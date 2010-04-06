Smart Hybrid Grid Trading System MT5

Smart Hybrid Grid Trading System MT5 è un sistema di trading automatico professionale basato su un concetto intelligente ed equilibrato, progettato per adattarsi a diverse condizioni di mercato.

La strategia analizza il comportamento del prezzo e costruisce le operazioni in modo strutturato, permettendo di operare sia in mercati laterali che in trend.

Il sistema utilizza cicli di trading ben definiti e una gestione ordinata degli ordini, garantendo un controllo completo del processo.

Supporta ordini Limit e Stop, offrendo flessibilità operativa.

Il rischio viene mantenuto sotto controllo attraverso regole predefinite di gestione del capitale e dei profitti.


