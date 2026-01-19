EA Agulhada do Didi
- Experts
- Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
- Versione: 1.0
Questo Expert Advisor è stato sviluppato per automatizzare le operazioni di trading su MetaTrader 5 utilizzando la logica dell’indicatore Didi Index come base per l’identificazione dei punti di ingresso.
L’EA esegue tutte le operazioni direttamente sul grafico in modo automatico, seguendo le regole e i parametri definiti dall’utente.
Il concetto del robot è applicare una logica di ingresso e gestione oggettiva, consentendo al trader di monitorare chiaramente l’esecuzione delle operazioni, senza l’uso di integrazioni esterne o librerie aggiuntive.
Funzionalità Principali
Trading Automatico
Le operazioni vengono eseguite automaticamente in base alla logica dell’indicatore Didi Index.
Orari di Trading Configurabili
Consente di definire specifiche fasce orarie in cui l’EA è autorizzato a operare. Al di fuori di tali orari, non vengono aperte nuove operazioni.
Trailing Stop
Lo stop segue il movimento del prezzo in modo automatico secondo i parametri configurati.
Breakeven Automatico
Possibilità di spostare automaticamente lo stop al prezzo di ingresso quando le condizioni impostate vengono soddisfatte.
Pannello Informativo sul Grafico
Mostra informazioni operative dell’Expert Advisor, facilitando il monitoraggio delle operazioni e dello stato del robot in tempo reale.
Compatibilità
MetaTrader 5
Conto demo o reale
Funziona su tutti gli strumenti compatibili con la piattaforma
Nota Importante
Questo prodotto è fornito esclusivamente in formato compilato, non utilizza chiamate DLL, non raccoglie dati degli utenti e non si integra con servizi di terze parti, in conformità con gli standard del Mercato MQL5.