Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine

Questa strategia si basa su un concetto di trading intelligente ed equilibrato, progettato per adattarsi a diverse condizioni di mercato.
Mira a cogliere opportunità sia in mercati laterali che in trend, con un’esecuzione disciplinata.
Il sistema opera con una gestione strutturata degli ordini e cicli di trading completamente controllati.
L’esposizione al rischio è mantenuta sotto stretto controllo grazie a limiti predefiniti e regole di gestione dei profitti.
È adatta ai trader che cercano un approccio di trading sistematico e coerente.


Altri dall’autore
Dual Balance EA
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
WP Dual-Balance FX Strategy è una strategia di trading multi-pair progettata professionalmente per il mercato Forex. Opera su coppie di valute principali e secondarie ad alta liquidità con relazioni stabili nel lungo periodo, come EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD e combinazioni simili. La strategia gestisce posizioni sincronizzate come un ciclo controllato, concentrandosi sul ripristino dell’equilibrio, rendendola adatta al trading sistematico di lungo termine.
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione