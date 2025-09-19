Semiautomatic Breakout and Pullback

SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR – El copiloto inteligente para tu trading

¿Quieres operar con más precisión, menos errores y mayor control?
SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR es un asistente profesional que combina automatización y control manual, ayudándote a ejecutar tus estrategias semiautomáticas con la máxima eficiencia utilizando Pullback & Breakout a líneas horizontales o tendenciales insertadas en el gráfico, además puede utilizar Pullback a una Media móvil  definida por el usuario.

Solicita una versión Demo  para probarla a :  mauriciotvillegas@gmail.com


Cómo funciona

1.    Abre el panel SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR y selecciona tu forma de operar. Órdenes directas a mercado, Ordenes Limit o Stop o con líneas horizontales o tendenciales utilizadas como Pullback o Breakout sumado  con gatillos confirmados por indicadores como MACD, RSI, ADX, VELA mediante botones en el panel totalmente configurables en los parámetros.


 2.  Si decide operar con líneas Breakout o Pullback con confirmación de indicadores, insértalas desde el panel con los botones LN T para líneas tendencia o LN H para líneas horizontales, luego ubique la línea en la posición para esperar el precio,  y presione el botón MACD, RSI, ADX, VELA que activa el gatillo para abrir la orden  a mercado.

Como si esto fuese poco, también puede usar una media móvil con el botón MA configurable para hacer Pullback activada por un indicador de vela con el botón CAND formada.

Existe multitud de estrategias que se pueden utilizar utilizando rompimiento o rebote a líneas de tendencia o media móvil, lo cual convierte este experto semiautomático  en un compañero para el trader que busca tener éxito en el mercado.


3. Gestiona órdenes abiertas en forma con un solo clic:

o   Reduce lotes

o   Activa trailing stop por pips o número de velas

o   Break Even

o   Control de stop con media móvil


Operatividad

 

1.    INGRESO ORDENES DIRECTAS A MERCADO

Digite el lotaje deseado directamente en en campo  Lot ,  digite las distancias del stop loss y profit en pips en los campos. Si prefiere calcular el lotaje en funcion del  porcentaje de riesgo del balacce,  digitelo en el campo Risk y los pips en el campo Stop, luego  presione el boton CALC, y calculara el lote para la operación.

A continuación presione el boton del  tipo operación  y presione el boton Order To Market para confirma e ingresar la orden a mercado.


     ORDENES BUYLIMIT – SELLLIMIT, BUYSTOP – BUYLIMIT

Digite directamente en cada campo el precio a que se ingresara la orden pendiente y luego el botón para ingresar la orden en el gráfico, previa selección de la distancia en pips y el lote, tal como se vio en el punto  con que se abrirá la orden.


    PULLBACK & BREAKOUT A LINEA HORIZONTAL Y TENDENCIAL

Una ventaja significativa de SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR es que permite operar con líneas horizontales y tendenciales dispuestas por Ud.  en lugares claves de acuerdo a la estrategia utilizada, ya sea de rompimiento o de retroceso a la línea insertada (LN H o LN T) o incluso ambas seleccionando el modo & en el botón LN, permite hacer Breakout & Pullback a una línea y luego abre la orden previa confirmación del indicador que hace de gatillo.


Para crear una estrategia Ud. primero presiona el botón LN para seleccionar el modo de utilizar las líneas, seleccione Pullback, Breakout o ambos, se muestra la selección y lo que muestra el visor:


A continuación presione uno de los botones para insertar el tipo de línea a la que desee hacer Pullback o Breakout, ubique la línea arrastrándola y ubicándola al lugar del gráfico deseado,  para luego seleccionar el indicador el cual hace de gatillo para abrir la orden a mercado. Cada botón pude presionarse mas de una vez y cambia su funcionalidad, por ejemplo presionando una vez el botón H LN o t LN alterna y cambia de color indicando verde para esperar abrir una compra y al volver a presionar cambia a rosado para esperar una venta al toque de la línea.

Se puede crear cualquier combinación de líneas y modos que se combinan con los gatillos de apertura de ordenes dado por los indicadores MACD, RSI, ADX, VELA.


 Arriba se muestra como ejemplo la activación a linea que busca hacer un Pullback y realizar una orden de compra una vez que el precio toque y espera a que el indicador actude de gatillo, para el primer caso de la vela(CAND),  espera a que la siguiente vela sea una vela de impulso(> al 70% en favor de la operación de compra), vela  Hummer, y el tecer caso  simplemente una vela cerrada sea de color verde o alcista, se puede elegir cualquira de ellas o todas presionando repetidamente el botón CAND. El egundo caso, el gatillo es el indicador RSI y la orden se activa cuando pasa de sobreventa de (< 30) hacia arriba(> 30), este se puede configurar en los parametros , por ejemplo utilizar la linea de 50 en vez de 30, esto es configurable en los parametros. Para facilitar se muestra el valor de los indicadores debajo de cada botón MACD, RSI, ADX, VELA.


En la imagen arriba se muestra como Ud. Puede ubicar una línea tendencial o una Horizontal ya sea esperando que el precio rompa o rebote a la línea, de acuerdo a como se configuro la estrategia, en este caso espera abrir una venta.

En la imagen arriba se muestra como Ud. Puede ubicar una línea tendencial o una Horizontal ya sea esperando que el precio rompa o rebote a la línea, de acuerdo a como se configuro la estrategia, en este caso espera abrir una compra.


   PULLBACK A MEDIA MOVIL

Permite hacer Pullback a media móvil seleccionando el tipo de media móvil y el periodo siendo esto configurable para adaptarlo a la estrategia y para esa, el gatillo debe ser el tipo de vela seleccionando el botón CAND.

En el ejemplo de arriba, se espera abrir una orden tipo compra al rebote en una media móvil de tipo simple y de gatillo que la siguiente cela sea de tipo impulse (>70% en favor de la operación o de tipo Hammer) . Se pued eseleccionar cualquier periodo y EMA o SMA en el tipo de media móvil para dar flexibilidad a la estrategia.








