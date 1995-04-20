Crypto_Forex MT4用インジケーター「トレンドエントリーヒストグラム」、リペイント機能なし。





- トレンドエントリーヒストグラムインジケーターは、Entry_barが表示された後、トレンド方向へのエントリーシグナルを探すのに使用できます。

- このインジケーターのユニークな特徴は、価格と出来高の両方を計算に用いることです。

- トレンドエントリーヒストグラムは2色で表示されます。弱気トレンドの場合は赤、強気トレンドの場合は青です。

- 安定したトレンドを確認したら（同じ色のヒストグラムバーが最低10本連続して表示される）、Entry_barを待ちます。

- エントリーシグナルは、ヒストグラム上で反対色の列と、最初のトレンド色の列です（図を参照）。

- ショートターゲットを使用 - 現在のトレンドに応じて、チャート上の最も近い高値/安値。

- インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。





インジケーターの使い方：

- 買いシグナルの場合：継続的な強気トレンド（青いヒストグラムバー）+ ヒストグラム上の赤いバー1本 + 青いバー1本（ここでロングトレードを開始）。

- 売りシグナルの場合：継続的な弱気トレンド（赤いヒストグラムバー）+ ヒストグラム上の青いバー1本 + 赤いバー1本（ここでショートトレードを開始）。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。