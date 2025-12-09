Moving Average Surfer

Moving Average Surfer – Cattura precisa delle tendenze per MT5

Surfa le onde del mercato con Moving Average Surfer, progettato per trader che richiedono precisione, efficienza e gestione automatizzata del rischio. Questo EA combina le indicazioni delle medie mobili veloci e lente con filtri avanzati per identificare opportunità di trading ad alta probabilità.

Caratteristiche principali:

  • Analisi doppia media mobile: Utilizza segnali MA veloci e lenti per valutare la direzione del mercato e migliorare l’accuratezza delle operazioni.

  • Filtro RSI integrato: Aggiunge la validazione del momentum per evitare ingressi di bassa qualità e restare in linea con il trend.

  • Gestione dinamica del rischio: Percentuale massima di rischio personalizzabile e dimensionamento adattivo dei lotti per proteggere il capitale e ottimizzare le posizioni.

  • Controllo flessibile delle operazioni: Scegli tra solo long, solo short o entrambi.

  • Stop e target basati su ATR: Calcolo automatico di stop-loss e take-profit per coerenza e adattabilità.

  • Supporto per qualsiasi timeframe: Funziona su qualsiasi timeframe, dallo scalping alle strategie swing.

  • Magic Number unico: Ogni istanza dell’EA è identificata in modo univoco per operare in sicurezza su più grafici.

Perché i trader scelgono Moving Average Surfer:
Questo EA è pensato per trader che vogliono una soluzione completamente automatizzata e disciplinata, che unisce rilevamento del trend, validazione del momentum e gestione intelligente del rischio. Tutti i parametri sono completamente regolabili, offrendo flessibilità e robustezza comprovata.

Elimina le congetture dal trading e lascia che Moving Average Surfer catturi setup ad alta probabilità con precisione e sicurezza.


