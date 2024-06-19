フリーランスサービスでトレーダーから受注して収入を得る方法

アルゴトレーダー向けフリーランス



MQL5フリーランスは、取引アプリケーション開発者向けの専門サービスです。トレーダーは、MQL5/MQL4、Python、C++、その他の最新のプログラミング言語で開発されたカスタムメイドの自動売買ロボット、指標、その他のユーティリティアプリが必要なときにここに来ます。

MQL5.comのフリーランスサービスは2010年6月に開始し、14年間にわたりプロの開発者に利益を生み出す機会を提供してきました。2024年6月現在、同サービスはこれまでに10万件以上のプロジェクトを完了させており、その総額は700万ドルに上ります。

過去14年間で、54,000人の開発者が取引プログラムの作成を請け負い、25,000人の顧客がその仕事に満足しています。フリーランスのプラットフォームで積極的に稼働している開発者は、月に数千ドルを稼ぐことができます。あなたも同じくらい稼ぐことができます。

潜在顧客には、MetaTraderプラットフォームを使用する数百万人のトレーダーが含まれ、彼らは端末から直接フリーランスサービスにアクセスします。













合理化されたワークフロー



このサービスはよく設計された機能を備えているため、開発者は、適切な注文を選択し、見積もり期限と費用を添えて応募するという主な作業に集中することができます。すべての作業プロセスはサービス内で実行されるため、開発者の利益は確実に保護されます。開発者はここでトレーダーから仕事を受け取り、ここで完了し、ここで支払いを受けます。この仕組みは便利で安全であり、開発者は気が散ることなく集中できます。

フリーランスのプロジェクトは段階に分けられ、それぞれシステムに記録されます。





開発者と顧客の双方が、すべてのステップを確認する必要があります。注文条件と技術仕様に合意し、契約を確定します。該当する資金は自動的に顧客の口座に予約されます。

顧客が納品されたソリューションを受け入れると、予約金が自動的に開発者の口座に振り込まれます。

すべての注文はサービスのメインページに表示され、作成日、コスト、プロジェクト名で並べ替えることができます。





適切な注文を選び、スケジュールと予算を指定し、応募します。









現在募集中の求人情報はMQL5.communityの全ユーザーに公開されますが、応募者は匿名のままです。各アプリケーションには、開発者の評価、実行された注文の統計、現在の作業量が表示されます。

下にスクロールして類似の注文のセクションをチェックすることを忘れないでください。





MQL5.comでフリーランスの注文を請け負うには、販売者ステータスを取得してください。販売者ステータスをリクエストして、MQL5のサービスを通じて収入を得ましょう。



すでに顧客との仕事の進め方を知っており、いくつかの注文をこなしている方でも、フリーランスの仕事に応募する開発者は他にもいることをお忘れなく。





収入を最大化する方法

新しい求人情報を定期的にチェックし、フリーランスセクションを毎日チェックする習慣をつけましょう。報酬の高い興味深い注文は常に多くの開発者を惹きつけるので、遅れれば大規模な注文と数百ドルを失うことになります。集中し続けてください。



タイムリーな通知を受け取るには、プロフィールでMetaQuotes IDを必ず指定してください。MetaQuotes IDをプロフィールに追加すると、重要なイベントに関する通知を受け取ることができます。

個人的なメッセージとその内容

フリーランスサービスにおける顧客との会話

コードベース、記事、マーケット、シグナルにおける出版物のステータス変更

コードベース、記事、マーケット、シグナルにおける自分出版物に対するモデレーターのコメント

仮想ホスティングレンタルに関する情報

フォーラムトピックやブログのコメント



新しいコードベースの発表や記事のお知らせ

フリーランスサービスにおける新規注文の通知

販売者登録状況の通知

多くの開発者は英語での受注に焦点を当てていますが、異なる言語での受注情報もあります。このような注文を受けるには、内蔵の翻訳機を使えば、どの言語でもコミュニケーションが可能です。







プロフィールの向上

自分自身 、主なスキル、さまざまなプロジェクトへの参加について書く

、主なスキル、さまざまなプロジェクトへの参加について書く フリーランサーとしての 利点を列挙 し、良いプロフィール写真をアップロードし、高品質のカバー画像を選択する

し、良いプロフィール写真をアップロードし、高品質のカバー画像を選択する 過去に完了したプロジェクトについて説明し、フィードで興味深い経験を共有する こうした些細なことが潜在顧客の目に留まり、プロジェクトに選ばれる可能性が高まります。







顧客にあなたの仕事について公正な評価を残してもらいます。よく実行されたプロジェクトには、必ず好意的なフィードバックが寄せられるはずです。このようなレビューは、トレーダーが多くの応募者から最も適した開発者を選択するのに役立ちます。















フリーランスでヒントを使う

フリーランスでは、専門的なヒントを使用することで、顧客との基本的なコミュニケーションの時間を節約できます。

私たちは、フリーランスの開発者たちからの提案をまとめ、イラスト付きの短いヒントを作成しました。すべての質問と回答は、検索しやすいようにカテゴリに分類されています。[How to...]ボタンをクリックするだけで、よくある質問のリストが表示され、キーワードで検索することができます。









各ヒントは、注文ページで直接見つけて使用することができます。チャットに返答を挿入するには、希望のヒントをクリックするだけです。これらのヒントを参考に、既成のソリューションを使って時間を節約しましょう。





アルゴ取引フリーランスサービスの概要



顧客への直接アクセス：MetaTraderプラットフォームを使用する何百万人ものトレーダーが、端末を通してあなたを見つけることができるため、注文の絶え間ない流れが保証されます。 便利なワークフロー：応募の提出から支払いまで、すべての作業がサービス内で行われるため、安全かつ効率的な手続きが可能となります。資金は自動的に顧客の口座に予約され、配信されたソリューションの受け入れ時にフリーランサーに転送されます。 透明性と管理：プロセスの各段階はシステムに登録され、顧客と開発者の双方が確認することで、誤解を最小限に抑えることができます。 豊富な注文検索機能：作成日、コスト、名前で注文を並べ替えることができ、適切なタスクを簡単に見つけることができます。 サポートと通知：新規注文や顧客からのメッセージの通知を受けて、有益なチャンスを逃さないようにします。内蔵の翻訳機を使用して、任意の言語で顧客と通信できます。

何百人ものプロのMQL4およびMQL5プログラマーが、毎日何十件もの注文をこなしています。最も成功しているフリーランスの開発者は、60,000ドルから220,000ドルの収入を得ています。













