Moving Average Crossover with RSI
- Experts
- Rowan Stephan Buys
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
⚡ Moving Average Crossover + RSI EA — Un Sistema di Trend Pulito, Affidabile e Che Funziona Davvero
Cerchi un EA semplice, disciplinato ed efficace, senza complessità inutili?
Questo EA offre ingressi di trend chiari, conferme solide e gestione del rischio intelligente.
MA Crossover + RSI EA combina una strategia trend-following con conferma del momentum.
🚀 Perché i trader lo scelgono
1️⃣ Ingressi di Trend Puliti e Affidabili
Rilevamento tramite MA veloci/lente personalizzabili.
2️⃣ Conferma RSI = Maggiore Precisione
Buy solo con RSI > 50
Sell solo con RSI < 50
3️⃣ Risk Management Adattivo
SL/TP basati su ATR
Uscita per crossover inverso
4️⃣ Massima Flessibilità
MA
RSI
ATR
Slippage
Filtri
Lotti fissi o rischio %
📌 Come funziona
✔️ Buy
MA veloce sopra la lenta
RSI > 50
✔️ Sell
MA veloce sotto
RSI < 50
🎯 Pensato per chi vuole:
Disciplina
Segnali chiari
Automazione
Rischio flessibile
⚙️ Parametri
Lotti
MA
RSI
ATR
Multiplicatori
Slippage
Magic Number
Rischio %
💡 Note finali
Niente fronzoli:
Solo segnali chiari e rischio intelligente.