The ORB Guardian: EA di Rottura del Range di Apertura Élite e Multi-Asset

Sblocca il Potere della Volatilità di Mercato con l'Automazione di Precisione

The ORB Guardian è un Expert Advisor (EA) premium e ad alte prestazioni progettato per sfruttare sistematicamente la volatilità istituzionale generata durante i principali range di apertura del mercato. Agendo come un "Guardiano" dinamico del tuo capitale, questo EA combina l'aggressiva cattura dei breakout con una gestione del rischio rigorosa e conforme ai requisiti delle società di prop trading (prop-firm-compliant).

Caratteristiche Principali e Strategia:

Logica ORB Avanzata: Utilizza una raffinata strategia di Rottura del Range di Apertura (Opening Range Breakout) per identificare ed eseguire scambi ad alta probabilità con precisione all'inizio delle sessioni di trading chiave (es. aperture di Londra e New York).

Conformità "Prop Firm Ready": Costruito da zero per rispettare tutte le tipiche regole delle società di trading proprietario. Le caratteristiche includono: Rischio Fisso per Scambio: Non rischia mai più di una percentuale definita del capitale. Scudo Drawdown Integrato: Logica personalizzata per interrompere automaticamente il trading quando ci si avvicina ai limiti di drawdown giornalieri o massimi, garantendo la conformità alle regole. Stop-Loss e Take-Profit Chiari: Ogni scambio è protetto da livelli obbligatori e intelligenti di stop-loss e take-profit.

Esecuzione Adattiva: Utilizza filtri di ingresso ottimizzati e dimensionamento dinamico della posizione adattati alla volatilità di asset specifici, garantendo prestazioni stabili in diverse condizioni di mercato.

Prestazioni Multi-Asset Verificate:

La robustezza di The ORB Guardian è stata ampiamente verificata su diversi asset ad alta liquidità. Un backtesting completo (che copre diversi anni di dati tick) e un rigoroso live forward testing hanno dimostrato prestazioni e stabilità eccezionali sui seguenti strumenti:

XAUUSD (Oro): Dimostrando la sua capacità di gestire movimenti di materie prime ad alta volatilità.

US30 (Indice Dow Jones): Eccellendo nell'intensa azione di apertura del mercato degli indici azionari statunitensi.

USDJPY (Coppia Yen): Fornendo risultati coerenti in ambienti valutari.

I risultati confermano che l'approccio disciplinato del Guardian ha prodotto forti fattori di profitto e drawdown gestibili su tutti gli strumenti testati, con successo continuo convalidato in tempo reale su conti di trading live.

Requisiti Tecnici:

Piattaforma: MetaTrader 4 / MetaTrader 5 (Specificare uno o entrambi).

Timeframe: M5 o M15 raccomandato (Regolare in base alla propria ottimizzazione).

Capitale Minimo: [Specificare un capitale iniziale minimo raccomandato]

Latenza: Uso raccomandato su un VPS a bassa latenza per un'esecuzione ottimale.

Negozia l'apertura del mercato con fiducia. Negozia con The ORB Guardian.