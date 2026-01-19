RSI Thunder MT5

RSI Thunder è un indicatore di trading avanzato progettato per fornire segnali chiari e affidabili. I segnali vengono generati solo alla chiusura della candela, evitando repaint. Combina RSI, EMA, ADX e ATR con un filtro di tendenza SMA40. Analizza le ultime cinque candele e conferma le operazioni solo quando il mercato mostra una struttura chiara. Le frecce di ingresso e il Take Profit automatico rendono l’indicatore facile da usare.