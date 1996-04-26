Trend Entry Histogram mt

MT4용 Crypto_Forex 지표 "추세 진입 히스토그램", 리페인트 없음.





- 추세 진입 히스토그램 지표는 Entry_bar가 나타나면 추세 방향 진입 신호를 찾는 데 사용할 수 있습니다.

- 이 지표는 가격과 거래량을 모두 고려하여 계산하는 고유한 특징을 가지고 있습니다.

- 추세 진입 히스토그램은 두 가지 색상으로 제공됩니다. 빨간색은 약세 추세, 파란색은 강세 추세입니다.

- 안정적인 추세(동일한 색상의 히스토그램 막대가 최소 10개 연속 표시)가 나타나면 Entry_bar가 표시될 때까지 기다리세요.

- 진입 신호는 히스토그램에서 반대 색상의 열 하나와 초기 추세 색상의 다음 열입니다(그림 참조).

- 숏 목표가를 사용하세요. 현재 추세에 따라 차트에서 가장 가까운 고가/저가를 사용하세요.

- 지표에는 모바일 및 PC 알림 기능이 내장되어 있습니다.





사용 방법:

- 매수 신호: 안정적인 강세 추세(파란색 히스토그램 막대) + 히스토그램의 빨간색 막대 1개 + 파란색 막대 1개(여기서 매수 포지션을 시작).

- 매도 신호: 지속적인 약세 추세(빨간색 히스토그램 막대) + 히스토그램에 파란색 막대 1개 + 빨간색 막대 1개(공매도 포지션)





본 상품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.