Moving Average Crossover with RSI

Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema di Trend Pulito, Affidabile e Che Funziona Davvero
Cerchi un EA semplice, disciplinato ed efficace, senza complessità inutili?
Questo EA offre ingressi di trend chiari, conferme solide e gestione del rischio intelligente.

MA Crossover + RSI EA combina una strategia trend-following con conferma del momentum.

🚀 Perché i trader lo scelgono

1️⃣ Ingressi di Trend Puliti e Affidabili
Rilevamento tramite MA veloci/lente personalizzabili.

2️⃣ Conferma RSI = Maggiore Precisione
Buy solo con RSI > 50
Sell solo con RSI < 50

3️⃣ Risk Management Adattivo
SL/TP basati su ATR
Uscita per crossover inverso

4️⃣ Massima Flessibilità
MA
RSI
ATR
Slippage
Filtri
Lotti fissi o rischio %

📌 Come funziona

✔️ Buy
MA veloce sopra la lenta
RSI > 50

✔️ Sell
MA veloce sotto
RSI < 50

🎯 Pensato per chi vuole:
Disciplina
Segnali chiari
Automazione
Rischio flessibile

⚙️ Parametri
Lotti
MA
RSI
ATR
Multiplicatori
Slippage
Magic Number
Rischio %

💡 Note finali
Niente fronzoli:
Solo segnali chiari e rischio intelligente.

    Anchored VWAP with STD Deviation Bands
    Rowan Stephan Buys
    Indicatori
    VWAP Ancorato (AVWAP) con Bande di Deviazione Standard – MT5 Porta il tuo trading al livello successivo con VWAP ancorati precisi, arricchiti da bande dinamiche di deviazione standard. Progettato per trader che richiedono velocità, chiarezza e informazioni operative sul mercato. Caratteristiche principali: Molteplici ancore: Aggiungi VWAP illimitati con date e orari di inizio personalizzati. Bande Std Dev avanzate: Fino a 3 bande per VWAP con moltiplicatori completamente regolabili per un’analis
    FREE
    Hull Moving Average or HMA for MT5
    Rowan Stephan Buys
    Indicatori
    Hull Moving Average (HMA) per MT5 – Indicatore di trend veloce, fluido e senza ritardo Hull Moving Average (HMA) è un indicatore di trend ad alte prestazioni per MT5 che offre segnali estremamente fluidi e quasi senza lag. A differenza di SMA, EMA o WMA, l’HMA reagisce immediatamente alla direzione del mercato filtrando il rumore — perfetto per scalper e trader intraday. Basato su un algoritmo efficiente di media mobile ponderata, utilizza la vera formula di Alan Hull e produce una linea di tre
    FREE
    Anchored VWAP for MT5
    Rowan Stephan Buys
    Indicatori
    Anchored VWAP (AVWAP) per MT5 Aggiungi facilmente più linee Anchored VWAP su un singolo grafico con ancore di data e ora precise. Progettato per i trader che vogliono un’analisi veloce, chiara e flessibile dei livelli chiave di prezzo. Caratteristiche principali: Ancorare più VWAP per grafico Impostare data e ora di inizio personalizzate per ogni linea Interfaccia intuitiva e facile da usare Ideale per il trading intraday e swing Analizza le tendenze, identifica supporti/resistenze dinamici e pr
    FREE
    AVWAP Sniper
    Rowan Stephan Buys
    Experts
    AVWAP Sniper – Descrizione EA AVWAP Sniper mira strategicamente ai livelli Anchored VWAP combinati con direzione della MA e filtro MFI per identificare setup ad alta probabilità. Ogni segnale apre una sola operazione, consentendo di gestire il rischio e sfruttare opportunità chiare del mercato. Indicatore personalizzato: Completamente integrato, scaricabile gratuitamente: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Gestione del rischio: Max Risk Percentage limita le perdite, SL/TP
    AVWAP Machine Gun
    Rowan Stephan Buys
    Experts
    AVWAP Machine Gun – Descrizione EA AVWAP Machine Gun combina analisi Anchored VWAP, filtri di trend su medie mobili, conferma MFI e gestione della volatilità basata su ATR per creare un motore di trading multi-entrata ad alta probabilità. Può aprire più trade per barra quando il momentum coincide con segnali istituzionali. Motore Anchored VWAP: Indicatore personalizzato per bias direzionale e zone dinamiche di supporto/resistenza Scarica indicatore gratuito: https://www.mql5.com/en/market/produc
    AVWAP Bands Scalper
    Rowan Stephan Buys
    Experts
    AVWAP Bands Scalper AVWAP Bands Scalper è un Expert Advisor completamente automatico per scalpers e trader intraday. Utilizza l’Anchored VWAP e bande di deviazione standard personalizzate per identificare opportunità ad alta probabilità. Caratteristiche principali: Indicatore integrato: Integra completamente AVWAP + StdDev Bands per entrate, SL e TP. Scarica l’indicatore per il monitoraggio sui grafici: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site Multi-scenario: Tre scenari long
    Moving Average Surfer
    Rowan Stephan Buys
    Experts
    Moving Average Surfer – Cattura del Trend con Precisione per MT5 Surfa le onde del mercato con Moving Average Surfer, progettato per offrire precisione e gestione del rischio completamente automatizzata. Caratteristiche principali: Doppia analisi delle medie mobili Filtro RSI integrato Gestione dinamica del rischio Direzioni operative flessibili Stop/target basati su ATR Funziona su qualsiasi timeframe Magic Number univoco Costruito per chi vuole una soluzione disciplinata, automatica e altament
    HMA Crossover
    Rowan Stephan Buys
    Experts
    HMA Crossover EA HMA Crossover EA è un expert advisor per MetaTrader 5 progettato per seguire il trend utilizzando l’indicatore Hull Moving Average (HMA). Caratteristiche principali: Rilevamento dinamico dei crossover HMA Stop Loss e Take Profit basati su ATR Gestione intelligente del lotto Direzioni di trading flessibili Prestazioni ottimizzate Sicuro e affidabile Ideale per chi preferisce un approccio sistematico e basato su regole. Scarica qui l’indicatore gratuito Hull Moving Average o HMA
