 MQL5 「シグナル」のメリット

MetaTrader 5 / トレーディング
最近MetaTrader 5 に取り入れられたトレードシグナルサービスにより、トレーダーはあらゆるシグナル提供者のトレード処理をコピーすることができます。ユーザーは任意のシグナルを選択、それを定期購入すれば、すべてのティールがアカウントにコピーされます。シグナル提供者は定期購入額を設定すると、購入者から毎月固定額を受け取ることとなります。 

About MQL5 シグナルが特別なわけ

  • シンプルな既製のソリューションです。定期購入は数クリックで行えます。トレーダーは何もしなくてもディールはすべて自動でコピーされます。シグナル提供者にとっても簡単にスタートできます。基本のものにシグナルを追加し、定期購入額を設定するのに1分もかかりません。

  • 全参加者にとって安全です。シグナル提供者間では注意深く選択が行われます。1ヶ月テストモードで動作します。テストを通過すればMQL5.comでシグナルを提供することができます。

  • 定期購入およびシグナル購入レート。定期購入者－提供者間に契約書は必要ありません。シグナル提供者はプロダクツを販売に出し、定期購入者が最適なシグナルを選ぶのです。それだけです。余計な事務手続きはありません。書類作成などの煩雑な作業はありません。手続きはすべてシステム内で厳格に行われ、書類は一切発生しないようになっています。  

  • シグナル定期購入は簡単です。一定期間の定期購入が可能がシグナルにご興味があれば、 簡単にそれを行えます。MQL5.comがサポートする複数の支払いシステムが手続きを大幅に簡素化します。WebMoney、PayPal、銀行カード－お好みの支払い手段をお選びください。

  • ノーコミッション。シグナルサービスは定期購入者の購入ボリュームに対するコミッションを請求しません。

  • 最大金融マーケットへのアクセス。シグナル提供者は全 MetaTrader 5 ユーザーにアクセス可能です。活動にトレーディングプラットフォームを利用している全トレーダーは、ターミナルで使用可能なあらゆるシグナルを選択しすばやく定期購入することができます。

シグナルを定期購入したいと思っている投資家の方は、記事«トレードシグナル定期購入方法»で手順を踏んだ詳細説明を見ることができます。

 

いますぐシグナルを定期購入する


有用なシグナルに関する記事一覧

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/577

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

この著者による他の記事

最後のコメント | ディスカッションに移動 (7)
Konstantin Chernov
Konstantin Chernov | 25 11月 2012 において 08:15

全てのデモ口座とリアル口座がシグナルタブに表示されます。設定でデモのみ、リアルのみ、または全てのシグナルを表示する機会を与えてください。

boonchuai saetang
boonchuai saetang | 5 1月 2013 において 07:17
私は多くの人々に私をフォローしてもらう
hongden nguyen
hongden nguyen | 8 1月 2013 において 12:25

なぜ、その週、その月のベスト・トレーダーにボーナス（賞）がないのか...その週、その月のベスト・トレーダーには多くのフォロワーがいる...そして、デモ口座かリアル口座か、無料か有料かを気にしない...

phi nuts
phi nuts | 8 1月 2013 において 13:38
nguyenhongden:

なぜ、その週、その月のベスト・トレーダーにボーナス（賞）がないのか...その週、その月のベスト・トレーダーには多くのフォロワーがいる...そして、デモ口座かリアル口座か、無料か有料かを気にしない...

なぜなら、MQはこの場合中立であり、あるシグナルプロバイダーと 他のシグナルプロバイダーを 比較しないからです。
Widy Prasetyo
Widy Prasetyo | 22 12月 2014 において 14:54


シグナル プロバイダーとして 投資家/フォロワーの 資金を 管理 できなければ なりません 単に 高い 利益を上げ、 翌日 すぐに資金を失うような ことがあってはなりません�
これを防ぐ 一つの方法は 、「ストップ・ロス レベルを設定 する ことである�

例えば 、「シグナル プロバイダーは SLを 使用 しないと リスクが高くなる 」とか、SLが広すぎると 「SLが 不合理に配置される」といった 警告 シグナルを レポートシステムに 追加 すべきかも しれない
