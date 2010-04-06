Smart Hybrid Grid Trading System MT5
- Experts
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Versione: 1.6
- Attivazioni: 5
Smart Hybrid Grid Trading System MT5 è un sistema di trading automatico professionale basato su un concetto intelligente ed equilibrato, progettato per adattarsi a diverse condizioni di mercato.
La strategia analizza il comportamento del prezzo e costruisce le operazioni in modo strutturato, permettendo di operare sia in mercati laterali che in trend.
Il sistema utilizza cicli di trading ben definiti e una gestione ordinata degli ordini, garantendo un controllo completo del processo.
Supporta ordini Limit e Stop, offrendo flessibilità operativa.
Il rischio viene mantenuto sotto controllo attraverso regole predefinite di gestione del capitale e dei profitti.