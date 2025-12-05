AVWAP Machine Gun
Rowan Stephan Buys
Versione: 3.0
Sfrutta la potenza dell’Anchored VWAP, delle medie mobili e del filtro MFI per generare più operazioni ad alta probabilità all’interno dello stesso segnale.
Questa versione apre più trade per candela (configurabile), pensata per strategie istituzionali aggressive e per scalare le posizioni senza perdere opportunità.
Utilizza un indicatore Anchored VWAP personalizzato scaricabile gratuitamente (non obbligatorio, già integrato nell’EA): Scarica qui
https://www.mql5.com/en/market/product/155929?source=Site+Profile+Seller#description
Gestione del Rischio:
Max Risk Percentage: Limita le perdite totali (aperte + chiuse) a una percentuale configurabile del saldo.
SL/TP basati su ATR: Stop Loss e Take Profit regolati dinamicamente secondo la volatilità usando i moltiplicatori ATR.
Unique Magic Number: Identificatore unico delle operazioni dell’EA; utile con più EA sullo stesso account.
Nota sull’attività di trading:
L’EA entra solo quando si presentano setup ad alta probabilità basati su Anchored VWAP, direzione della media mobile e filtri MFI.
VWAP Anchor Start Point:
L’utente deve selezionare la data/ora da cui avviare il VWAP ancorato. Una scelta corretta assicura che l’AVWAP rispecchi la sessione e la logica strategica.