Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Questa strategia si basa su un concetto di trading intelligente ed equilibrato, progettato per adattarsi a diverse condizioni di mercato.
Mira a cogliere opportunità sia in mercati laterali che in trend, con un’esecuzione disciplinata.
Il sistema opera con una gestione strutturata degli ordini e cicli di trading completamente controllati.
L’esposizione al rischio è mantenuta sotto stretto controllo grazie a limiti predefiniti e regole di gestione dei profitti.
È adatta ai trader che cercano un approccio di trading sistematico e coerente.