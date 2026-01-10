HyperGal Alpha mt5
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Versione: 1.8
HyperGal Alpha è un sistema di trading automatico professionale progettato per gestire strategie Hyper Martingale in modo tecnico e controllato.
Utilizza filtri di trend basati su medie mobili per ridurre operazioni casuali.
Applica una griglia strutturata e graduale all’interno del trend.
La moltiplicazione dei lotti è limitata da un numero massimo di livelli.
Il profitto viene chiuso a livello di basket.
Tutte le decisioni vengono eseguite alla chiusura della candela.
Sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5.