Seasonal Cycle
- Indicatori
- Pablo Filipe Soares De Almeida
- Versione: 2.0
Seasonal MT5 Indicator
Scopri la potenza della stagionalità del mercato con l’indicatore Seasonal MT5, progettato per il timeframe giornaliero. Analizza e visualizza schemi di prezzo ricorrenti basati su dati storici.
Funzionalità principali:
Traccia una linea di tendenza stagionale basata su dati giornalieri.
Mostra una linea retta tra gli estremi stagionali.
Disegna linee mensili per evidenziare variazioni cicliche.
Linea verticale personalizzabile per il giorno attuale.
Dati normalizzati in finestra separata.
Vantaggi:
Precisione giornaliera.
Pattern prevedibili.
Impostazioni personalizzabili.