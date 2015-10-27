トレーディングシグナルを定期購入する方法

ユーザーは「シグナル」サービスであらゆるシグナルに接続でき、プロのトレーダーのトレードが自動でコピーできるのです。MetaTrader 4 および MetaTrader 5 向けの何千というシグナルがこのサービスで利用可能です。本稿を読んで、定期購買がどんなに簡単かを知ってください。そして利用可能なシグナルの中からベストなオプションを選択する方法を学んでください。







シグナルの選び方



このサービスは定期購買用のシグナルをひじょうに大量に提供します。どうやってもっとも適切なシグナルを選べばよいのでしょうか？



レーティング

ユーザーがベストなシグナルを選ぶ手助けとなるよう、多様な基準によるシグナルのレーティングをコンパイルします。リストの最初に挙がっているのがトップランクのシグナルです。逆に低ランクのシグナルはサイトの「ショウケース」やトレーディングターミナルには表示されていません。それはクオリティーの低い戦略から定期購買者を保護するためです。

ベストな条件によるシグナルの選択



シグナルのショウケース にはコピーをするのにもっとも適した条件でシグナルを選択するための特別な機能があります。ユーザーはサーバー名を指定する必要があります。そのサーバー上でユーザーのアカウントが開かれることになります。システムが、トレーディングインスツルメントの設定とベストマッチし、スリッページがもっとも低いシグナルを取り上げます。.





注意書き

シグナル選択の際には、必ずトレードレポート全体を注意して分析します。シグナルページに表示される注意書きに留意します。





ソートとフィルター



特定の基準でシグナルを選択するにはソート機能とフィルター機能を利用します。





MetaTrader とお気に入りのシグナルのショウケース



トレーダーはシグナルを選択し、それを MetaTrader 4 および MetaTrader 5 ターミナルから直接定期購買することができます。





成長、ドローダウン、定期購買者数など、状況に応じてシグナルをソートするため、列ヘッダをクリックします。

選択した基準と一致するシグナルが数個リストで見つかります。それらを「お気に入り」に追加し、あとで簡単にそのシグナルに戻って再度評価できるようにしておきます。リストの星印またはシグナルページ上でクリックすると、選択したシグナルが別の『お気に入り』タブに表示されます。







シグナルを定期購買する方法



シグナルの定期購買は簡単です。アカウントが2つ必要です。MetaTrader 4 または MetaTrader 5 のトレーディングアカウントとMQL5.community アカウントです。



有料シグナルを定期購買するには、ユーザーの MQL5.community アカウントに 十分な資金が必要です。



トレーディングターミナル設定に行き、『コミュニティ』タブで MQL5 アカウントを指定します。

これでトレーディングターミナルから直接、または MQL5.com サイトのいずれかでシグナルの定期購買ができます。

ターミナルからの定期購買

「ショウケース」でシグナルを選択します。シグナルリストまたはシグナル詳細ページで直接定期購買を選ぶことができます。『～を定期購買する』をクリックし、表示されるウィンドウで定期購買を確認します。



すべての定期購買パラメータをクリックします。不一致のあるトレーディング条件に関する注意書き（もしあれば）には特に注意が必要です。似たようなトレーディング条件のシグナルを利用することはお薦めです。

定期購買を続けるには、「シグナル」サービス利用規約 に同意し、定期購買を確認する MQL5.community パスワードを指定します。こののち、パラメータをコピーするウィンドウが開きます。

必要であれば設定を変更します。『OK』をクリックすると、トレードのコピーが開始されます。

ご自身のターミナルで「シグナル」の「ショウケース」に希望のシグナルが見つからない場合は、システムの内蔵検索機能を使用します。



サイト上で定期購買する方法



「シグナル」ページを開き、『定期購買』をクリックします。お手持ちのPCにトレードプラットフォームをインストールしていない場合は、表示されるウィンドウで『ここでダウンロードする』リンクをクリックします。MetaTrader 4 または MetaTrader 5 の公式サイトが開きます。そこでターミナルをダウンロードし、インストールすることができます。それ以外は『MetaTraderでコピーを開始する』をクリックします。トレーディングターミナルが開きます。選択されたシグナルページがターミナル内で開き、定期購買確認ウィンドウが表示されます。前述のようにターミナルからの定期購買は完了です。







定期購買はすべて『マイ サブスクリプション』セクションで管理できます。

実アカウントでは、実アカウントからのシグナルのみ定期購買可能です。





定期購買管理



「シグナル」処理に関連するものを含めすべてのアクションは「ジャーナル」ターミナルに記録されます。重要な定期購買ログ例がいくつかあります。シグナルに関するすべての記録はキーワード「シグナル」で始まります。



ターミナルはジョン・スミスのアカウントについて『マイ トレード』に対する定期購買を検出しました。定期購買の期限は2014年9月28日です。コピーは有効です。



シグナル－「ジョン・スミス」に対する「マイ トレード」の定期購読が見つかりました。期限は2014年9月28日。有効にしました。

コピーのパラメータ：デポジットの 5%を使用、最小資本限度なし、スリッページ許容は 0.5スプレッド、「ストップロス」および「テイクプロフィット」のコピーは無効。



シグナル－資金管理： デポジットの 5%を使用、資本限度：$0.00 、デビエ―ション／スリッページ： 0.5 スプレッド、「ストップロス」および「テイクプロフィット」のコピーは無効。



定期購買者およびシグナル提供者の残高、レバレッジ、詳細を基に計算されるコピーされた割合。この場合、コピーされるボリュームは元の 7% です。

シグナル－残高およびレバレッジ比率に応じて選択される変換ボリュームに対する割合、新規値 7% （古い値は 1%）

シグナル－定期購買者の残高 $4,919.27 、 レバレッジ 1:100

シグナル－シグナル提供者の残高 $638.31 、バレッジ 1:500



定期購買者およびシグナル提供者のアカウントにおけるシンボル設定（EURUSD）の不一致に関する警告。この場合、最小許容ボリューム値が0.01 と 0.1と、異なります。



シグナル－シンボル EURUSDの仕様相違： シグナル提供者の最小ボリューム 0.01、 定期購買者の最小ボリューム 0.10



トレーディングアカウントに発見された GBPUSDのポジションはユーザーが定期購買するシグナルとひもづいていません。こういったポジションは、シグナル提供者と比較されるため、アカウント全体の負荷を増やすことに注意が必要です。



シグナル－ローカルポジション [#78109460 0.10 GBPUSD を 1.66023で買い]は シグナル提供者に対応していません。



シンボル GBPNZD が見つかりません。シグナル提供者がこのシンボルでトレードしていれば、関連する処理はトレーダーのアカウントではコピーされません。



シグナル－シンボル GBPNZD が見つかりません。

ターミナルはジョン・スミスのアカウントについて『マイ トレード』に対する定期購買を検出、定期購買の期限は2014年9月28日、コピー無効ターミナルのシグナル設定でコピーを有効にします。



シグナル－シグナルの定期購買が無効、「シグナル」設定でリアルタイムな的購買を有効にします。

シグナル－「ジョン・スミス」に対する「マイ トレード」の定期購読が見つかりました。期限は2014年9月28日、無効

mql5.com サイトの「サービス」を利用ください。



mql5.com ウェブサイトとそこで利用可能なサービスはすべて MetaQuotes Ltdの所有です。

MetaQuotes Ltd は技術プロバイダーであり、金融的アドバイスはいたしません。サービスのユーザーはそのトランザクションのすべてをトレーディングアカウントを保持する仲介会社を通して処理し送信します。みなさんは 自身が行ういかなる投資判断についてもMetaQuotes Ltd が責任を負わないこと、またMetaQuotes Ltdは本サービスの利用による直接間接の責任 に対しては免責であることに合意しています。







おわりに



「シグナル」サービスはプロのトレーダーのトレードをコピーしたいと思う方全員に対して最大限の利便性と安全を提供します。スタートするのに必要なのは MetaTrader でのアカウントおよび MQL5.community アカウントだけです。もっとも成功しているトレーダーとつながり一緒に資金を獲得してください。











