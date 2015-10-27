Jeremy Scott - MQL5「マーケット」販売の成功者

MetaTrader 5 / トレーディングシステム
MetaTrader 5トレーディングシステム
MQL5.community におけるニックネーム Johnnypasado ことJeremy Scott 氏は MQL5 「マーケット」サービスにプロダクツを提供することで有名になりました。彼は MQL5 クラウドネットワークに無料で計算プログラムを提供していた一般のプログラマーで、サービスのリソースを利用して自身のアプリケーションを最適化していました。フォーラムと「ジョブ」サービスは彼の強みではありませんでしたが、彼は別の分野で優れていました。

MQL5 「マーケット」；売買ロボットやテクニカルインディケータを提供するオンラインストアのおかげで彼は広い人気を獲得しました。Jeremy は Freak Expert Advisor シリーズの開発で広く知られるMQL5「マーケット」開発者の中でもっとも利益をあげている一人です。3月10日現在、彼のアプリケーションは1,845回ダウンロードされ、高額であるにもかかわらず10回購入されています。Freak Expert Advisor シリーズの価格帯はバージョンにより異なりますが 875 クレジット ～ 1379 クレジットです。

結果、Jeremy は「マーケット」ですでに何千ドルも得ていますが、それで終わるわけではありません。提供されるプロダクツの評価をするつもりはありませんが、Jeremy の販売経験にはかなり興味をひかれます。将来の百万長者を詳しく知り MQL5 「マーケット」の販売者に対してなにかアドバイスを得ることにしました。


販売者のエキスパートの旅

Jeremy Scott は成功した販売者、俳優、社交ダンス講師、多国語話者ですが、それだけではありません。2012年すでにプログラミングに長けており、MetaTrader 5 向けの売買ロボット開発行きつきました。自身の知識とエネルギー飲料に後押しされ、『エイリアン サンドウィッチ』という売買ロボットを開発しました。そのいくつかはすでに「マーケット」にはありませんが、そこから得た経験により『フリーク』というもっとも有名なプロダクツを作成するに至ったのです。

「『フリーク（= 熱狂）』と名づけたのは、テスターで自分の Expert Advisor の出した結果を見たとき、喜びとしあわせで「興奮した」からなんだ。2年間で $100 が $10 万以上に変わるなんて最高のスタートだ！」と Jeremy は語りました。

際立った結果により Jeremy は MQL5 「マーケット」での名声を得ました。0.01 ロットのトレードボリュームを持つ実アカウントに取り入れることのできるFreak 無料バージョンをひっさげ、Jeremy は11月27日にプログラムを発表し始めました。「トレーダーがトレーディング戦略を評価することができる無料バージョンを発表しました。これは実アカウントでのロボットの能力を偽りなく検証できるものです。またアプリケーション購入前に販売者と問題について話し合う機会も提供するものです。顧客が求めるのは誠実さと透明性ですから。」と Jeremy は言います。

無料バージョンと共に、Jeremy はトレードボリュームに制限のない有料バージョンを同じ名前で発表しています。のちには Freak シリーズの有料版 Expert Advisors をもう 2 つ発売しています。最新版では彼によって最適に整合されたトレーディングパラメータが特徴です。結果的に、全 Freak Expert Advisors は入力パラメータ設定が異なるだけで共通したトレーディング戦略を持つこととなりました。


Jeremy からの簡単なアドバイス

まず Jeremy の Expert Advisors ではデモバージョンを検証すればどんなユーザーでも得ることのできる、やってみようと思わせる結果を含むスクリーンショットとビデオが提供されています。Jeremy によるとこれは MQL5 「マーケット」での宣伝のベストな形だと言います。

二番目に「検証結果は実トレードとは大きく異なり、潜在的利益があるとみなすべきでないことを誰もが判っています。」と Jeremy は言います。そのため、彼は実アカウントでユーザーがトレードをしてみることのできるデモバージョンと共に無料の Freak Expert Advisor も提供しているのです。それでトレーダーは有料版 Freak Expert Advisors の実マーケットでの戦略を評価し、入力パラメータをユーザーの仲介会社やシンボルで最適化するのに役立つのです。

三番目。Jeremy は購入する人の特定条件に合わせて Expert Advisor を最適化できるように考えた『Freak シリーズガイド』を作成しました。それ以外に、トレーダーと積極的にコミュニケーションと取り、トレーディング戦略を改良し、将来的改良のためのフィードバックを受け取るのです。 Expert Advisors が更新されるごとに、ベストな推奨事項が配慮され、取り入れられています。

Jeremy は顧客の関心を引くために World Wide Web を積極的に活用することも薦めています。「自分のウェブサイトを作成し、MQL5 「マーケット」ウィジェットを追加し、みなさんの顧客に無料バージョンを提供するのです。そして忘れてはならないのは、顧客と積極的に誠実にコミュニケーションを取ることです。」こういったシンプルな推奨事項が一人の開発者の役に立つことを思うと、きっとみなさんの役にも立つはずです。

MQL5 「マーケット」にみなさんのExpert Advisors を公表し、高い収益を上げるべくプロダクツの宣伝を行ってください！

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/665

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

最後のコメント | ディスカッションに移動
Jeremy Scott
Jeremy Scott | 5 5月 2013 において 22:18
keith2707:

こんにちは、ジェレミー

デモをダウンロードしたところです。（完全な初心者として）インストールして正しい設定ができるかどうか、興味深く拝見させていただきます！"プライベートメッセージ"の方法を理解する必要があります。

キース

この新しいフィルターで何か良いものが得られるかどうか、今週いっぱいテストするつもりだ！新しいバージョンは何人かの人たちとうまくいっているが、資金管理をレバレッジに敏感にするようにしたため、システムがリスキーになりすぎている。 コード的に）単純化しようとしたアルゴリズムの1つがシステムを傷つけているに違いない。 今、それに取り組んでいるところだ！書いたのを忘れてこれを読んだ人へ：もしバージョン3x45を見たら、近づかないこと！

安定性、ランダムな遅延、一貫性に関しては、Freakよりも優れていると思うシステムも作った。Freakよりもはるかに適応性が高く、論理的です。Freak4.0も適応できるように作成中ですが、収益性を損なうことなく適応させることはできません。 とにかく、私が現在取り組んでいることについてお知らせします。既存のバージョン（3x45）は、それを使っている顧客から本当に安定した結果を得られない限り、まだ使わない方がいい。

keith2707
keith2707 | 6 5月 2013 において 00:07
johnnypasado:

この新しいフィルターでいいものができるかどうか、今週いっぱいテストするつもりだ！新しいバージョンは何人かの人たちとうまくいっているが、資金管理をレバレッジに敏感にしたため、システムがリスキーになりすぎている。 コード的に）単純化しようとしたアルゴリズムの1つが、システムを傷つけているに違いない。 今、それに取り組んでいるところだ！書いたのを忘れてこれを読んだ人のために：もしバージョン3x45を見たら、近づかないこと！

安定性、ランダムな遅延、一貫性に関しては、Freakよりも優れていると思うシステムも作った。Freakよりもはるかに適応性が高く、論理的です。Freak4.0も適応できるように作成中ですが、収益性を損なうことなく適応させることはできません。 とにかく、私が現在取り組んでいることについてお知らせします。既存のバージョン（3x45）は、それを使っている顧客から本当に安定した結果が得られない限り、まだ使わない方がいい。

ジェレミー

フリークの改訂版とスイングの開発について、今後のコメントを楽しみにしています。

よろしく。

キース

Jeremy Scott
Jeremy Scott | 6 5月 2013 において 06:18
keith2707:

こんにちは、ジェレミー

フリークの改訂版とスウィングの開発について、今後のコメントを楽しみにしている。

よろしく。

キース

そうそう、言い忘れたけど、プライベートメッセージは簡単だよ。名前をクリックすると、その人のプロフィールに飛ぶから、その人の写真の右下（大きなプロフィールの写真がない人もいる）に青い字で「メッセージを送る」って書いてあるんだ。 練習のつもりで、メッセージを送る前に、まず連絡をくれるまで待ってみるよ。
Simalb
Simalb | 14 11月 2017 において 20:59

オーダーチェックと パーシステンス（永続性）については、だいぶ理解できたよ。

Johann Kern
Johann Kern | 24 1月 2019 において 12:53
こんにちは、
どうしても納得がいきません。もし彼が2年間で100米ドル、1000万米ドルをEAで稼いだのなら、なぜ彼はまだEAで稼がなければならないのでしょうか？
それは完全にナンセンスですか？
これはストーリーと矛盾しています。
