動的及び静的リソース名。

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND 4016 この名称のリソースがEX5で見つかりません。

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE 4017 リソースタイプがサポートされていないかサイズが 16 MB を超えます。

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG 4018 リソース名が 63 字を超えます。

ERR_MATH_OVERFLOW 4019 数学関数の計算時にオーバーフローが発生

ERR_SLEEP_ERROR 4020 Sleep()呼び出しが終了日より後です。

ERR_PROGRAM_STOPPED 4022 テストは外部から強制停止されました。例は、最適化の中断、視覚的テストウィンドウの終了、テストエージェントの停止です。

チャート

ERR_CHART_WRONG_ID 4101 不正なチャート識別子。

ERR_CHART_NO_REPLY 4102 チャートが応答しません。

ERR_CHART_NOT_FOUND 4103 チャートが見つかりません。

ERR_CHART_NO_EXPERT 4104 イベントを処理出来るエキスパートアドバイザーがチャートに不在。

ERR_CHART_CANNOT_OPEN 4105 チャートオープンエラー。

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE 4106 銘柄と期間の変更に失敗。

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER 4107 チャート操作の関数のパラメータ値のエラー。

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER 4108 タイマー作成に失敗。

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY 4109 不正なチャートプロパティ識別子。

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED 4110 スクリーンショット作成エラー。

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED 4111 チャートナビゲートエラー。

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED 4112 テンプレート適用エラー。

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND 4113 指標を含むサブウィンドウが不在。

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD 4114 指標をチャートに追加するのに失敗。

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL 4115 指標をチャートから削除するのに失敗。

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND 4116 指標が指定されたチャートに不在。

グラフィックオブジェクト

ERR_OBJECT_ERROR 4201 グラフィックオブジェクト操作エラー。

ERR_OBJECT_NOT_FOUND 4202 グラフィックオブジェクトが見つかりません。

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY 4203 グラフィックオブジェクトプロパティの不正な ID。

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED 4204 値に対応する日付の取得が不可能。

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED 4205 日付に対応する値の取得が不可能。

マーケット情報

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL 4301 未知のシンボル。

ERR_MARKET_NOT_SELECTED 4302 「気配値表示」でシンボルが未選択。

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY 4303 シンボルプロパティの不正な識別子。

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN 4304 最後のティックの時間が未知（ティック不在）。

ERR_MARKET_SELECT_ERROR 4305 「気配値表示」のシンボル追加・削除に失敗。

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT 4306 気配値表示で選択した銘柄の制限を超えました

ERR_MARKET_SESSION_INDEX 4307 SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade関数呼び出し時にセッションIDが間違っています

履歴アクセス

ERR_HISTORY_NOT_FOUND 4401 リクエストされた履歴が見つかりません。

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY 4402 不正な履歴プロパティ識別子。

ERR_HISTORY_TIMEOUT 4403 履歴リクエストがタイムアウトしました。

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT 4404 要求されたバーの数が端末の設定によって制限されています。

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS 4405 履歴を読み込む際に複数のエラーが生成されました。

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER 4407 受信する配列が小さすぎて、リクエストされたすべてのデータを格納できません。

Global_Variables

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND 4501 クライアント端末のグローバル変数が見つかりません。

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS 4502 同名のクライアント端末のグローバル変数が既存。

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED 4503 グローバル変数が変更されていない

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD 4504 グローバル変数値を持つファイルの読み取りが不可能

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE 4505 グローバル変数値を持つファイルの書き込みが不可能

ERR_MAIL_SEND_FAILED 4510 メール送信に失敗。

ERR_PLAY_SOUND_FAILED 4511 音の再生に失敗。

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY 4512 プログラムプロパティの不正な識別子。

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY 4513 端末プロパティの不正な識別子。

ERR_FTP_SEND_FAILED 4514 FTP でのファイル送信に失敗。

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED 4515 通知送信に失敗。

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS 4517 端末内の不正な通知の設定（IDの未指定か、許可の無設定）。

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT 4518 頻繁過ぎる通知の送信。

ERR_FTP_NOSERVER 4519 FTPサーバが指定されていません。

ERR_FTP_NOLOGIN 4520 FTPログインが指定されていません。

ERR_FTP_FILE_ERROR 4521 FTPサーバに送信するファイルがMQL5\Filesディレクトリで見つかりません。

ERR_FTP_CONNECT_FAILED 4522 FTP接続に失敗しました。

ERR_FTP_CHANGEDIR 4523 サーバでFTPパスが見つかりません。

カスタム指標バファー

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY 4601 指標バッファ配布に不充分なメモリ。

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX 4602 不正な指標バッファインデックス。

カスタム指標プロパティ

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY 4603 不正なカスタム指標プロパティ識別子。

口座

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY 4701 不正な口座プロパティ識別子。

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY 4751 不正な取引プロパティ識別子。

ERR_TRADE_DISABLED 4752 エキスパートアドバイザーでの取引が許可されていません。

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND 4753 ポジションが見つかりません。

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND 4754 注文が見つかりません。

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND 4755 約定が見つかりません。

ERR_TRADE_SEND_FAILED 4756 取引リクエスト送信に失敗。

ERR_TRADE_CALC_FAILED 4758 利益または証拠金の計算に失敗

指標

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL 4801 未知のシンボル。

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE 4802 指標作成が不可。

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY 4803 指標追加に不充分なメモリ。

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY 4804 指標の他の指標への適用は不可。

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD 4805 指標をチャートに適用するのに失敗。

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND 4806 リクエストされたデータが見つかりません。

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE 4807 不正な指標ハンドル。

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS 4808 指標作成時の不正なパラメータ数。

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING 4809 指標作成時にパラメータ型が不在。

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME 4810 配列の最初のパラメータは、カスタム指標の名称でなければなりません。

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE 4811 指標作成時の配列内の無効なパラメータ型。

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX 4812 リクエストされた指標バッファの不正なインデックス。

板情報

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD 4901 板情報の追加が不可能。

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE 4902 板情報の削除が不可能。

ERR_BOOKS_CANNOT_GET 4903 板情報データ取得が不可能。

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE 4904 板情報から新規データを取得するのにサブスクライブ中にエラーが発生。

ファイル操作

ERR_TOO_MANY_FILES 5001 64 を超えるファイルを同時に開く事は不可能。

ERR_WRONG_FILENAME 5002 無効なファイル名。

ERR_TOO_LONG_FILENAME 5003 長すぎるファイル名。

ERR_CANNOT_OPEN_FILE 5004 ファイルオープンエラー。

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR 5005 読み込みのためにキャッシュに出来るメモリが不足。

ERR_CANNOT_DELETE_FILE 5006 ファイル削除エラー。

ERR_INVALID_FILEHANDLE 5007 このハンドルを使用したファイルは閉じられた、または、初めから開けられませんでした。

ERR_WRONG_FILEHANDLE 5008 不正なファイルハンドル。

ERR_FILE_NOTTOWRITE 5009 ファイルは書き込むために開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTTOREAD 5010 ファイルは読み込むために開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTBIN 5011 ファイルはバイナリとして開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTTXT 5012 ファイルはテキストとして開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTTXTORCSV 5013 ファイルはテキストまたは CSV として開かれる必要があります。

ERR_FILE_NOTCSV 5014 ファイルは CSV として開かれる必要があります。

ERR_FILE_READERROR 5015 ファイル読み込みエラー。

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE 5016 ファイルがバイナリとしてオープンされたため、文字列のサイズ指定が必要。

ERR_INCOMPATIBLE_FILE 5017 文字列配列はテキストファイル、他の配列は バイナリファイルでなければいけません。

ERR_FILE_IS_DIRECTORY 5018 これはファイルではなくディレクトリです。

ERR_FILE_NOT_EXIST 5019 ファイルが不在。

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE 5020 ファイルの書き換えが不可。

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME 5021 不正なディレクトリ名。

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST 5022 ディレクトリ不在。

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY 5023 これはディレクトリではなくファイルです。

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY 5024 ディレクトリを削除に失敗。

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY 5025 ディレクトリのクリアに失敗（おそらく1つ以上のファイルがブロックされ、除去操作が失敗）。

ERR_FILE_WRITEERROR 5026 ファイルへのリソースの書き込みに失敗。

ERR_FILE_ENDOFFILE 5027 ファイルの終わりに達する為、CSVファイル(FileReadString、FileReadNumber、FileReadDatetime、FileReadBool)から次のデータを読み取ることができませんでした。

文字列のキャスト

ERR_NO_STRING_DATE 5030 文字列内に日付なし。

ERR_WRONG_STRING_DATE 5031 文字列で不正な日付。

ERR_WRONG_STRING_TIME 5032 文字列内の不正な時刻。

ERR_STRING_TIME_ERROR 5033 文字列から日付への変換エラー。

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY 5034 文字列に不充分なメモリ。

ERR_STRING_SMALL_LEN 5035 予想より短い文字列。

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER 5036 大きすぎて ULONG_MAX を超える数。

ERR_WRONG_FORMATSTRING 5037 無効なフォーマットストリング。

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS 5038 フォーマット指定子数がパラメータ数を超過。

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS 5039 パラメータ数がフォーマット指定子数を超過。

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER 5040 損傷した文字列型のパラメータ。

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE 5041 位置が文字列の範囲外。

ERR_STRING_ZEROADDED 5042 文字列の末尾に 0 が追加されました（無効な操作）。

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE 5043 文字列への変換時の未知なデータ型。

ERR_WRONG_STRING_OBJECT 5044 破損した文字列オブジェクト。

配列操作

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 5050 互換性のない配列の複製。文字列配列は文字列配列、数値配列は数値配列のみに複製することが出来ます。

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY 5051 受け取り側の配列は AS_SERIES として宣言されていて、サイズが不充分です。

ERR_SMALL_ARRAY 5052 配列が小さすぎ、開始位置が配列の外側にあります。

ERR_ZEROSIZE_ARRAY 5053 長さゼロの配列。

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY 5054 数値配列のみ可。

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY 5055 1 次元配列のみが可。

ERR_SERIES_ARRAY 5056 時系列は使用不可。

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY 5057 double 型の配列のみ可。

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY 5058 float 型の配列のみ可。

ERR_LONG_ARRAY_ONLY 5059 long 型の配列のみ可。

ERR_INT_ARRAY_ONLY 5060 int 型の配列のみ可。

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY 5061 short 型の配列のみ可。

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY 5062 char 型の配列のみ可。

ERR_STRING_ARRAY_ONLY 5063 文字列配列のみ

OpenCL の操作

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED 5100 OpenCL 関数がこのコンピューターでサポートされていません。

ERR_OPENCL_INTERNAL 5101 OpenCL実行中中に内部エラー発生。

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE 5102 無効なOpenCL ハンドル。

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE 5103 OpenCL コンテキスト作成に失敗。

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE 5104 OpenCL の実行キューの作成に失敗。

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE 5105 OpenCL プログラムのコンパイル中にエラー発生。

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE 5107 OpenCL カーネル作成エラー。

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER 5108 OpenCL カーネルパラメータ設定中にエラー発生。

ERR_OPENCL_EXECUTE 5109 OpenCL プログラムランタイムエラー。

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE 5110 OpenCL バッファの無効なサイズ。

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET 5111 OpenCL バッファ内の無効なオフセット。

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE 5112 OpenCL バッファの作成に失敗。

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS 5113 OpenCLオブジェクトが多すぎる

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE 5114 OpenCLデバイス選択エラー

データベース操作

ERR_DATABASE_INTERNAL 5120 内部データベースエラー

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE 5121 無効なデータベースハンドル

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS 5122 Databaseオブジェクトの最大数を超えました

ERR_DATABASE_CONNECT 5123 データベース接続エラー

ERR_DATABASE_EXECUTE 5124 要求実行エラー

ERR_DATABASE_PREPARE 5125 要求生成エラー

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA 5126 読み込むデータがありません

ERR_DATABASE_STEP 5127 次の要求エントリに移動できませんでした

ERR_DATABASE_NOT_READY 5128 要求結果を読み取るためのデータはまだ準備できていません

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS 5129 SQL要求へのパラメーターの自動置換に失敗しました

WebRequest の操作

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS 5200 無効な URL。

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED 5201 指定された URL への接続に失敗。

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT 5202 タイムアウトを超過。

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED 5203 HTTP リクエストに失敗。

ネットワーク操作(ソケット)

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE 5270 関数に無効なソケットハンドルが渡されました。

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED 5271 開いているソケットが多すぎます(最高128)。

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT 5272 遠隔ホストに接続できません。

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR 5273 ソケットからデータを送受信できません。

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED 5274 安全な接続を確立できません(TLSハンドシェイク)。

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE 5275 接続を保護する証明書に関するデータがありません。

カスタムシンボル

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL 5300 カスタムシンボルが指定されていません。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME 5301 カスタムシンボル名が無効です。シンボル名には、句読点、スペース、特殊文字以外のラテン文字を含めることができます（"."、 "_"、 "&" 、"#"は可）。<、>、 :、"、 /、\、|、?、*の使用は推奨されていません。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG 5302 カスタムシンボル名が長すぎます。シンボル名の長さは、末尾の0文字を含んで32文字を超えてはなりません。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG 5303 カスタムシンボルのパスが長すぎます。パスの長さは"Custom\\"、シンボル名、グループセパレータ、および末尾の0を含んで128文字を超えてはなりません。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST 5304 同じ名称のカスタムシンボルが既存。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR 5305 カスタムシンボルの作成、削除または変更中にエラーが発生。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED 5306 板情報で選択されたカスタムシンボルを削除しようとしています。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG 5307 カスタムシンボルプロパティが無効。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR 5308 カスタムシンボルのプロパティを設定している際のパラメータが不正。

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG 5309 カスタムシンボルのプロパティを設定する際に文字列パラメータが長すぎます。

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER 5310 配列内のティックが時間順でありません

経済カレンダー

ERR_CALENDAR_MORE_DATA 5400 配列サイズがすべての値の説明を受け取るには不十分です

ERR_CALENDAR_TIMEOUT 5401 リクエストの制限時間を超えました

ERR_CALENDAR_NO_DATA 5402 国が見つかりません

データベースの操作

ERR_DATABASE_ERROR 5601 一般的なエラー

ERR_DATABASE_LOGIC 5602 SQLite内部ロジックエラー

ERR_DATABASE_PERM 5603 アクセスが拒否されました

ERR_DATABASE_ABORT 5604 コールバックルーチンが中止を要求しました

ERR_DATABASE_BUSY 5605 データベースファイルがロックされています

ERR_DATABASE_LOCKED 5606 データベーステーブルがロックされています<分節 2781

ERR_DATABASE_NOMEM 5607 操作を完了するためのメモリが不足しています

ERR_DATABASE_READONLY 5608 読み取り専用データベースへの書き込みが試みされました

ERR_DATABASE_INTERRUPT 5609 操作がsqlite3_interrupt()によって終了されました

ERR_DATABASE_IOERR 5610 ディスクI/Oエラー

ERR_DATABASE_CORRUPT 5611 データベースディスクイメージが破損しています

ERR_DATABASE_NOTFOUND 5612 sqlite3_file_control()に不明な操作コードがあります

ERR_DATABASE_FULL 5613 データベースがいっぱいのため、挿入に失敗しました

ERR_DATABASE_CANTOPEN 5614 データベースファイルを開くことができません

ERR_DATABASE_PROTOCOL 5615 データベースロックプロトコルエラー

ERR_DATABASE_EMPTY 5616 内部使用のみ

ERR_DATABASE_SCHEMA 5617 データベーススキーマが変更されました

ERR_DATABASE_TOOBIG 5618 文字列またはBLOBがサイズ制限を超えています

ERR_DATABASE_CONSTRAINT 5619 制約違反による中止

ERR_DATABASE_MISMATCH 5620 データ型の不一致

ERR_DATABASE_MISUSE 5621 ライブラリが正しく使用されていません

ERR_DATABASE_NOLFS 5622 ホストでサポートされていないOS機能を使用しています

ERR_DATABASE_AUTH 5623 承認が拒否されました

ERR_DATABASE_FORMAT 5624 未使用

ERR_DATABASE_RANGE 5625 バインドパラメータエラー、不正なインデックス

ERR_DATABASE_NOTADB 5626 データベースファイルではないファイルが開かれました