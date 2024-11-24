MacOSでのMetaTrader 4

macOS上のMetaTrader 4取引プラットフォーム用の特別なインストーラーを提供します。これは、アプリケーションをネイティブにインストールできる本格的なウィザードです。インストーラーは必要なすべての手順を実行します。システムの識別、最新のWineバージョンのダウンロードとインストールし、設定の適用、そのあとのMetaTraderのインストールまで、すべての手順を自動で実行します。インストールが完了すると、すぐにプラットフォームを使用できます。

システム要件



MetaTrader 4のインストールには、最低でもmacOS Big Sur (11)が必要です。プラットフォームは最新のmacOSバージョンに対応し、M1以降のすべてのAppleプロセッサをサポートしています。





準備：Wineのバージョンを確認する



すでにmacOSでMetaTraderを使用している場合は、プラットフォームの起動時に表示されるログで現在のWineバージョンを確認してください。

2025.01.31 12:40:45.967 Windows 10 build 18362 on Wine 8.0.1 Darwin 23.0.0, 12 x Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz, AVX2, 11 / 15 Gb memory, 65 / 233 Gb disk, admin, GMT+2

2025.01.31 12:40:45.967 MetaTrader 4 build 1431 started (MetaQuotes Software Corp.)



Wineのバージョンが8.0.1未満の場合は、現在のプラットフォームと、それがインストールされているWineプレフィックスをアンインストールすることを強く推奨します。アンインストール前に、テンプレート、ダウンロードしたエキスパートアドバイザー、インジケーターなど、必要なファイルをすべて保存してください。プラットフォームは、「Applications」セクションからゴミ箱へ移動することで通常どおり削除できます。WineプレフィックスはFinderを使用して削除できます。[Go]>[Go to Folder]メニューを選択し、ディレクトリ名を「~/Library/Application Support/」を入力します。





~/Library/Application Support/Metatrader 4

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4



このディレクトリから次のフォルダを削除します。





インストール



MetaTrader 4のインストールは、通常のmacOSアプリケーションと同じ手順でおこないます。ダウンロードしたファイルを実行し、指示に従ってください。インストール中に追加のWineパッケージ(Mono、Gecko)のインストールを求められた場合は、プラットフォームの動作に必要なため、必ず許可してください。





インストールが完了したら、MetaTrader 4を起動できます。









MetaTrader 4データディレクトリ



MetaTrader 4は、Wine内に必要な環境を備えた仮想の論理ドライブを作成し、その環境内で動作します。インストールされたプラットフォームのデータフォルダのデフォルトパスは次のとおりです。

~/Library/Application Support/net.metaquotes.wine.metatrader4/drive_c/Program Files/MetaTrader 4





インターフェイス言語設定

MetaTrader 4をインストールすると、WineはmacOSで現在設定されている言語（ロケール）を自動的に適用します。通常はこれで問題ありませんが、別の言語を使用したい場合は、インストール前にmacOSの言語を変更し、コンピュータを再起動してください。その後、プラットフォームをインストールします。インストール完了後、macOSの言語を元の設定に戻すこともできます。





