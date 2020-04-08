Rsi Thunder MT4

RSI Thunder è un indicatore di trading avanzato progettato per fornire segnali chiari e affidabili. I segnali vengono generati solo alla chiusura della candela, evitando repaint. Combina RSI, EMA, ADX e ATR con un filtro di tendenza SMA40. Analizza le ultime cinque candele e conferma le operazioni solo quando il mercato mostra una struttura chiara. Le frecce di ingresso e il Take Profit automatico rendono l’indicatore facile da usare.


Prodotti consigliati
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicatori
L'indicatore Forex Wave wold MT4 è progettato per cercare le onde di Woolf e visualizzarle nella finestra corrente del terminale di trading. Un ottimo indicatore per i trader che utilizzano le onde di Wolfe nel trading. La sua applicazione nelle strategie di trading aumenterà notevolmente la loro efficienza e redditività. INFORMAZIONI SULL'INDICATORE A differenza di altri indicatori onda Wold, indicatore Forex onda wold MT4 ha una serie di caratteristiche che aumentano notevolmente la sua effi
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicatori
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicatori
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
PipFinite Energy Beam
Karlo Wilson Vendiola
3.94 (17)
Indicatori
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicatori
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicatori
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points can be seen
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicatori
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicatori
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Trend Oscillator - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente! - Viene utilizzato un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per calcolo". - L'oscillatore più fluido mai sviluppato. - Colore verde per i trend al rialzo, colore rosso per i trend al ribasso. - Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95. - Ci sono molte opportunità per aggiornare anche le strategie standard con questo i
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicatori
Un indicatore tecnico che calcola le sue letture sui volumi di scambio. Sotto forma di istogramma, mostra l'accumulo della forza del movimento dello strumento di trading. Dispone di sistemi di calcolo indipendenti per le direzioni rialziste e ribassiste. Funziona su qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo. Può integrare qualsiasi sistema di trading. L'indicatore non ridisegna i suoi valori, i segnali appaiono sulla candela corrente. È facile da usare e non carica il grafico, non ric
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicatori
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
PipFinite Razor Scalper
Karlo Wilson Vendiola
4.4 (47)
Indicatori
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Razor Scalper with Trend Laser Strategy: Scalp in the direction of the trend Watch Video: (Click Here) Features Scalping indicator using a confirme
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicatori
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
PipFinite Exit EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.83 (115)
Indicatori
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
PipFinite Range Point
Karlo Wilson Vendiola
5 (6)
Indicatori
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Attention This trading tool is specifically designed to help grid, martingale, averaging, recovery and hedging strategies. If you are not familiar with th
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indicatori
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicatori
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicatori
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using   Gold Indicator   a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends eli
SmartSignal Sniper
Ahmed Ismail Muhammad Ismail Al Talhat
Indicatori
SmartSignal Sniper: Il Tuo Compagno di Trading Definitivo Scopri il potere del trading preciso con SmartSignal Sniper. Progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi, questo strumento avanzato consente ai trader di tutti i livelli di navigare nei mercati finanziari con fiducia e chiarezza. Principali Caratteristiche: Precisione Millimetrica: SmartSignal Sniper utilizza algoritmi avanzati per fornire segnali di acquisto e vendita precisi, aiutando i trader a individuare opportunità
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicatori
Apollo SR Master è un indicatore di Supporto/Resistenza con caratteristiche speciali che rendono il trading con le zone di Supporto/Resistenza più semplice e affidabile. L'indicatore calcola le zone di Supporto/Resistenza in tempo reale senza alcun ritardo, rilevando i massimi e i minimi dei prezzi locali. Quindi, per confermare la nuova area SR formata, l'indicatore mostra un segnale speciale che segnala che la zona SR può essere presa in considerazione e utilizzata come un vero e proprio segna
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
PipFinite Swing Control
Karlo Wilson Vendiola
4 (4)
Indicatori
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Swing Control with Energy Beam Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Features Detects overall bias and waits for overb
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Indicatori
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Trend Bilio
Ivan Simonika
Indicatori
Trend Bilio - an arrow indicator without redrawing shows potential market entry points in the form of arrows of the corresponding color: upward red arrows suggest opening a buy, green down arrows - selling. The entrance is supposed to be at the next bar after the pointer. The arrow indicator Trend Bilio visually "unloads" the price chart and saves time for analysis: no signal - no deal, if an opposite signal appears, then the current deal should be closed. It is Trend Bilio that is considered
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicatori
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicatori
Questo indicatore è una super combinazione dei nostri 2 prodotti Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funziona per tutti i time frame e mostra graficamente l'impulso di forza o debolezza per le 8 valute principali più un simbolo! Questo indicatore è specializzato nel mostrare l'accelerazione della forza delle valute per qualsiasi simbolo come oro, coppie esotiche, materie prime, indici o futures. Primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto all
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicatori
Indicatore Miraculous – Strumento Forex e Binario 100% Non-Repaint Basato sul Quadrato di Nove di Gann Questo video presenta l' Indicatore Miraculous , uno strumento di trading altamente accurato e potente, sviluppato specificamente per i trader di Forex e Opzioni Binarie . Ciò che rende unico questo indicatore è la sua base sul leggendario Quadrato di Nove di Gann e sulla Legge della Vibrazione di Gann , rendendolo uno degli strumenti di previsione più precisi disponibili nel trading moderno. L
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
Indicatori
ZeusArrow Smart Liquidity Finder  Smart Liquidity Finder is Ai controlled indicator based on the Idea of Your SL is My Entry. It scan and draws the major Liquidity areas on chart partitioning them with Premium and Discount Zone and allows you find the best possible trading setups and help you decide the perfect entry price to avoid getting your Stop Loss hunted . Now no more confusion about when to enter and where to enter. Benefit from this one of it's kind trading tool powered by Ai an trade
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicatori
Presentiamo l'Indicatore F-16 Plane, uno strumento all'avanguardia per MT4 progettato per rivoluzionare la tua esperienza di trading. Ispirato alla velocità e alla precisione imbattibili dell'aereo da combattimento F-16, questo indicatore combina algoritmi avanzati e tecnologia all'avanguardia per offrire prestazioni senza precedenti sui mercati finanziari. Con l'Indicatore F-16 Plane, volerai al di sopra della concorrenza poiché fornisce analisi in tempo reale e genera segnali di trading estrem
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicatori
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (2)
Indicatori
SHOGUN Trade - The Shocking Truth of 16 Years Unoptimized. Strategic Market Structure & The Art of Maximizing Gains. The Truth of "16 Years" That Even Stunned the Developer First, please take a look at the attached image (backtest results). This is the verification result for USDJPY H1 for a full 16 years, from January 1, 2010, to January 1, 2026. To be clear: This is NOT an EA (Expert Advisor) for sale. It is a manual trading indicator system. However, I dare to present this graph to you and
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. È composto da tre linee: Linea di esaurimento del volume rialzista Linea di esaurimento del volume ribassista Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista. Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicatori
Indicatore in anticipo   determina i livelli e le zone di inversione del mercato , consente di attendere che il prezzo ritorni al livello ed entrare all'inizio di un nuovo trend, e non alla sua fine. Lui mostra   livelli di inversione   dove il mercato conferma un cambio di direzione e forma un ulteriore movimento. L'indicatore funziona senza ridisegnare, è ottimizzato per qualsiasi strumento e rivela il suo massimo potenziale quando abbinato al   LINEE DI TENDENZA PRO   indicatore. Scanner st
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicatori
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicatori
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.6 (173)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicatori
The Only 100% Universal Tool! Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicators are based on a man-made formula. They often lag, fail over time, or need constant re-o
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Cluster order flow footprint with volume profile
Abdul Jalil
Indicatori
PROFESSIONAL FOOTPRINT CHART INDICATOR A Footprint Chart is an advanced order flow visualization tool that displays the volume traded at each price level within a candlestick. Unlike traditional candlestick charts that only show open, high, low, and close prices, footprint charts reveal the  battle between buyers and sellers  at every price level. KEY CONCEPT:   Footprint charts show WHERE volume occurred, not just HOW MUCH volume occurred. This is critical for understanding institutional activ
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,   Quantum Breakout PRO   è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di profitt
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26%!! Questo indicatore è una super combinazione di entrambi i nostri indicatori principali ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  ). Mostra i valori di forza della valuta per unità di TICK e segnali di allerta per 28 coppie Forex. È possibile utilizzare 11 diverse unità di Tick. Si tratta di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 e 30 secondi. La barra dell'unità di tick nella finestra secondaria verrà mostrata e spostata a sinistra quand
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicatori
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicatori
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (61)
Indicatori
Current event:  https://c.mql5.com/1/326/A2SR2025_NoMusic.gif R. Cos'è l'A2SR ?   * È un indicatore tecnico leader (nessuna riverniciatura, nessun ritardo). -- Guida : -- su https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- e https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR ha una tecnica speciale per determinare i livelli di supporto (domanda) e resistenza (offerta). A differenza del modo ordinario che abbiamo visto in rete, A2SR ha un concetto originale nel determinare i li
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Altri dall’autore
Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
Questa strategia si basa su un concetto di trading intelligente ed equilibrato, progettato per adattarsi a diverse condizioni di mercato. Mira a cogliere opportunità sia in mercati laterali che in trend, con un’esecuzione disciplinata. Il sistema opera con una gestione strutturata degli ordini e cicli di trading completamente controllati. L’esposizione al rischio è mantenuta sotto stretto controllo grazie a limiti predefiniti e regole di gestione dei profitti. È adatta ai trader che cercano un
HyperGal Alpha
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
HyperGal Alpha è un sistema di trading automatico professionale progettato per gestire strategie Hyper Martingale in modo controllato e tecnico. Il sistema utilizza un filtro di trend basato sulle medie mobili per ridurre il trading casuale ed entrare solo nella direzione del trend predominante. Applica un meccanismo di grid strutturato e graduale mirato a sfruttare i ritracciamenti naturali del prezzo all’interno del trend. La moltiplicazione dei lotti è limitata da un numero massimo di livelli
CycleMind Pro
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
CycleMind Pro ( Koji_Pegasus_v1.195) è un Expert Advisor professionale basato su cicli di trading intelligenti. Opera solo dopo segnali RSI confermati alla chiusura della candela. Le posizioni vengono costruite gradualmente all’interno del ciclo. Quando il mercato cambia, utilizza hedging intelligente per bilanciare il rischio. L’hedging è una scelta strategica, non una reazione d’emergenza. Regole di distanza rigorose evitano sovrapposizioni di ordini. Nessuno stop loss tradizionale, ma contro
HyperGal Alpha mt5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
HyperGal Alpha è un sistema di trading automatico professionale progettato per gestire strategie Hyper Martingale in modo tecnico e controllato. Utilizza filtri di trend basati su medie mobili per ridurre operazioni casuali. Applica una griglia strutturata e graduale all’interno del trend. La moltiplicazione dei lotti è limitata da un numero massimo di livelli. Il profitto viene chiuso a livello di basket. Tutte le decisioni vengono eseguite alla chiusura della candela. Sviluppato per la piatta
CycleMind Pro MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
CycleMind Pro (Koji v1.195) è un Expert Advisor MQL5 professionale progettato attorno a cicli di trading strutturati e a una logica di mercato disciplinata. Apre operazioni solo dopo segnali RSI confermati su candele chiuse, garantendo ingressi di alta qualità basati su regole. All’interno di ogni ciclo, le posizioni vengono costruite progressivamente tramite livelli calcolati con precisione. Quando la dinamica di mercato cambia, il sistema utilizza esplicitamente l’ hedging (conti in modalità
Smart Hybrid Grid Trading System MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Experts
Smart Hybrid Grid Trading System MT5 è un sistema di trading automatico professionale basato su un concetto intelligente ed equilibrato, progettato per adattarsi a diverse condizioni di mercato. La strategia analizza il comportamento del prezzo e costruisce le operazioni in modo strutturato, permettendo di operare sia in mercati laterali che in trend. Il sistema utilizza cicli di trading ben definiti e una gestione ordinata degli ordini, garantendo un controllo completo del processo. Supporta o
RSI Thunder MT5
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Indicatori
RSI Thunder è un indicatore di trading avanzato progettato per fornire segnali chiari e affidabili. I segnali vengono generati solo alla chiusura della candela, evitando repaint. Combina RSI, EMA, ADX e ATR con un filtro di tendenza SMA40. Analizza le ultime cinque candele e conferma le operazioni solo quando il mercato mostra una struttura chiara. Le frecce di ingresso e il Take Profit automatico rendono l’indicatore facile da usare.
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione