MacOSでのMetaTrader 5

MacOSでのMetaTrader 5

macOS上のMetaTrader 5取引プラットフォーム用の特別なインストーラーを提供します。これは、アプリケーションをネイティブにインストールできる本格的なウィザードです。インストーラーは必要なすべての手順を実行します。システムの識別、最新のWineバージョンのダウンロードとインストールし、設定の適用、そのあとのMetaTraderのインストールまで、すべての手順を自動で実行します。インストールが完了すると、すぐにプラットフォームを使用できます。

インストーラーは、こちらまたは取引プラットフォームのヘルプメニューからダウンロードできます。

プラットフォームメニューのダウンロードリンク


システム要件

MetaTrader 5のインストールには、最低でもmacOS Catalina (10.15.7)が必要です。プラットフォームは最新のmacOSバージョンに対応し、M1以降のすべてのAppleプロセッサをサポートしています。


準備：Wineのバージョンを確認する

すでにmacOSでMetaTraderを使用している場合は、プラットフォームの起動時に表示されるログで現在のWineバージョンを確認してください。

LP 0 15:56:29.402 Terminal MetaTrader 5 x64 build 4050 started for MetaQuotes Software Corp.
PF 0 15:56:29.403 Terminal Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H  @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

Wineのバージョンが8.0.1未満の場合は、現在のプラットフォームと、それがインストールされているWineプレフィックスをアンインストールすることを強く推奨します。アンインストール前に、テンプレート、ダウンロードしたエキスパートアドバイザー、インジケーターなど、必要なファイルをすべて保存してください。プラットフォームは、「Applications」セクションからゴミ箱へ移動することで通常どおり削除できます。WineプレフィックスはFinderを使用して削除できます。[Go]>[Go to Folder]メニューを選択し、ディレクトリ名を「~/Library/Application Support/」を入力します。

Wineプレフィックスの付いたディレクトリに移動する

このディレクトリから次のフォルダを削除します。

~/Library/Application Support/Metatrader 5
~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5


インストール

MetaTrader 5のインストールは、通常のmacOSアプリケーションと同じ手順でおこないます。ダウンロードしたファイルを実行し、指示に従ってください。インストール中に追加のWineパッケージ(Mono、Gecko)のインストールを求められた場合は、プラットフォームの動作に必要なため、必ず許可してください。

MacOSにMetaTrader 5をインストールする


インストールが完了したら、MetaTrader 5を起動できます。

Mac OS上のMetaTrader 5


MetaTrader 5データディレクトリ

MetaTrader 5は、Wine内に必要な環境を備えた仮想の論理ドライブを作成し、その環境内で動作します。インストールされたプラットフォームのデータフォルダのデフォルトパスは次のとおりです。

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader5/drive_c/Program Files/MetaTrader 5


インターフェイス言語設定

MetaTrader 5をインストールすると、WineはmacOSで現在設定されている言語（ロケール）を自動的に適用します。通常はこれで問題ありませんが、別の言語を使用したい場合は、インストール前にmacOSの言語を変更し、コンピュータを再起動してください。その後、プラットフォームをインストールします。インストール完了後、macOSの言語を元の設定に戻すこともできます。

macOS用MetaTrader 5をダウンロード


iPhone/iPad用モバイルアプリをお試しください。世界中のどこからでも市場を監視し、取引を実行し、取引口座を管理することができます。

cytrader
cytrader | 20 11月 2020 において 20:43

XMはすでにマックOS上でMT4とMT5端末を提供している。カタリナとビッグ・サーで動作する。

私は最近Big Surにアップデートしたが、どちらの端末も問題なく動作している。

magicmarco
magicmarco | 21 4月 2022 において 08:47
クロスオーバーで動作するMT5をインストールしました。プロファイルと インジケータをコピーするためのフォルダがmac上で見つかりません。クロスオーバーはどのように機能するのでしょうか？
Thiago Duarte
Thiago Duarte | 25 12月 2022 において 02:26
dmgファイルは完璧に動作しました。ありがとう！
p4rnak
p4rnak | 11 11月 2023 において 01:28

MacOS（venturaはテスト済み）に "Cross Over "アプリケーション経由でMT5をインストールするだけです。

すごいぞ。Windowsのように高速です。

幸運を祈る。

削除済み | 28 12月 2023 において 06:03
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px; font：13.0px 'Helvetica Neue'}.

POL_Wineのエラー

64ビットのプロセスmt5setup.exeの起動は、32ビットの仮想ドライブではサポートされていません。


このコードで私を助けることができる

