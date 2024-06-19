MetaTrader 5 / トレーディングシステム
フリーランスサービスでトレーダーから受注して収入を得る方法

アルゴトレーダー向けフリーランス

MQL5フリーランスは、取引アプリケーション開発者向けの専門サービスです。トレーダーは、MQL5/MQL4、Python、C++、その他の最新のプログラミング言語で開発されたカスタムメイドの自動売買ロボット、指標、その他のユーティリティアプリが必要なときにここに来ます。

MQL5.comのフリーランスサービスは2010年6月に開始し、14年間にわたりプロの開発者に利益を生み出す機会を提供してきました。2024年6月現在、同サービスはこれまでに10万件以上のプロジェクトを完了させており、その総額は700万ドルに上ります。

過去14年間で、54,000人の開発者が取引プログラムの作成を請け負い、25,000人の顧客がその仕事に満足しています。フリーランスのプラットフォームで積極的に稼働している開発者は、月に数千ドルを稼ぐことができます。あなたも同じくらい稼ぐことができます。

潜在顧客には、MetaTraderプラットフォームを使用する数百万人のトレーダーが含まれ、彼らは端末から直接フリーランスサービスにアクセスします。

MetaTrader 5端末からのフリーランス


合理化されたワークフロー

このサービスはよく設計された機能を備えているため、開発者は、適切な注文を選択し、見積もり期限と費用を添えて応募するという主な作業に集中することができます。すべての作業プロセスはサービス内で実行されるため、開発者の利益は確実に保護されます。開発者はここでトレーダーから仕事を受け取り、ここで完了し、ここで支払いを受けます。この仕組みは便利で安全であり、開発者は気が散ることなく集中できます。

フリーランスのプロジェクトは段階に分けられ、それぞれシステムに記録されます。 

フリーランスプロジェクトの段階

開発者と顧客の双方が、すべてのステップを確認する必要があります。注文条件と技術仕様に合意し、契約を確定します。該当する資金は自動的に顧客の口座に予約されます。

顧客が納品されたソリューションを受け入れると、予約金が自動的に開発者の口座に振り込まれます

すべての注文はサービスのメインページに表示され、作成日、コスト、プロジェクト名で並べ替えることができます。 

すべての注文はサービスのメインページに表示される

適切な注文を選び、スケジュールと予算を指定し、応募します。

応募の提出


現在募集中の求人情報はMQL5.communityの全ユーザーに公開されますが、応募者は匿名のままです。各アプリケーションには、開発者の評価、実行された注文の統計、現在の作業量が表示されます。

下にスクロールして類似の注文のセクションをチェックすることを忘れないでください。

スクロールダウンして類似の注文セクションをチェックするのをお忘れなく

MQL5.comでフリーランスの注文を請け負うには、販売者ステータスを取得してください。販売者ステータスをリクエストして、MQL5のサービスを通じて収入を得ましょう。

すでに顧客との仕事の進め方を知っており、いくつかの注文をこなしている方でも、フリーランスの仕事に応募する開発者は他にもいることをお忘れなく。


収入を最大化する方法

  1. 新しい求人情報を定期的にチェックし、フリーランスセクションを毎日チェックする習慣をつけましょう。報酬の高い興味深い注文は常に多くの開発者を惹きつけるので、遅れれば大規模な注文と数百ドルを失うことになります。集中し続けてください。

  2. タイムリーな通知を受け取るには、プロフィールでMetaQuotes IDを必ず指定してください。MetaQuotes IDをプロフィールに追加すると、重要なイベントに関する通知を受け取ることができます。
    • 個人的なメッセージとその内容
    • フリーランスサービスにおける顧客との会話
    • コードベース、記事、マーケット、シグナルにおける出版物のステータス変更
    • コードベース、記事、マーケット、シグナルにおける自分出版物に対するモデレーターのコメント
    • 仮想ホスティングレンタルに関する情報
    • フォーラムトピックやブログのコメント
    • 新しいコードベースの発表や記事のお知らせ
    • フリーランスサービスにおける新規注文の通知
    • 販売者登録状況の通知

  3. 多くの開発者は英語での受注に焦点を当てていますが、異なる言語での受注情報もあります。このような注文を受けるには、内蔵の翻訳機を使えば、どの言語でもコミュニケーションが可能です。

    内蔵翻訳機

  4. プロフィールの向上
    • 自分自身、主なスキル、さまざまなプロジェクトへの参加について書く
    • フリーランサーとしての利点を列挙し、良いプロフィール写真をアップロードし、高品質のカバー画像を選択する
    • 過去に完了したプロジェクトについて説明し、フィードで興味深い経験を共有する
    こうした些細なことが潜在顧客の目に留まり、プロジェクトに選ばれる可能性が高まります。

    フリーランサーのプロフィール

  5. 顧客にあなたの仕事について公正な評価を残してもらいます。よく実行されたプロジェクトには、必ず好意的なフィードバックが寄せられるはずです。このようなレビューは、トレーダーが多くの応募者から最も適した開発者を選択するのに役立ちます。

    顧客にフィードバックを求める



フリーランスでヒントを使う

フリーランスでは、専門的なヒントを使用することで、顧客との基本的なコミュニケーションの時間を節約できます。

私たちは、フリーランスの開発者たちからの提案をまとめ、イラスト付きの短いヒントを作成しました。すべての質問と回答は、検索しやすいようにカテゴリに分類されています。[How to...]ボタンをクリックするだけで、よくある質問のリストが表示され、キーワードで検索することができます。

フリーランスの心得


各ヒントは、注文ページで直接見つけて使用することができます。チャットに返答を挿入するには、希望のヒントをクリックするだけです。これらのヒントを参考に、既成のソリューションを使って時間を節約しましょう。


アルゴ取引フリーランスサービスの概要

  1. 顧客への直接アクセス：MetaTraderプラットフォームを使用する何百万人ものトレーダーが、端末を通してあなたを見つけることができるため、注文の絶え間ない流れが保証されます。

  2. 便利なワークフロー：応募の提出から支払いまで、すべての作業がサービス内で行われるため、安全かつ効率的な手続きが可能となります。資金は自動的に顧客の口座に予約され、配信されたソリューションの受け入れ時にフリーランサーに転送されます。

  3. 透明性と管理：プロセスの各段階はシステムに登録され、顧客と開発者の双方が確認することで、誤解を最小限に抑えることができます。

  4. 豊富な注文検索機能：作成日、コスト、名前で注文を並べ替えることができ、適切なタスクを簡単に見つけることができます。

  5. サポートと通知：新規注文や顧客からのメッセージの通知を受けて、有益なチャンスを逃さないようにします。内蔵の翻訳機を使用して、任意の言語で顧客と通信できます。

何百人ものプロのMQL4およびMQL5プログラマーが、毎日何十件もの注文をこなしています。最も成功しているフリーランスの開発者は、60,000ドルから220,000ドルの収入を得ています。


新規注文を見る 



関連記事：

最後のコメント | ディスカッションに移動 (4)
Andrey F. Zelinsky
Andrey F. Zelinsky | 14 6月 2024 において 17:02
もうひとつ考慮すべきことは、 英語のアプリケーション...そして、どの言語でもコミュニケーションを可能にする、あなたのサービスでの内蔵翻訳機と


作り付けの訳者は特定である -- 仕事https://www.mql5.com/en/job/215046：


Aleh Sasonka
Aleh Sasonka | 23 12月 2025 において 05:10
Обратите внимание на ваш профиль.
  • 自分自身について、主なスキル、さまざまなプロジェクトへの関わりを書きましょう。
  • 請負 業者としての 長所を列挙 し、良いアバターをアップロードし、表紙に高画質の写真を貼る。
  • すでに完了した 注文や、 実践で得た興味深い事例を壁に記載する
これらはすべて、個人的な仕事のためにあなたを選ぶかもしれない潜在的な顧客の注意を引くでしょう。


個人的な仕事ならあなたを選べるのに、個人的な仕事でない場合はやみくもに開発者を選ぶのでしょうか？あなたは自分の作品を参照できないのですか？


Freelance "サービスを迂回した受注活動

  1. フリーランス "サービスは、その意図された目的のためにのみ使用することができます - 公開された注文内のすべての作業と計算を実行する。Freelance "サービスにおいて、副業として顧客や出演者を探すことは禁止されており、規約違反となります。
  2. 顧客と応募者は、 業務契約の締結前に、いかなる種類の連絡先を交換することは禁止されて います。違反した場合、フリーランスへの参加が禁止されます。
  3. 本サービスの枠組み外で、Freelanceに発注された 注文に対して 仕事を行い、支払いを行うことは禁止されて います。違反した場合、MQL5.comウェブサイトのすべてのサービスへのアクセスが拒否されます。
  4. 管理部門は、内部調査の結果、違反者から説明なしに「フリーランス」サービスに参加する権利を剥奪することがあります。
...ここを読む...https://www.mql5.com/ru/job/rules
Miguel Angel Vico Alba
Miguel Angel Vico Alba | 23 12月 2025 において 08:22
Aleh Sasonka #:


しかし、Freelanceでは、経験とはMQL5内にあるもののみを意味します。プロフィール、受注履歴、レビューなどです。

このルールでは、タスクが確定するまで、外部リンクやプラットフォーム外とのコミュニケーションを禁止しています。

したがって、これは矛盾ではなく、異なるものがしばしば混同されるだけです。
Yuriy Bykov
Yuriy Bykov | 23 12月 2025 において 09:08
Miguel Angel Vico Alba #:
しかし、Freelanceでは、経験とはMQL5内にあるもののみを意味する：プロフィール、注文履歴、フィードバック。

タスクが確定するまで、外部リンクやプラットフォーム外のコミュニケーションを禁止するルール。

同意できません。作業に関する同意書の締結前に、メッセージの中でMQL5のリソースへのリンクを提供することはできません：プロフィールも、Codebaseでの出版物も、ブログも、シグナルも。つまり、顧客が自分の注文に誰が正確に対応したかを理解するのに役立つものは何もありません。顧客は、パーソナライズされていない作品を作成する場合、盲目的にパフォーマーを選択する必要があります。顧客は、自分が選んだ開発者がいったい誰なのか、仕事の契約が結ばれるまで知ることができない。

これは私自身の経験から言っている。ある注文に対する返答の中で、Codebaseにある私のコードへのリンクを提供したところ、私のアカウントはブロックされました。

時系列分類問題における因果推論 時系列分類問題における因果推論
この記事では、機械学習を用いた因果推論の理論と、Pythonによるカスタムアプローチの実装について見ていきます。因果推論と因果思考は哲学と心理学にルーツを持ち、現実を理解する上で重要な役割を果たしています。
多銘柄多期間指標のDRAW_ARROW描画タイプ 多銘柄多期間指標のDRAW_ARROW描画タイプ
この記事では、多銘柄多期間矢印指標の描画について見ていきます。また、現在のチャートの銘柄/期間と一致しない銘柄/期間で計算された矢印指標のデータを示す矢印を正しく表示するためのクラスメソッドを改善します。
取引におけるトレーリングストップ 取引におけるトレーリングストップ
この記事では、取引でのトレーリングストップの使い方について説明します。トレーリングストップがどの程度有用で効果的なのか、どのように利用できるのかを評価します。トレーリングストップの効率は、価格のボラティリティと損切りレベルの選択に大きく左右されます。損切りを設定するには、さまざまなアプローチを用いることができます。
多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第1回）：複数取引戦略の連携 多通貨エキスパートアドバイザーの開発（第1回）：複数取引戦略の連携
取引戦略にはさまざまなものがあります。リスクを分散し、取引結果の安定性を高めるためには、複数の戦略を並行して適用することが有効かもしれません。ただし、それぞれのストラテジーが個別のエキスパートアドバイザー（EA）として実装されている場合、1つの取引口座でそれらの作業を管理することは非常に難しくなります。この問題を解決するのに合理的なのは、1つのEAで異なる取引戦略の運用を実装することです。