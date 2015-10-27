MQL5 「シグナル」のメリット
最近MetaTrader 5 に取り入れられたトレードシグナルサービスにより、トレーダーはあらゆるシグナル提供者のトレード処理をコピーすることができます。ユーザーは任意のシグナルを選択、それを定期購入すれば、すべてのティールがアカウントにコピーされます。シグナル提供者は定期購入額を設定すると、購入者から毎月固定額を受け取ることとなります。
- シンプルな既製のソリューションです。定期購入は数クリックで行えます。トレーダーは何もしなくてもディールはすべて自動でコピーされます。シグナル提供者にとっても簡単にスタートできます。基本のものにシグナルを追加し、定期購入額を設定するのに1分もかかりません。
- 全参加者にとって安全です。シグナル提供者間では注意深く選択が行われます。1ヶ月テストモードで動作します。テストを通過すればMQL5.comでシグナルを提供することができます。
- 定期購入およびシグナル購入レート。定期購入者－提供者間に契約書は必要ありません。シグナル提供者はプロダクツを販売に出し、定期購入者が最適なシグナルを選ぶのです。それだけです。余計な事務手続きはありません。書類作成などの煩雑な作業はありません。手続きはすべてシステム内で厳格に行われ、書類は一切発生しないようになっています。
- シグナル定期購入は簡単です。一定期間の定期購入が可能がシグナルにご興味があれば、
簡単にそれを行えます。MQL5.comがサポートする複数の支払いシステムが手続きを大幅に簡素化します。WebMoney、PayPal、銀行カード－お好みの支払い手段をお選びください。
- ノーコミッション。シグナルサービスは定期購入者の購入ボリュームに対するコミッションを請求しません。
- 最大金融マーケットへのアクセス。シグナル提供者は全 MetaTrader 5 ユーザーにアクセス可能です。活動にトレーディングプラットフォームを利用している全トレーダーは、ターミナルで使用可能なあらゆるシグナルを選択しすばやく定期購入することができます。
シグナルを定期購入したいと思っている投資家の方は、記事«トレードシグナル定期購入方法»で手順を踏んだ詳細説明を見ることができます。
