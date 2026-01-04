Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine

Questa strategia si basa su un concetto di trading intelligente ed equilibrato, progettato per adattarsi a diverse condizioni di mercato.

Mira a cogliere opportunità sia in mercati laterali che in trend, con un’esecuzione disciplinata.

Il sistema opera con una gestione strutturata degli ordini e cicli di trading completamente controllati.

L’esposizione al rischio è mantenuta sotto stretto controllo grazie a limiti predefiniti e regole di gestione dei profitti.

È adatta ai trader che cercano un approccio di trading sistematico e coerente.